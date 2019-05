We hadden hier ooit een meneer die ook analyses schreef, zijn naam is Alexander van Elsloo zeg ik zo uit mijn hoofd. Dat wat jij nu zegt, zei hij in 2015 of 2016 al. Meneer werd toen tot op de grond afgebrand door onder andere Think ETF managers. Niets zo veilig als een ETF was het betoog van de, laten we het bij de naam noemen, belanghebbenden.



Niet veel later had Alexander er dus geen zin meer in om hier stukjes te plaatsen. Jammer, want het was er een die ik erg hoog had zitten.



Anyway, het klopt denk ik wel ja. Als iedereen en masse door de voordeur naar buiten wil, dan gaan die ETF's waarschijnlijk nog harder dan de onderliggende waarden, al is het alleen maar omdat de ''premie'' op/tussen bied- en laatkoers groter wordt bij de market maker/beheerder. Dat zie je ook bij turbo's op volatiele dagen. Die kan en mag men gewoon aanpassen en dat doet men dus ook.



Als iedereen tegelijk van zijn ETF'jes af wil, wat doet bijvoorbeeld een BlackRock dan. Die zal dan ook de onderliggende waarden niet op de plank laten liggen lijkt me dus dan gaat het ze geld kosten om ervan af te komen. Het lijkt me een zekerheidje dat in ieder geval een deel van die kosten weer ergens opgehaald moet worden, hence grotere marges op bied/laat is dan het eerste waar ik aan denk.



Ik denk dat het voor de lange termijn belegger niets uitmaakt overigens, die zit het gewoon rustig uit. De korte termijn belegger kiest waarschijnlijk voor andere producten dan een ETF.



We gaan het nog wel een keer zien ergens in de komende 10 jaar. De afgelopen 10 jaar was een bullmarkt met wat tijdelijke dipjes, dus de komende 10 jaar komt er vast een hardnekkige berendip en ik ben benieuwd hoe de markt er dan uit komt te zien voor deze productgroep.