Actiegroep 'De klant is koning kassa!' heeft gisteren in Bergen op Zoom in de vorm van een inval in de plaatselijke AH op een ludieke manier aandacht gevraagd voor de mensonterende toestand waarin kassamedewerkers hun dagelijkse arbeid moeten verrichten. Volgens hun woordvoerder is met behulp van filmopnamen bewezen dat caissieres veel te weinig leefruimte hebben, zich in hun hokjes nauwelijks kunnen omdraaien om een geanimeerd gesprek te voeren met een collega en als zij na al dat gedwongen stilzitten uiteindelijk bij het aflopen van hun tijdelijk contract hun streefgewicht bereikt hebben zij zonder meer afgevoerd worden naar de plaatselijke uitkeringsinstantie voor een prijs die per kilo zuiver biologisch vlees duidelijk onder het marktgemiddelde ligt.