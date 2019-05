Liveblog: Akzo, Arcelor en Post

Update 10:45 uur: Gangsta-asset bitcoin?

Is dit vergezocht of niet? Zeg het maar. Volgens mij moet u niet te veel achter de prijs van bitcoin zoeken. Die is 100% marktpsychologie, want er is geen fundamentele waarde (te berekenen). En dus is het een louterende wat-de-gek-er-voor-geeft-prijs. En dan maar hopen dat er na u een nog grotere gek komt.

En daar zijn er vandaag genoeg van, er staat nu +2,8% op het bord. Beware for hackers.

#Bitcoin rally continues after jump >$6k. 'There's logic in thinking some investors are using bitcoin as trade-war play,' BBG's Eddie van der Walt writes: Tariffs create geographic arbitrage, which encourages smuggling & drives money off-grid, & ultimately fuels cryptocurrencies. pic.twitter.com/ibSCVPqZ6N — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 10, 2019

Lol, dit wekt nou echt vertrouwen :-)

A Malta-based crypto bank appoints a former Deutsche Bank executive as CEO https://t.co/VUBflvg2H4 — Bloomberg Crypto (@crypto) May 10, 2019

Update 10:00 uur: Advies

Het zijn er al twee! Ik zie geen impact bij AkzoNobel.

AkzoNobel: naar €80 van €90 - ING

PostNL: naar €2,65 van €2,75 - Berenberg

Komt er nog een tje bij, KBC verlaagt ArcelorMittal naar €25 van €32 (buy):

ArcelorMittal ziet de Europese vraag naar staal verzwakken. ??@KBC_AM voorziet hen van een koersdoelverlaging.

Lees meer over het rapport op onze blog. ?https://t.co/JTtWJ4erwa pic.twitter.com/yApk6oXImn — Bolero (@Bolero_BE) May 10, 2019

Update 09:45 uur: We gaan spelletje doen

Mij interesseren uiteindelijk alleen de winsten en de rentes. En u?

Plaatje gekregen van @BinckBank, onderzoek onder hun klanten. Welke antwoorden zijn goed en fout? #AEX pic.twitter.com/JEoMXUr1h6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 10, 2019

Update 09:30 uur: Duitsland

Green shoot?

German exports rise to a record high https://t.co/qCL4S4C1hJ — Bloomberg (@business) May 10, 2019

Edin duidt:

Duitse export in maart +1,5% (m-o-m). Verkopen buiten de eurozone (dus o.m. China), + 6% tov maart 2018. In februari daalde de export met 1,2%, in januari was er nauwelijks een stijging (+0,1%). Het cijfer van maart laat zien dat de Duitse economische groei wrs versnelt. — edin mujagic (@edinmujagic) May 10, 2019

Update 09:15 uur: Chris Vogelzang

Hij gold ooit ook als kandidaat om ex-CEO Gerrit Zalm op te volgen bij ABN Amro. Hij werd het niet. Gelukkig zijn er meer banken. Aan Chris de eer de besmeurde reputatie van de bank wit te wassen, om het zo maar uit te drukken.

Wacht even, over Gerrit gesproken... Denemarken is klein, iedereen kent elkaar :-)