Sell in may heeft er 0,0 mee te maken. Zero! Als Trump vorige zondag niet getweet had over nieuwe tarieven en de onderhandelingen nog bezig zouden zijn, stond de S&P nu boven de 3000. Simpel. Wat is Trump in feite aan het doen. Alles ging goed. Diende zijn idioot gedrag betreffende tarieven om zijn herverkiezing te verzekeren. Wat voor IQ heeft die trouwens: verklaren dat die tarieven geweldig zijn, want dan kunnen ze met dat geld de eigen landbouwproducten opkopen en deze aan de hongerigen in de wereld geven? Volgens mij heeft die teveel naar Sesamstraat gekeken en is hij in zijn kinderjaren blijven hangen.