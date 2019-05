Fondsenrondje: No deal

Het is de Amerikaanse president Donald Trump nog niet gelukt om een handelsdeal met China te sluiten. Signalen dat er op korte termijn iets aan zit te komen, zijn er helaas ook niet. Gevolg is een 0,3% lagere AEX.

Eigenlijk staan alle wereldwijde indices in het rood. De DAX (-0,7%) en CAC (-0,5%) presteren zelfs nog een tikje slechter. Let vooral op de donkerrode Amerikaanse futures. Deze noteren zo'n 1,1 à 1,5% in de min.

Het is dat Wall Street afgelopen vrijdag aan het einde van de handelsdag nog een mooi herstel liet zien, anders was het verlies vandaag aanmerkelijk groter geweest. Echt veel richtinggevend nieuws is er niet, dus zijn we gewoon afhankelijk van het sentiment. En dat is op het moment beroerd.

Philips ex-dividend

Met een min van 2,8% lijkt Philips tot de grootste dalers binnen de AEX te behoren. Niet is minder waar, want het aandeel gaat vandaag €0,85 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt de koers in feite maar 0,5%. Klein bier dus.

Sowieso gaat het de laatste jaren erg goed bij Philips. De onderneming heeft een grote transformatie ondergaan en is inmiddels een leverancier van vooral medische apparatuur geworden. Dat komt de waarde van het bedrijf ten goede.



Daar waar Philips vijf jaar geleden slechts een beurswaarde kende van €22 miljard, is deze inmiddels gegroeid naar €34 miljard. Kortom, een stijging van bijna 55%. En dan zou het keurige dividend van 2,4% er nog bij op geteld moeten worden.

Brede markt

De AEX daalt 0,3%, maar weet de schade iets beter te beperken dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,1% en noteert 17,0 punten.

De Amerikaanse futures staan flink in de min. Grote uitschieter naar beneden is de Nasdaq, met een verlies van 1,5%.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,13%) en Duitse (-0,05%) rente blijven stabiel op een laag niveau.

Goud (-0,2%) valt een beetje tegen.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+1,2%) gaan tegen het sentiment in omhoog.

Bitcoin (+10,5%) knalde tijdens het weekend door de $7000-grens. De gekte lijkt weer helemaal terug.

Het Damrak

De defensieve zwaargewichten houden de AEX nog enigszins op de been. Royal Dutch Shell (+1,2%) en Unilever (+0,4%) gaan keurig omhoog.

(+1,2%) en (+0,4%) gaan keurig omhoog. Hetzelfde geldt voor groeibriljantje IMCD (+1,1%).

(+1,1%). Cyclische aandelen moet u vandaag niet hebben. ArcelorMittal (-3,2%) en Besi (-2,4%) zijn daarvan het grootste voorbeeld.

(-3,2%) en (-2,4%) zijn daarvan het grootste voorbeeld. KPN (-2,0%) gaat van de kooplijst van Redburn. Ook het koersdoel gaat met €0,08 omlaag naar €2,63.

Unibail Rodamco (-1,7%) heeft het de laatste tijd niet.

(-1,7%) heeft het de laatste tijd niet. Hoge volatiliteit is natuurlijk goed voor Flow Traders (+0,8%).

(+0,8%). Air France-KLM (-2,7%) gaat op de verkooplijst van Sanford & Bernstein. Ook het koersdoel wordt met maar liefst €3 naar beneden bijgesteld.

(-2,7%) gaat op de verkooplijst van Sanford & Bernstein. Ook het koersdoel wordt met maar liefst €3 naar beneden bijgesteld. PostNL (-3,5%) is een drama.

(-3,5%) is een drama. Acomo (-2,6%) gaat voor zijn doen hard omlaag. Het volume van 4000 stukjes is echter beperkt.

Fagron (-2,6%) gaat voor zijn doen hard omlaag. Het volume van 4000 stukjes is echter beperkt. Fagron (+0,1%) doet een overname. De IEX Beleggersdesk heeft een update voor u klaar liggen.

Ajax (+2,7%) is vrijwel zeker landskampioen en dat kunnen beleggers wel waarderen.

