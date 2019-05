Update 14:15: Buy the tech dip?

Precies -10%, dit is een dip uit het boekje. Iemand trek om die te kopen?

Wie zich geroepen voelt, kan al de dip in de semiconductors of chippers kopen. Dit is de roemruchte Philadelphia Semiconductor Index, ofwel #SOX. Zijn turbo's en trackers op, #ASML en #NXP zitten er ook in #BTFD pic.twitter.com/7BVdZuKLwJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 13, 2019

Update 13:45: Uber weer

Intussen heeft iedereen er drie nachtjes Uber kunnen slapen, maar het wordt er nog niet beter op. Wall Street ontwaakt en heeft de bokkenpruik op. De S&P 500 future doet niet veel beter, -1,4%.

#Uber De Nasdaq 100 future nu -1,8% pic.twitter.com/iCy9tBNZ6q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 13, 2019

Update 12:00: Olie

Hoe leest u het? Dit wordt toch meteen ingeprijsd, of is dit ouwerwetsch gedacht?

U leest overal dat de olieprijs stijgt door sabotage op schepen in Golf regio. Dat betwijfel ik. Headlines daarover zijn v 05:10 uur vanochtend en dan zou nu de markt ze pas lezen...? pic.twitter.com/hPsvUD6ztQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 13, 2019

Update 11:45: Unies

Het mooie aan Datastream is dat als ik geen inspiratie heb en echt niet weet wat ik moet tikken, er altijd wel weer een grafiekje in elkaar te flansen is. Bij deze weer eentje met volledig overbodige informatie, waar u niet om hebt gevraagd en niet op zit te wachten.

#Philips is vandaag €0,85 ex-dividend. Een van de slechts vijf aandelen die sinds start #AEX in 1983 altijd in index zaten. Wie presteerde herbelegd het beste? Ouderwets potje 010-020 en helaas 040 :-) #RoyalDutchShell #Unilever #Heineken #AholdDelhaize pic.twitter.com/qqcR9SdUcW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 13, 2019

Update 10:15: "Mijd de VS"

De voorspelling zou ik zoals altijd met een korrel zout nemen, maar de analyse is misschien wel nuttig. Het is toch Morgan Stanley. De conclusie is duidelijk; de VS is duur. Om eerlijk te zijn kom ik die conclusie al zeker twintig jaar tegen en iedere keer doet Amerika weer beter, maar eens wordt het vast een keer anders.

The beginning of 2019 has been good for U.S. assets, but the second half might not be as favorable, according to Morgan Stanley https://t.co/vBNuQoKmje pic.twitter.com/VRD8d2R37U — Bloomberg Markets (@markets) May 13, 2019

Update 10:00: Bitcoin

Ik heb rond zitten neuzen, maar geen enkel network heeft een verklaring. Er is alleen de constatering dát. Misschien is dat ook het beste. Waarde is er niet, bitcoin is louter een prijs die beweegt, ofwel is puur menselijke psychologie. En probeer die maar niet te duiden, te verklaren, laat staan te voorspellen.

#Bitcoin was een lekker onstuimig weekendje weg in eigen grafiek. De maximale scores pic.twitter.com/dyGXejeOdq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 13, 2019

Update 09:50 uur: VS-China

Vakwerk van WSJ om zo'n reconstructie te kunnen maken. Heel knap. Heel verhaal. Ik pik de slotalinea's maar. Want wordt - en zo ja, hoe en wanneer - dit schip vlot getrokken?

New details from inside the latest breakdown of the U.S.-China trade talks https://t.co/BQPhn3TrWE — The Wall Street Journal (@WSJ) May 13, 2019

Of...? Puntje, maar waarom deze meneer zo zeker is van schulden vermeldt hij niet. Wat maakt het ook eigenlijk uit? Bij aandelen gaat het in the long run om de winsten. Houd die altijd in de gaten. De rest blijkt uiteindelijk altijd ruis. In the long run dan. Tot wereldoorlogen aan toe.

Trade war?



Tariffs so far affect less than 3% of global trade, so the catalyst for a change of trend is definitely not the US-China negotiation.



The alleged trade war is being used as an excuse for the real reason behind the slowdown: debt saturation pic.twitter.com/lPZnzc5Z3T — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) May 12, 2019

Intussen starten de Chinezen een charme-offensief?

The first U.S. transcontinental road tells how Americans and Chinese together can make impossible possible.



When the road was built in 1860s, more than 12,000 Chinese migrant workers were hired to dig out a particularly challenging section pic.twitter.com/aj8qnx2yUy — China Xinhua News (@XHNews) May 13, 2019

Update 09:30 uur: PostNL

De trigger vandaag is een koersdoelverlaging van HBC, zie hieronder. Het vertrouwen bij PostNL is volledig zoek. Of het geduld het is op. Want groei mag u pas na 2020 verwachten. In ieder geval kijkt u tegen koersen die u jaren niet hebt gezien. Wat is uw oppikken, wegleggen en straks maar weer eens zien koers?

#PostNL -4,5% nu op koersdoelverlaging #HSBC. Aandeel nu op laagste standen sinds 2013. Bodem was toen €1,457 #AEX pic.twitter.com/ddTAoKYncj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 13, 2019

