Liveblog: Uber bijna open

Update 17:20 uur: Toch lager

Het zag er lange tijd niet naar uit, maar nu ineens lijkt Uber toch lager te openen. Het slechte sentiment op Wall Street helpt beslist niet mee (NK).

Is ook niet echt dankbare dag om aan #Nasdaq te debuteren. #Uber mag blij zijn als opening plus is. Laatste indicatie $44,50-$45 pic.twitter.com/BgLYdS32dk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2019

Update 16:50 uur: Pricing range wordt kleiner

Het gaat niet lang meer duren voordat er een openingskoers op het bord verschijnt. De bandbreedte wordt al kleiner. Nu lijkt het erop dat het aandeel tussen de 1 á 5% hoger opent (NK).

De spread wordt nauwer, dit duidt op +1,1% à +3,3% #Uber

10 May - 16:42:44 [RTRS] - UBER TECHNOLOGIES IPO PRICE INDICATING BETWEEN $45.50 AND $46.50 PER SHARE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2019

Update 16:30 uur: Nog geen koers Uber

De opening van het aandeel Uber laat nog op zich wachten, maar het lijkt erop dat de taxi-app 2 á 6% hoger aan de dag begint (NK).

Wachten op de openingskoers v #Uber

10 May - 16:01:05 [RTRS] - UBER TECHNOLOGIES 180 MLN SHARE IPO BEGINS INDICATING BETWEEN $46.00 AND $48.00 PER SHARE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2019

Update 15:00 uur: Aftellen

Nog dertig minuten te gaan en dan opent Wall Street. Iedereen kijkt uit naar de opening van Uber. Het ligt voor de hand dat er nog niet direct een koers op het bord komt te staan. Zodra het feest losbarst, hoort u van ons (NK).

Update 14:35 uur: Meewind

Door de gestegen huizenprijzen gaat het Nederlandse huishoudens voor de wind. Alleen de vermogenspositie van de Friezen, Groningers en Drenthenaren zijn in de periode 2012-2017 gedaald. Misschien een kleine verrassing, maar de grootste plus is te zien in Flevoland (NK).

Het gaat de #economie van #Flevoland voor de wind. Dit is mede te danken aan de sterkere financiële positie van huishoudens wat vertrouwen terugbrengt #huizenprijzen #ING ^@RicoLuman pic.twitter.com/clRG0KjIum — ING Economie (@INGnl_Economie) May 8, 2019

Update 14:30 uur: -2,55%

Als de S&P500 vandaag niet lager sluit, noteert de brede Amerikaanse index slechts 2,55% onder haar all time high. Dat betekent voorlopig een nieuw record, want in 2017 was het verschil 2,8% (NK).

Headline: "Trade war fears are crushing stocks"



Reality: S&P 500 is only in a 2.55% drawdown, which would be 2nd lowest in history if the year ended today. pic.twitter.com/FxvL2g3jS5 — Charlie Bilello (@charliebilello) May 10, 2019

Update 14:20 uur: Tweetje Trump

De economieboekjes zeggen toch wat anders (NK).

Tariffs will bring in FAR MORE wealth to our Country than even a phenomenal deal of the traditional kind. Also, much easier & quicker to do. Our Farmers will do better, faster, and starving nations can now be helped. Waivers on some products will be granted, or go to new source! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

Update 12:45 uur: Uber

Eindelijk gaat Uber naar de beurs. Krijgen we er een crowded trade bij? Zou mij niet verbazen. Hier gaat het straks gebeuren. Of niet. Zullen we raden wat de slotkoers wordt? Ik gok $49,50, ofwel +10%. Gilt u maar in de comments, wie weet wacht u eeuwige roem. Veel succes als u voor het eggie gaat handelen.

Zoek niet, turbo's short zijn er nog niet, wellicht wel long. Raadpleeg uw broker.

Update 10:45 uur: Gangsta-asset bitcoin?

Is dit vergezocht of niet? Zeg het maar. Volgens mij moet u niet te veel achter de prijs van bitcoin zoeken. Die is 100% marktpsychologie, want er is geen fundamentele waarde (te berekenen). En dus is het een louterende wat-de-gek-er-voor-geeft-prijs. En dan maar hopen dat er na u een nog grotere gek komt.

En daar zijn er vandaag genoeg van, er staat nu +2,8% op het bord. Beware for hackers.

#Bitcoin rally continues after jump >$6k. 'There's logic in thinking some investors are using bitcoin as trade-war play,' BBG's Eddie van der Walt writes: Tariffs create geographic arbitrage, which encourages smuggling & drives money off-grid, & ultimately fuels cryptocurrencies. pic.twitter.com/ibSCVPqZ6N — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 10, 2019

Lol, dit wekt nou echt vertrouwen :-)

A Malta-based crypto bank appoints a former Deutsche Bank executive as CEO https://t.co/VUBflvg2H4 — Bloomberg Crypto (@crypto) May 10, 2019

Update 10:00 uur: Advies

Het zijn er al twee! Ik zie geen impact bij AkzoNobel.

AkzoNobel: naar €80 van €90 - ING

PostNL: naar €2,65 van €2,75 - Berenberg

Komt er nog een tje bij, KBC verlaagt ArcelorMittal naar €25 van €32 (buy):

ArcelorMittal ziet de Europese vraag naar staal verzwakken. ??@KBC_AM voorziet hen van een koersdoelverlaging.

Lees meer over het rapport op onze blog. ?https://t.co/JTtWJ4erwa pic.twitter.com/yApk6oXImn — Bolero (@Bolero_BE) May 10, 2019

Update 09:45 uur: We gaan spelletje doen

Mij interesseren uiteindelijk alleen de winsten en de rentes. En u?

Plaatje gekregen van @BinckBank, onderzoek onder hun klanten. Welke antwoorden zijn goed en fout? #AEX pic.twitter.com/JEoMXUr1h6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2019

Update 09:30 uur: Duitsland

Green shoot?

German exports rise to a record high https://t.co/qCL4S4C1hJ — Bloomberg (@business) May 10, 2019

Edin duidt:

Duitse export in maart +1,5% (m-o-m). Verkopen buiten de eurozone (dus o.m. China), + 6% tov maart 2018. In februari daalde de export met 1,2%, in januari was er nauwelijks een stijging (+0,1%). Het cijfer van maart laat zien dat de Duitse economische groei wrs versnelt. — edin mujagic (@edinmujagic) May 10, 2019

Update 09:15 uur: Chris Vogelzang

Hij gold ooit ook als kandidaat om ex-CEO Gerrit Zalm op te volgen bij ABN Amro. Hij werd het niet. Gelukkig zijn er meer banken. Aan Chris de eer de besmeurde reputatie van de bank wit te wassen, om het zo maar uit te drukken.

Wacht even, over Gerrit gesproken... Denemarken is klein, iedereen kent elkaar :-)