Jeroen doet nog maar ff nix,...



Tja, eindelijk dan toch die verwachte daling in de indices en stocks. Shorts worden of zijn inmiddels(althans deels,...)gecovered, de markt komt in balans en de dive is(tot nu toe) gestopt.



Hoe nu verder?

Fout 1: het kan zijn dat 'men' er vanuit gaat dat we alles al hebben gehad qua daling, dus stapt men weer in, en gaat alsnog het schip in.



Fout 2 :het kan zijn dat we veeeel te flauw te worden, net nadat we een kleine dive gehad hebben waarbij overmatige long en opgebouwde short inmiddels verwerkt zijn en de index op een stabiel level is beland, op dit moment wel te verstaan. M.a.w.: met alles wat nu bekend (kansen en/of bedreigingen) heeft de markt nu een evenwicht gevonden.



Het handelsverdrag dan? Linksom of rechtsom, er komt een handelsverdrag. Wellicht niet de overeenkomst die Trump en de rest van de wereld in gedachten heeft, maar een alternatieve hybride deal is wat er wellicht gepresenteerd wordt. Trump gaat niet af, China gaat niet af, beiden evenveel gewonnen en beiden evenveel verloren, dus zeg het maar weer... Geen verdrag is geen optie mijns inziens en staat gelijk aan limit down van de internationale markten, zeker met de zojuist ingevoerde tariefsverhogingen!



En dan? Sluit niet uit dat de markt hierop even zijwaarts gaat, maar dat daarna de verwachte groeivertraging, winstrecessie weer om de hoek komt kijken waardoor forse uitslagen naar boven denk ik beperkt zullen blijven.



De trend is gezet (En is altijd your friend,...)dus er moet wel 'iets' gebeuren om de markt te laten stijgen. Versoepelen van de rente in USA? Kan, maar de werkeloosheid is erg laag, de groei op acceptabel niveau, dus een noodzaak hiervoor is zo 1,2 3 niet aan te wijzen. De vraag rijst of dat beleid dan ook wel geloofwaardig ontvangen wordt, door mij niet in ieder geval.



Wat dan? Gewoon, even de zaak aankijken en wachten op meer duidelijkheid. Ik kijk met argusogen naar goud, met name de sterke dollar en de (licht)stijgende goudprijs trekt mijn aandacht. De tip van gewaardeerd analist Nico Inberg voor wat betreft Barrick Gold neem ik graag ter harte en deel volledig zijn mening. Er zijn uiteraard meer interessante beleggingsmogelijkheden in goud, doch dat is nu even niet relevant.



Conclusie: niet handelen of even geen positie hebben maakt zeker deel uit van beleggen of traden.



Op z'n tijd komen vanzelf de antwoorden, tot die tijd is voorzichtigheid en bescheidenheid het verstandigst. Goed weekend!