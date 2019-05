TA: Chips komen bovendrijven

the heat is on..



De Chinese autoriteiten in Peking hebben aangekondigd hard te zullen terugslaan, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de importtarieven op sommige Chinese goederen vrijdag heeft verhoogd van 10 naar 25 procent .



De Chinese handelsminister zegt de maatregel van Trump "zeer te betreuren", maar gaat niet in op hoe het land hierop zal reageren.



China en de Verenigde Staten zitten midden in onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst. De Chinese handelsminister hoopt dat ze er met de Verenigde Staten uit zullen komen met "samenwerking en overleg".



De nieuwe handelstarieven zijn op vrijdag om 00:01 uur Amerikaanse tijd ingegaan. Goederen die voor die tijd al onderweg waren vanuit China kunnen rekenen op het oude tarief. Voornamelijk koopwaar zoals meubels, auto-onderdelen, kleding, computers en speelgoed die worden getroffen door de verhoging.