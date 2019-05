TA: Technisch herstel maakt nog geen zomer

De aandelenbeurzen zijn dinsdag opgeveerd, na de zware verliezen van de voorgaande dagen. Maar één zwaluw maakt nog geen lente, laat staan een hete zomer.



De verharde handelsstrijd tussen de VS en China blijft het sentiment op de financiële markten bepalen.



Ook de kwartaalberichten van een aantal grote Europese bedrijven moeten nog door de markten verdisconteerd worden. Kortom, de markten blijven turbulent, zowel opwaarts als neerwaarts.

Washington en Peking zijn nu al meer dan een jaar in een taaie handelsstrijd verwikkeld. Technisch hebben de aandelenbeurzen er zeer volatiel op gereageerd. Zo piekte de Nederlandse beurs met de AEX-index op 27 juli vorig jaar op de weerstand van 576,90 punten, om vervolgens in zes maanden terug te zakken naar 472,19 en daarna weer te herstellen naar 570.



Op vrijwel alle aandelenmarkten hebben de barometers dergelijke forse swings doorgemaakt. Ook op de Aziatische markten, die ik vandaag bespreek, zijn de uptrends gebroken.

Beperkt AEX-herstel

Voor de AEX is er thans een verzwakt technisch koerspatroon zichtbaar. Daarbij zijn de volgende signalen opgetreden:

• Uptrend van december is verlaten

• Bodempje van medio april is gebroken

• AEX is onder de maart-top gezakt



Het slechtst denkbare scenario zou zijn indien het huidige AEX-herstel dood slaat, bijvoorbeeld in de buurt van de maart-top (van 555,55 punten). In dat geval wordt er een eerste mogelijke lagere top gevormd.



Een herhaling van de tweede helft van vorig jaar is niet direct het meest waarschijnlijke scenario, maar een voortzetting van de voorgaande dip is dan niet meer uit te sluiten.











Nikkei 225 index zet steun 20.911,57 onder druk

De Nikkei heeft de uptrend gebroken. De recente daling bracht de koers van de Nikkei 225 index weer terug onder het niveau van voorgaande toppen. Hierdoor verzwakt het technische beeld verder.

Deze zogeheten 'false move' heeft de eerdere verbetering teniet gedaan.



We verwachten een meer zijwaarts verloop boven de steun van 20.911,57 punten (de bodem van 25 maart).

Weerstand ligt op 22.362,92 punten (de top van 24 april). Na een doorbraak onder de steun van 20.911,57 wordt 20.315,31 het volgende neerwaartse koersdoel.







Beurs van Hong Kong test bodem van 15 februari

De recente correctie van de Hang Seng index bracht de koers terug onder de oude toppen. Door deze terugkeer onder een vorige top verliest de Hang Seng index aan kracht. De beurs van Hong Kong zakte bovendien uit de stijgende trend.

We adviseren om de steun van 27.845,87 punten (de bodem van 15 februari) nauwlettend in de gaten te houden nu het technische plaatje verpietert.



Bij een doorbraak en slotstand onder dit niveau dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie. De weerstand ligt rond 30.280,12 punten (de top van 15 april).







Op de Chinese beurs winnen verkopers terrein

De SSE index in Shanghai laat met de doorbraak van zowel de stijgende trend als de koersbodems van maart een technische verzwakking zien. Deze signalen geven verkoopdruk aan.



De doorbraak en slotstand van de SSE index onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting de steun van 264,77 punten (de bodem van 30 oktober 2018).

Weerstand is gevormd op 322,54 punten (de top van 10 mei 2018).









Ook beurs van Singapore breekt herstel af

De Straits Times index in Singapore zet het herstel niet door. Hiermee is de herstelfase afgebroken en krult de beursindex weer neerwaarts om. Ook de daling onder de top van februari signaleert zwakte.

We zien steun rond 2.993,42 punten (de bodem van 4 januari). Weerstand voor de Singapore index ligt op 3.415,18 punten (de top van 29 april).







MSCI Vietnam beweegt in een neerwaartse trend

MSCI Vietnam zet het negatieve koerspatroon voort. Lagere toppen en bodems signaleren nog steeds verkoopdruk boven de markt. Men mag rekening houden met verdere koersdalingen.



Er ligt steun rond 521,56 punten (de bodem van 8 februari). De MSCI Vietnam heeft weerstand rond 571,26 punten (de top van 2 mei).