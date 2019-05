De beurzen weten maar niet te herstellen van de klappen van de laatste weken. Bij opening kwam er nog 0,5% bij, maar echt doorzetten wil het allemaal maar niet.

Met deze minieme winst van 0,2% blijven we toch wat achter bij de overige Europese indices. Het verschil met de Duitsers (+0,3%) valt weliswaar mee, maar de Fransen (+0,6%) kunnen we echt niet bijbenen vandaag.

Koersbepalende macro's staan er niet op de agenda. Een leuke meevaller is ons eigen BBP, dat met 0,5% is gestegen op kwartaalbasis. De consensus was een plusje van 0,4%. Het zijn vooral de investeringen in vaste activa die het hem doen. Hierover meer in het liveblog.

Staalsector heeft het zwaar

De cijfers van ThyssenKrupp (-2,0%) bewijzen dat de staalsector het erg zwaar heeft op dit moment. In het eerste kwartaal wist het concern er nog een winstje van €59 miljoen uit te peuren, maar het management verwacht dit jaar in de rode cijfers te belanden.

Als een uitermate grote verrassing komt dat nou ook weer niet. Afgelopen week zagen we de ebitda van ArcelorMittal (-0,4%) met 34% dalen, als gevolg van de lage Chinese staalprijzen. Niet voor niets is de staalgigant year to date met een min van 15,4% de grootste daler binnen de AEX. Dat nota bene na een rampzalig 2018.



Daar waar de AEX sinds de crisis een gigantisch herstel heeft laten zien, is ArcelorMittal ruim gehalveerd. Thyssenkrupp doet het met een min van 25% niet veel beter.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en blijft iets achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,4% en noteert 16,9 punten.

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 0,3% voor de Nasdaq.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,14%) en Duitse (-0,06%) rente stijgen twee basispunten.

Goud (-0,2%) koelt wat af.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,1%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+1,5%) is gewoon niet te stoppen en is alweer door de $8000-grens gegaan.

Het Damrak

KPN (+1,4%) doet het niet onaardig. De telecommer steekt geld in het Finse Wirepas. Verder meldt marktonderzoeker Telecompaper dat mobiele abonnementen in Nederland behoren tot de goedkoopste in West-Europa.

Voor de rest zeer veel nulletjes voor de komma bij onze hoofdfondsen. Misschien valt Unilever wat tegen met een min van 0,8%.

AMG (+3,3%) lijkt te beginnen aan een herstel. Year to date behoort de metalenspecialist met een min van 18,5% tot de grootste dalers binnen de AMX.

Daarentegen is Altice juist het aandeel dat u dit jaar moest hebben. Het volatiele handelsaandeel plust in 2019 bijna 70%. De kabelaar weet steeds meer klanten aan zich te binden en er wordt hard gewerkt aan de schuldafbouw. #Altice still hanging in there https://t.co/uGe2B7Qu4P — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 14, 2019

Besi (+2,8%) maakt de helft van het verlies van gisteren alweer goed.

Flow Traders (-0,9%) moet het niet van dit soort dagen hebben.

Een volatiele ochtendsessie voor Kiadis (+2,4%). Een duidelijke oorzaak kunnen we echter niet vinden.

