Hoe staan we ervoor na die afstraffing op Wall Street gisteren? Er is licht herstel en nota bene de Shanghai Composite heeft de minste schade van alle indices na toch een slechte start:

-Asia posts modest slide compared to U.S. losses overnight

-Yuan recovers and yen slips

-10-year Treasury yields hover near the lowest level since late March

-Oil stabilizes around $61 https://t.co/SxkptqdFfo pic.twitter.com/dEfcM6Ib5B — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2019

Voor het echte nieuws kijken we op dit intussen zo vertrouwde adresje:

...completely avoided if you buy from a non-Tariffed Country, or you buy the product inside the USA (the best idea). That’s Zero Tariffs. Many Tariffed companies will be leaving China for Vietnam and other such countries in Asia. That’s why China wants to make a deal so badly!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

Om u een idee te geven hoe het vannacht ging, de S&P 500 future::

Het worst case scenario is dat er geen akkoord, maar verscherpte handelsoorlog tussen VS en China komt. Dat vertraagt de economie en drukt de winsten op papier. Als er wel een akkoord komt en iedereen blij en gelukkig wordt, hebben we weer eens bang en vooral dom op headlines verkocht.

Er zijn geen cijfers op het Damrak, maar om 09:30 uur komt wel ons BBP Q1 uit. Terwijl we precies halverwege Q2 zijn, oud cijfer dus. De Duitse ZEW Index over deze maand is wat dat betreft verser. De koersen laten weinig uitschieters zien nu en bitcoin doet alweer $8000. Bestaat de term double bubble ook?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:04 Duitse inflatie stevig omhoog

07:59 Stroomprijs geeft EDF duwtje in de rug

07:48 Merck verkoopt meer in Azië

07:48 Flinke instroom vermogensbeheertak Allianz

07:40 ThyssenKrupp rekent op jaarverlies

07:21 Aandeelhouders Fagron akkoord met benoeming

07:10 Bayer moet 2 miljard schadevergoeding betalen

06:44 Detailhandel zet meer om in maart

13 mei Flinke verliezen Wall Street door handelsvete

13 mei Volkswagen brengt MAN en Scania naar de beurs

13 mei 'Vakbonden tegen fusie Commerz met Italianen'

13 mei Wall Street stevig onderuit

13 mei Zakelijke chatdienst Slack in juni naar beurs

13 mei Rocket Internet doet HelloFresh van de hand

13 mei Handelszorgen zetten beurzen lager

13 mei Aandeelhouders Corbion eens met herbenoemingen

13 mei 'Boeing 737 MAX nog maanden aan de grond'

13 mei Rosneft krikt resultaten verder op

13 mei Apple mag aangeklaagd worden om prijzen apps

13 mei 'Gesprekken Deutsche Bank en UBS vastgelopen'

Analistenadvies luidt:

IMCD: naar €70 van €65 (hold) - Berenberg

De agenda stelt behalve dat Duitse en Nederlandse cijfer niet zo heel veel voor::

06:30 Nederland detailhandelsverkopen mrt

08:00 Agfa Gevaert Q1-cijfers

08:00 RWE Q1-cijfers

08:00 Vodafone Q1-cijfers

08:00 Duitsland Inflatie CPI apr (laatste herziening) 1,0% MoM

09:00 Orange Belgium notering ex-dividend

09:30 Nederland BBP Q1

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment mei 5,0

14:00 Takeaway.com AvA

En dan nog even dit

Vandaar die slechte koers gisteren, -5,9%:

Is dit verwacht en ingeprijsd?

California jury hits Bayer with $2 billion award in Roundup cancer trial, in the largest U.S. jury verdict to date against the company in litigation over the chemical https://t.co/HseMdpeNtd by @TinaBellon $BAYGn pic.twitter.com/Jbl1tF0Noo — Reuters Business (@ReutersBiz) May 14, 2019

Wellicht nog zo'n gevalletje:

Value lost in Monday's S&P 500 rout exceeds annual China imports https://t.co/uzq3qCBxoA — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2019

Awesome:

Huh?

Amazon will pay employees $10,000 to quit and start their own package-delivery companies https://t.co/0NACqnEQgT — CNBC (@CNBC) May 14, 2019

-10,8% gisteren:

Uber blame game focuses on Morgan Stanley after post-IPO tumble https://t.co/gCKXZAb3P0 — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2019

Nasty 101 :-)

You know the selling is bad when 101 stocks on the Nasdaq 100 fall https://t.co/xVsClUMRjI pic.twitter.com/6sJI6OeLcL — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2019

Dat u het weet:

Thirty stocks from Saudi Arabia and eight from Argentine are set to join MSCI’s emerging-market stocks benchmarks https://t.co/N6U4Hqjm0p — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2019

De ultieme scheidsrechter op en voor de markten: de eigen portemonnee:

The average American consumer is finally getting pulled into the trade war https://t.co/cAzYgcCL7e — Bloomberg Markets (@markets) May 14, 2019

Het r-woord valt al, dat is snel:

Trump’s threatened tariffs ‘would likely lead to an economic recession’, says Morgan Stanley’s Wilson https://t.co/S477UJphdC — MarketWatch (@MarketWatch) May 14, 2019

