Slot: -3,1%

Groen, groen en nog eens groen. Aandelen leken niet meer te kunnen dalen. Tot deze week tenminste, want de Amerikaanse President stak er persoonlijk een stokje voor.

Zijn tweet waarin hij aankondigde de importtarieven op Chinese producten te zullen verhogen naar 25%, sloeg in als een bom. Bij opening knalde de de AEX eventjes 2% omlaag. De komst van de Chinese vice-president leek namelijk op losse schroeven te staan.

Toen de beste man toch bereid was te komen, volgde er nog op diezelfde dag een razendsnel herstel. Maar dat was van korte duur, want beleggers kregen toch een beetje de bibbers. Het lijkt er namelijk op dat er deze week geen akkoord wordt gesloten, waardoor de AEX 3,1% onderuit gaat.

All time high nog in de buurt

Aan de andere kant moeten we deze min niet overdrijven. De all time high van de AEX-herbeleggingsindex staat op 1935,63 en daarvan zijn we slechts 3% verwijderd. Zeker mijn generatie heeft niets te klagen.

De afgelopen vijf jaar heeft de AEX, gecorrigeerd voor het dividend, een totaalrendement geboekt van bijna 60%. Omgerekend per jaar is dit een winst van 10%. Dat gaat de diehard spaarder niet redden.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

PostNL bleeder van de week

Niet alleen voor Ajax supporters was het een rampzalige week, ook de aandeelhouders van PostNL (-18,7%) hebben veel geld de shredder in zien gaan. De kwartaalcijfers waren echter in lijn met de verwachtingen, zo kromp het postvolume met 9,1%.

De 16% groei van het aantal paketten viel wel licht tegen. Toch gleed het aandeel pas echt af na de capital markets day. Topvrouw Herna maakte daar bekend dat er voor €80 miljoen wordt geïnvesteerd in een nieuwe distributiecentrum.

De markt vreest daarom dat het dividend de komende twee jaar wordt geschrapt. Er was al bekend dat op het moment Sandd overgenomen wordt, de winstuitkering één jaar niet doorgaat. Dikke kans dat er dus een jaartje bijkomt. Zeker is dat overigens niet, want PostNL heeft dit niet letterlijk gezegd.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Eigenlijk moeten we het onszelf verbieden dit soort grafieken te tonen. Ook op de iets langere termijn is het gewoon bar en boos.

Alles rood

Vrijwel alle indices krijgen een flinke opdoffer te verwerken. Niet geheel verrassend is het de Shanghai Composite (-7,4%) die het meeste terrein moest prijsgeven. De Belgen (-5,6%) krijgen ook een behoorlijke tik om de oren.

Uiteraard spuit de VIX-index (+42,7%) de lucht in en blijft goud (+0,7%) aardig liggen. Opvallend is de rally van de Bitcoin (+14,2%). Een echt defensieve haven mogen we de digitale valuta niet noemen.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen gestaag. De Nederlandse yield bedraagt een schamele 0,14%. Als het in dit tempo doorgaat, staat er snel een minnetje voor de eerste nul. Daar is in Duitsland al langer sprake. Enige reden is de hogere liquiditeit van Duits staatspapier.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -3,1%

AEX deze maand -3,6%

AEX dit jaar +12,9%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +14,4%

AEX

Met dank aan de goede eerstekwartaalcijfers is IMCD (+1,9%) de topper van de week. De wereldwijde distributeur van chemicaliën groeide 24% mede dankzij overnames. Vooral de defensieve aandelen hebben de schade beperkt gehouden.

Het cyclische spul werd echter de kliko ingegooid. ArcelorMittal (-13,4%) had echter de pech dat het haar beroerde kwartaalcijfers moest publiceren in een slechte week. Aegon (-8,7%) lag er ook slecht bij.

AMX

Beleggers kunnen het wel waarderen dat SBM Offshore (+4,4%) een deal heeft gesloten met gasreus Exxon Mobile. Van Herk vergroot zijn belang in Eurocommercial Properties (-0,1%), dat tevens met prima cijfers langskwam. Het vastgoedfonds ligt op koers om de jaardoelstellingen te behalen.

De dalers zijn er teveel om op te noemen. BAM (-12,6%) wordt afgestraft, omdat het toch nog een kleine afschrijving van €4 miljoen moest doen op de Muidense zeesluis. Chippers zoals Besi (-10,0%) moet u in dit soort weken niet hebben.

ASCX

De witte raaf binnen de ASCX is Acomo (+2,0%). Groot nieuws konden we niet vinden. Op Binck en KasBank ligt een bod, dus is het niet onlogisch dat deze niet van hun plek kwamen.

Heijmans (-8,4%) kwam met een weinig inspirerende trading update. Veel nieuws stond er niet in. Het aandeel gaat gewoon in lijn met de sector omlaag. Dat geldt ook voor Kendrion (-10,3%).

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan een vooruitblik voor de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.