Wat een rotdag in een rotweek. Aan de andere kant, de AEX staat 4% onder de top van dit jaar. We hebben wel eens erger meegemaakt.

Bij IEX hanteren we -2% als maatstaf voor de kreet sell-off. Zo erg is het net niet vandaag, maar wees u wel even bewust van uw risico. U ziet bij ons de AMX in de touwen hangen en ook in de VS zijn de small caps de sjaak. Die foto is het verhaal van vandaag, meer nieuws is er eigenlijk niet.

Small caps fall back into correction — down 10% from highs as investors dump riskier stocks https://t.co/WpQaZV0ce6 — CNBC (@CNBC) May 9, 2019

Laatste nieuws nog even: China Mobile, alsof het niks is:

LATEST: China Mobile is barred by U.S. regulators from providing phone service in the U.S. over national security concerns https://t.co/kbrA32jDnB — Bloomberg (@business) May 9, 2019

Intel doet -6,5% op die lange outlook waarschuwing van gisteren - en sleept een hele sector mee - en Chevron stijgt ruim 3%, omdat ze zich niet laat verleiden tot een overnamestrijd om Anardarko. Verder is het weer risk-off wat de klok slaat.

Alle Europese indices dalen met een één voor de komma en de Bel 20, CAC 40, Euro Stoxx 50 en SMI 30 zelf met een twee

The Boulevard of Broken Deals, ofwel Wall Street, duikt ook flink in de min

De volatiliteit loopt op: +16% voor die van de AEX tot 18,3 en +10,5% tot 21,5 voor de S&P 500

De dollar zakt naar 1,123

Olie zakt met verschillende scores, goud plust ietsie en bitcoin vecht een robbertje uit met $6000

De rentes spreekt voor zich, ook hier een bescheiden tot heuse risk-off modus (VS en Zwitserland)

Beursplein 5

It's a dirty job, but somebody's gotta do it... Ik dus. Cijfers van ArcelorMittal, BAM en Stern vandaag. Ik schreef al eerder dat dit nou net geen dag is voor de staalfabrikant en de bouwer om met (tegenvallende) cijfers te komen en u ziet de rook opstijgen van uw schermen.

Net als eerder van de week bijd e cijfers van PostNL dat ook double digit billenkoek kreeg: zijn die Q1's van BAM nou echt zo beroerd? Nee, maar Mr, Market kent geen genade vandaag

Plussen en minnen in de cijfers van Stern, dat €3,50 superdividend wil uitkeren.

Gooi ik de adviezen van vandaag nog bij u over het tuinhek, er is vanmiddag niets meer bijgekomen:

Ahold Delhaize: naar €21 van €21,75 - Barclays

DSM: naar €115 van €118 - Deutsche Bank

DSM: naar €116 van €112 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €13,10 van €13,50 - Morgan Stanley

IMCD: naar €84 van €77 - Deutsche Bank

Wolters Kluwer: naar €63,50 van €61 - Credit Suisse

Aperam: naar €32 van €33 - JP Morgan

Het zal u niet verbazen dat net als vanochtend de defensieve zwaargewichten op het Damrak de broek nog enigszins droog houden. Bij de cyclische fondsen in met name de AMX loopt het echter dun door diezelfde pantalon. Chippers, financials, bouwers. industrials en ADHD-aandelen gaan stuk voor stuk voor de bijl.

Bespaar u veelal de moeite om naar de oorzaak van soms min drie of vier procent van een van uw fondsen te kijken, want er is amper tot geen bedrijfsnieuws. Alles gaat gewoon markt- of sectorbreed de beursshredder in. ASML, Aegon, Besi, AMG, Aperam, Altice, PostNL, Heijmans, VolkerWessels, Kendrion et cetera.

De lijst is eindeloos. Niet gaan huilen, niet bij de pakken neer zetten en koppie er bij houden, want kansen en koopjes zijn er doorgaans nadat de koersen zijn gedaald en niet gestegen. En wat is nou eigenlijk een procentje of wat in de min? Hoort bij de beurs. Ik weet alleen niet of dat voor Ajax geldt: -20%.