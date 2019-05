Liveblog: BBP 0,5%

Ook vandaag weer, de networks - in dit geval Bloomberg - constateren dat bitcoin en andere crypto's kiezelhard gaan, maar geven geen reden(en). Typisch, waar ze bij aandelen altijd scheutig zijn met dat de markten bezorgd of opgelucht zijn (wij handelaren en beleggers schijnen geen andere standen te hebben) zwijgen ze nu.

Feel free als u het wel meent te weten, of ergens iets nuttig hebt gelezen. Ik houd het voorlopig op die ene totaal ongrijpbare kracht op de beurzen die de digitale muntjes weer in vuur en vlam hebben gezet: menselijke psyche.

Bitcoin rallies further https://t.co/IjQEM868Rt pic.twitter.com/cyaTmG6qcH

+0,5% op maand- en +1,7% op jaarbasis.

Bbp groeit met 0,5% in 1e kwartaal 2019 en dat is vooral te danken aan hogere investeringen in vaste activa.https://t.co/VBwfhalBfM pic.twitter.com/HPnL0T1toH