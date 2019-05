Wat bij BAM nadrukkelijk speelt is het diepe wantrouwen onder beleggers over de verslaggeving, de communicatie.



Niet alleen is er geen verbetering ondanks de veel betere markt, maar nog belangrijker is het te onduidelijk waarom de marge daalt tot een schamele 1.3%. Daar doe je het als bouwer toch niet voor, dan ben je toch ontevreden?



En dan noem je niet telkens weer incidentele factoren, op een gegeven moment zijn er geen excuses meer. En indien je toch de outlook handhaaft, leg dat uit. Sla niet een bijna triomfantelijke toon aan.



Gezien de negatieve verrassingen uit het verleden gekoppeld aan een marge nauwelijks boven break-even kun je ook stellen dat het opvallend is waar de koers staat.



Er komt wellicht steeds meer fantasie in dit aandeel, speculatief wel te verstaan. BAM een overnameprooi?