U raadt het al, er is eigenlijk maar één onderwerp nu. De Amerikaanse futures staan flink in mineur, maar de Europese hebben nog wat goed te maken na die rally vrijdagavond op Wall Street.

Handelsoorlog dus. Het wachten is op het antwoord van China en of beide landen weer gaan praten. Op korte termijn raakt dit de winsten en omzetten nog niet echt, zeker in het westen, maar als het blijft duren of erger wordt, dan kan de wereldeconomie zeker schade oplopen. Vervelend.

Investors are standing by for a fresh bout of market turmoil as President Donald Trump turns up the heat on Beijing over trade https://t.co/WSgF362cG7 — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

In ieder geval beheerst het denk ik vandaag de headlines, want verder is er niet veel te doen. Er zijn geen cijfers en economische data.

Niet getreurd, de rest van de week is er zat te doen. Lees alles in mijn vooruitblik. Nu is er alleen dit. Laatste nieuws, DSM doet een overnametje:

Bizarre futures en koersen nu - ik doel vooral het verschil Europa en VS - maar heel veel heeft het nou ook weer niet om het lijf. Valt Shanghai mee? Ik denk het wel. Is al ingeprijsd daar, dunkt me. Hongkong is dicht. Hm, ik houd niet van de lucht van handelsoorlogen op maandagmorgen, lijkt de S&P mini te zeggen.

Wacht even, bitcoin begint alweer met een 7?! Ja, bitcoin begint alweer met een 7.

Hier het weekendje bitcoin in beeld. Als u denkt dat uw Besi's en ANG's hard wiebelen... Niet normaal dit, had ik zeker niet verwacht zo kort nog maar na die enorme boom & bust van november 2017 tot en met januari 2018. Greed overwint alles. Zeker brains.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met onder andere een Unilever en Fagron overname::

07:52 Atrium verkoopt Poolse bezittingen

07:41 Publicatie jaarverslag Esperite voor eind juni

07:35 'Ook Ageas heeft trek in Caser'

07:25 Aegon eist meer klimaatactie van oliereuzen

07:19 Fagron doet overname in Mexico

07:19 Gemalto aan de slag bij Filipijnse verkiezingen

07:09 'Renault wil formeel samen met Nissan'

07:09 'Tweederdemeerderheid bij Oslo Børs geen plicht'

06:40 Aantal faillissementen stijgt een fractie

06:22 'ABN wil meer samenwerken tegen cybercrimineel'

12 mei Bayer laat Monsanto-praktijken onderzoeken

12 mei Ajax vrijwel zeker kampioen na verlies PSV

12 mei 'Handelsspanning beheerst beurzen weer'

12 mei 'Air France wil 465 banen schrappen'

12 mei 'Unilever wil huidverzorgingsmerk kopen'

10 mei Handelszorgen op Wall Street nemen iets af

10 mei Groen licht voor nieuwe aandelenbeurs in VS

10 mei Beursdebuut Uber mondt uit in teleurstelling

10 mei Beleggers blij met afketsen staalfusie

10 mei Nieuwe cao distributiemedewerkers Albert Heijn

10 mei 'ING grootste schuldeiser bankroet CoolCat'

Meteen maar een reactie op die Fagron overname. Ik heb nog nienmand over die van Unilever gezien:

#Fagron neemt Mexicaanse #Cedrosa, leverancier van grondstoffen (Essentials) aan bereidingsapotheken en farma, over. 98 werknemers, 2018 omzet van €22,5m en EBITDA-marge van 14,5% -> dat mag €16,5m cash kosten (ecxl. max earn-out van €5,2m). Interessante add-on. Wel kleintjes. pic.twitter.com/xqH9pzCYvg — Tom Simonts (@TSimonts) May 13, 2019

Analistenadvies luidt:

Unilever: verhoogd naar €60 - Citigroup

Air France-KLM: naar under perform van market perform en naar €7 van €10 - Bernstein

PostNL: naar €2,07 van €2,60 - HSBC

De AFM meldt deze shorts met uiteraard weer AMG en Fugro in de hoofdrollen:

De agenda is vrijwel leeg, er is geen macrodata vandaag:

08:00 Eo.n Q1-cijfers

09:00 Philips notering €0,85 ex-dividend

09:00 Bpost notering €0,25 ex-dividend

En dan nog even dit

Unilever dus:

Consumer goods giant Unilever is considering a $1 billion offer for U.S. skin-care brand Drunk Elephant, the Sunday Telegraph reported https://t.co/JuT9pUUXAB — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

Natuurlijk:

Pessimism is back in vogue in the oil markets, as investors bet sputtering trade talks and swelling U.S. output can kill crude’s rally https://t.co/9OGnqKL7tZ — Bloomberg Markets (@markets) May 11, 2019

Technologie drukt alles weer?

From pork in China to iron ore in Brazil, inflation is flickering in parts of the global economy https://t.co/whHk1nqlBO — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

Huawei en China Mobile dus, niet de minsten:

China Mobile pushes back against U.S. for putting "unreasonable" pressure on Chinese companies after its bid to provide phone services was denied https://t.co/BXaY3wISB4 — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2019

Landbouw en valuta:

Here's how China may retaliate to Trump's tariff hike https://t.co/ybKBiA1WjU — CNBC (@CNBC) May 13, 2019

Geldt dat ook voor jou, Elon?

Here's the email Tesla sent employees telling them to stop leaking info. https://t.co/3FpjegTnZe — CNBC (@CNBC) May 13, 2019

Ik ziet het verband niet meteen, maar wie ben ik:

Just one day after IPO, Uber driver allegedly tried to kidnap two female passengers https://t.co/r81d6NpXWt — MarketWatch (@MarketWatch) May 13, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.