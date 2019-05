Fondsenrondje: Rotdag

Risk-off: vastrentend en defensieve aandelen blijven relatief goed liggen en cyclische fondsen, financials, technologie, industrials en bouwers betalen de tol.

Niels is een dagje afwezig - nee, hij is hardcore AZ-supporter, dus daar zit het 'm niet in - en aan mij de ondankbare taak de beursvloer te vegen. Want daar komt het wel op neer. Goh, wat heb ik er ongelooflijk veel zin in, maar niet heus :-)

Serieus nu, die handelsbesprekingen VS-China hangen als een donker wolkje boven de markten. Wolkje, want we moeten ook niet overdrijven. Met name de usual suspects verliezen procenten.

China says it is prepared to respond to all kinds of outcomes on US trade talks https://t.co/1DjC7ktYbO — CNBC (@CNBC) May 9, 2019

Marktbreed:

De AEX doet het nog niet eens zo slecht, de meeste andere Europese beurzen dalen met een 1 voor de komma

De Amerikaanse futures hebben ook wel eens betere dagen gehad

De AEX VIX Index (volatiliteit) stijgt bijna 10%, maar noteert nog ruim onder officieuze nervositeitsgrens 20

De dollar beweegt zo tussen 1,12 en 1,118

Olie zakt iets, goud stijgt wat en bitcoin staat te shinen boven $6000

De rentes kijken in het algemeen ook weer zuidwaarts, met z'n allen naar Zwitserland lijkt het wel. Om het er nog even extra in te wrijven, lopen de Duitsers ook nog een basispuntje op ons uit.

Beursplein 5

Eerst maar even de cijferrapporteurs van vandaag. ArcelorMittal had gezien die actuele handelstoestanden geen beroerdere dag kunnen uitkiezen om met haar Q1's te komen. Die zijn niet goed. Dat wisten we alleen al. En dan toch een dikke min.

BAM is ook een mixed bag - zwak kwartaal, maar onderliggend beter - maar kan op z'n zachtst gezegd ook op weinig mededogen rekenen. Het aandeel wordt keihard afgestraft.

Plussen en minnen in de cijfers van Stern, dat €3,50 superdividend wil uitkeren.

Over naar de verzamelde adviezen van vandaag:

Ahold Delhaize: naar €21 van €21,75 - Barclays

DSM: naar €115 van €118 - Deutsche Bank

DSM: naar €116 van €112 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €13,10 van €13,50 - Morgan Stanley

IMCD: naar €84 van €77 - Deutsche Bank

Wolters Kluwer: naar €63,50 van €61 - Credit Suisse

Aperam: naar €32 van €33 - JP Morgan

Verder nog iets? Aan het begin van dit stukje tikte ik: vastrentend en defensieve aandelen blijven relatief goed liggen en cyclische fondsen, financials, technologie, industrials en bouwers betalen de tol. Hier kan u bijna alles in passen, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen: