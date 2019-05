Liveblog: -20%, BAM, Fugro en Arcelor

Update 12:20 uur: Iets met een Italiaanse bank?

Oeps, een Italiaanse bank. Dat is bijna per definitie schrikken. Helemaal omdat ze volgens mij goed kunnen rekenen bij BlackRock.

ECB in touch with Carige after BlackRock pulls out of rescue https://t.co/s9R7BJi1xQ pic.twitter.com/HfLKGhVpQo — Reuters Business (@ReutersBiz) May 9, 2019

Dat schrikken klopt inderdaad. Het is alleen niet nieuw... De nul vasthouden is dan wel weer een Italiaanse kunst op zich, maar dat is een beetje een gevoelig onderwerp vandaag.

Update 12:00 uur: Fugro?!

Bekend van vele foto's, Fugro mocht graag pronken met dit schip. Niet meer? Niet meer. U weet niet wat u leest:

Southern Star went on a six-year charter to Fugro upon delivery in 2017, however Fugro terminated the contract despite the vessel having been continuously employed during the 22 months it was with the Dutch company.

Nu komt het:

John Giddens, CEO of Tasik Subsea, said: “We were shocked and saddened at the state of our almost new vessel when it was handed back by Fugro. The efforts by our staff, new charterer and trusted contractors to return it to peak condition in such a short time have been outstanding.

Ik sta paf en weet het niet meteen. Waarom heeft Fugro het schip niet meer nodig en levert ze die uitgewoond af, zoals Tasik Subsea zegt?

@NicoInberg @ArendJanKamp wat maken jullie hiervan? Is het niet vreemd dat ze de 6 jarige huurovereenkomst hebben afgebroken? https://t.co/b64mT5BHFI #fugro — 6artvde (@6artvde) May 9, 2019

Update 11:55 uur: Uber

Even voor de gezelligheid tussendoor: beurshumor zoals beurshumor is bedoeld.

Just sold one of my kidneys to free up money for the UBER IPO. — Joseph Fahmy (@jfahmy) May 8, 2019

Update 10:45 uur: ArcelorMittal

Voor ArcelorMittal geldt nog sterker dan BAM (zie hieronder): met die oplopende handelsspanningen is dit is even niet de markt voor met name een staalfabrikant om met beroerde cijfers te komen... Dikke daling dus. De CEO wijdt er zelfs bijna zijn hele commentaar aan. Hullie hebben het gedaan.

Verder is het verhaal niet zo moeilijk? De cijfers zijn (zoals verwacht) slecht, alles zit tegen - met name Europa - en alles staat onder druk bij ArcelorMittal. Positieve noten zijn dat de vraag in China aantrekt en dat de schuld toch weer iets verder is afgebouwd. Nico:

Het blijft nog even voortploeteren met het bedrijf, dat de weg naar consolidatie onverminderd voortzet. Cruciaal is een echt aantrekkende vraag naar staal vanuit China. Alleen dat lijkt de dumppraktijken van staal in Europa te kunnen afremmen.

Intussen is ArcelorMittal wel verreweg het goedkoopste grote aandeel op het Damrak. Oppikken, weg leggen en wachten op betere tijden kan. Alleen weet niemand hoe lang de malaise nog kan duren. U loopt het risico tot die tijd tegen minimaal dood geld aan te kijken, om van dalingen maar te zwijgen.

Want er is zo'n oude beurswijsheid die maar al te waar kan zijn: wat (te) duur of (te) goedkoop is, kan nog heel lang (te) duur of (te) goedkoop blijven, of zelfs nog duurder of goedkoper worden.

Update 10:25 uur: VS-China

Alle aandacht gaat uit naar president Donald Trump, maar behalve VS is er bij de Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen nog een partij betrokken: wat dacht u van China zelf. Dat land twittert dan wel niet, maar onderhandelt ook met het mes op tafel? Interessante details in ieder geval.

The hardened battle lines were prompted by Beijing’s decision to take a more aggressive stance in negotiations, according to the people following the talks. They said Beijing was emboldened by the perception that the U.S. was ready to compromise.

In particular, these people said, Mr. Trump’s hectoring of Federal Reserve Chairman Jerome Powell to cut interest rates was seen in Beijing as evidence that the president thought the U.S. economy was more fragile than he claimed.

Some great details in this @WSJ story on China's decision to play hardball in trade talks - they sensed weakness in some of Trump's tweets and statements, including his badgering of Powell to cut rates https://t.co/l5mQFUgZf2 pic.twitter.com/RaWRCkZfMS — Chris Whittall (@Chris_Whittall) May 9, 2019

Update 09:45 uur: BAM

Oef, de Q1's van BAM hakken er toch in. De koers spreekt boekdelen. Gissen maar. Zijn het de marges, is het toch weer een afschrijving op die draak van sluis in IJmuiden, of is de koers te hard opgelopen dit jaar? Dan vallen de cijfers ook nog in een weinige zonnige beurs. Wellicht is het van alles wat.

Of vindt u met z'n alles de cijfers dusdanig slecht, dat u denkt dat BAM mogelijk dit jaar de beloofde en herhaalde winstmarge van 2 à 4% niet haalt? Q1 is altijd het brekebeentje van bouwers, iets waar Nico ook nadrukkelijk op wijst.

Ja, het gaat zeker beter bij BAM na alle ellende van de afgelopen jaren, maar het gaat zeker niet in een mooi, keurig, vlekkeloos, eenvoudig in te prijzen, recht lijntje omhoog. En het is ook niet voor het eerst dat er op de beurs even te veel werd verwacht van BAM. Zowel wat de koers als de prestaties betreft.

De data van vandaag zit nog niet in deze grafiek, maar de opgelopen waardering duidt hier misschien ook op.

Update 09:10 uur: ...

-20% dus. Liever geen commentaar in de comments.