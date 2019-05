Liveblog: Weer die tarieven

Update 16:25 uur: En Trump twitterde niet eens!

Het is echt waar. Ik zie ineens rechte strepen in de koersgrafieken en het eerste wat ik doe is in de Twitterfeed van de Amerikaanse president kijken. Daar staat niks. Maar deze headline is duidelijk. Het worden lange weken zo tot die G20 eind juni, waarop presidenten Donald Trump en Xi Jinping elkaar zouden ontmoeten.

Update 15:45 uur: ArcelorMittal

Alsof het een taxi-appje is, ArcelorMittal blijft maar dalen. En hoe.

Aan de andere kant, we zijn ook wel wat gewend bij dit fonds. Als ik de grafiek lang trek, valt die daling nu amper op.

Niettemin staat de grafiek technisch tranen met tuiten te huilen. Gepikt van Royce, die iets van neergaande trend mompelt.

Bij ArcelorMittal komt nu eigenlijk alles samen wat even niet zo leuk is aan de beurs, wat niet goed ligt of wat tegenzit: cyclisch, handelsoorlog en wisselende conjunctuur. De Q1's van vorige week waren ook niet goed, zomin als de outlook. Het concern sprak ook nog van dumping. Het is een perfect storm tegen.

Tot zo ver de ellende, want het aandeel is... goedkoop. Dat was echter een maand geleden ook al zo, ofwel: wat goedkoop is kan nog goedkoper worden. Technisch is er nog geen reden om het fonds te kopen. Wegleggen en maar zien? Kan, maar het risico bestaat dat het nog goedkoper wordt, of nog lang dood geld is.

Update 15:10 uur: Shkreli is terug?!

Martin Shkreli dus. Klik maar op die Wiki-link als u niet weet wie dat is. Dit is een van de meest bizarre beurs- en biotechverhalen van de laatste jaren. Lees goed de full disclosure bij zijn adviezen.

Update 15:00 uur: :-)

De reacties op de tweet van onze premier laten zich raden. Deze vind ik wel heel bijzonder.

Update 11:25 uur: Nederland-China

De heuse China-strategie van onze regering. Liefst 53 pagina's en daar pik ik dit plaatje uit.

Niet zo verrassend allemaal?

Update 10:00 uur: Geen recessie Duitsland

Op het nippertje dan. Positieve noot is dat de binnenlandse vraag aantrekt, minpunt is ploeterende industrie. Hier een paar reacties.

Update 09:45 uur: ABN Amro en ING

It's the economy, stupid!

Deze klassieker past denk ik goed bij de Q1's van ABN Amro. Met deze twee regeltjes uit Reuters zijn wellicht de cijfers en de analyse daarvan samengevat:

"Economic circumstances and the interest rate environment have become more challenging," CEO says

JP Morgan says results show continued weak income trends and it sees income pressures continuing to weigh on consensus expectations going forward

En wat gaat ABN Amro daaraan doen? Uitzitten en... #juist Geen ramp op zich, economische cycli horen erbij, onze banken zijn daar prima tegen gewapend en er komen vanzelf weer betere tijden waardoor er meer geld kan worden verdiend.

Kosten besparen is ook meteen regel twee in het persbericht. De bank licht nog wat nieuwe producten en diensten toe, maar dat doet denk ik niks af aan wat ik hoe langer hoe meer mensen en mezelf ook hoor zeggen: er zit geen greintje fantasie meer in de banken. Ja, fintech, maar geen nieuwe markten et cetera.

ING probeert het wellicht met de overname van Commerzbank, maar krijgt de beurs ook niet echt op de banken met dat idee. Wat moet de oranje bank nou met zo'n fossiele Duitse hut, terwijl ze al een succesvolle online spaarbank in dat land heeft met ING DiBa met maar liefst 9 miljoen klanten? Hier nog even dat verhaal:

Intussen zitten ABN Amro en ING al anderhalf jaar in een bear market en de koersschade mag er zijn. Misschien moet u de aandelen maar als mooie, relatief veilige obligatieleningen zien: ze zijn goedkoop, degelijk gefinancierd en de dividendrendementen zijn niet te versmaden: 7,5% voor ABN Amro en 6,6% voor ING.

Misschien dat daarom ook de staat geen haast heeft weer aandelen ABN Amro naar de beurs te brengen. De koers heeft betere tijden gekend en intussen klotsen de dividenden ook over de randen van de schatkist. Ik zou ook geen haast hebben, als ik minfin was.

ING leek aardig op weg óm, maar helaas: een koersweigering.

