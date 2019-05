De beurs is net voetbal. Het momentum kan zo maar ineens, uit het niets, breken en de markt draaien. En dat kan ook heel erg auw doen. Vooral op het allerlaatste moment. Zeg maar wat de koers van Ajax doet. Ik denk niet meteen aan hoger.

Goed, er zijn weer cijfers vandaag en is er handelsnieuws. ArcelorMittal heeft weinig vrolijke berichten, heeft last van de handelsoorlog en dumping. Het concern krimpt de productie. Ik zie zo snel geen outlook.

BAM overlegt denk ik een goede rapportage, alles gaat beter, maar schrijft toch weer €3,8 miljoen op IJmuiden af.

Marktbreed is het weer handelsnieuws dat de klok slaat. They broke the deal, het is een letterlijke quote.

U.S. stock futures drop after Trump says China "broke the deal" https://t.co/izXXvTzAV5 pic.twitter.com/5fk3Rcha9o — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2019

Neemt u deze ook maar mee. U voelt al hangen wat hij zei, als u dit zo ziet. Intel deed gisteren -2,5% en nabeurs -0,6%.

Intel shares sink as executives give three-year outlook https://t.co/YkXELJshAs — CNBC Tech (@CNBCtech) May 8, 2019

De schade valt mee? De koersen dalen, maar er staat wel overal een nul voor de komma. Feestvarken is bitcoin. Verder deed Walt Disney gisteravond +0,5% op Q1's en Lyft zakte -10,6% op cijfers ($1,1 miljard verlies) aan de vooravond van de beursgang van Uber. Lekker dan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nog cijfers van Stern, en Morgan Stanley denkt aan dividendverhoging voor Shell:

07:56 Takeda verkoop oogmedicijn aan Novartis

07:55 'Sterke' start fusiebedrijf T-Mobile en Tele2

07:47 Huizenbouw stut resultaten BAM

07:43 'Boskalis zet Nederlandse zeelui aan wal'

07:35 'Kans op dividendverhoging Shell'

07:28 'Anadarko mikt nog op hoger bod Chevron'

07:25 Lage staalprijs drukt resultaat ArcelorMittal

07:08 Niet alle stempunten IMCD krijgen akkoord

06:32 Chinese producentenprijzen stijgen

06:13 Trump: China heeft de deal geschonden

08 mei Ajax verspeelt finaleplaats tegen Spurs

08 mei Walt Disney boekt lichte omzetstijging

08 mei Wall Street sluit overwegend licht lager

08 mei Cao-akkoord bij Shell Pernis goedgekeurd

08 mei Wall Street poetst verliezen weg

08 mei Avantium verlengt samenwerking met Shell

08 mei Lagere omzet autobedrijf Stern

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €21 van €21,75 - Barclays

DSM: naar €115 van €118 - Deutsche Bank

ING: naar €13,10 van €13,50 - Morgan Stanley

IMCD: naar €84 van €77 - Deutsche Bank

Aperam: naar €32 van €33 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda dan en de Chinese inflatie is in de prik. Pikant, er is ook de Amerikaanse handelsbalans. Eens het tekort met China zien.

03:30 China inflatie PPI apr 0,6%

03:30 China inflatie CPI apr 2,5%

08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 Stern Groep trading update Q1

08:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers

08:00 Telefonica Deutschland Q1-cijfers

10:30 Euronav AvA

14:30 Philips AvA

14:30 VS handelsbalans mrt -51,1B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

De auto voorbij:

Japan’s Toyota and Panasonic to set up company for 'connected' homes https://t.co/r2ppH0X2dy pic.twitter.com/utARYDNmfD — Reuters Business (@ReutersBiz) May 9, 2019

Boeing heeft een probleem?

Relentless cost-cutting sacrificed safety, former Boeing engineers say https://t.co/fO8MUkl3Xd — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2019

Nog maar een keer:

Uber has waited a decade to go public, but this may not be the best time https://t.co/zW1t1hOuzA — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2019

Misschien. Niet ingeprijsd, lijkt me:

Goldman has a message for traders hoping the U.S. and China will reach a deal: Don’t bet on it https://t.co/htXoyW2WhU — Bloomberg Markets (@markets) May 8, 2019

Wat raakt Microsoft nog wel?

Goldman Sachs favors Microsoft over Apple as trade negotiations rumble on https://t.co/ewhbeGjGwV — Bloomberg Markets (@markets) May 9, 2019

Bij deze:

Trump issues executive order involving Iran sanctions; the order allows sanctions on foreign financial institutions involved in transactions related to Iran's metal sector pic.twitter.com/sD4Edp3F4r — Reuters Top News (@Reuters) May 8, 2019

Als de koers (hard) stijgt, denken mensen dat het wel iets waard is, Mario:

Watch again: Mario Draghi answers a student’s question on cryptocurrencies #ECBYouthDialogue #GenerationEuro pic.twitter.com/5VmHr3sxNw — European Central Bank (@ecb) May 8, 2019

Ik heb geen idee waarom ik u deze meegeef:

Market Cap per Employee...

Netflix: $23 million

Facebook: $14 million

Google: $7.9 million

Twitter: $7.6 million

Microsoft: $7.3 million

Apple: $7.1 million

Exxon Mobil: $4.6 million

Amazon: $1.5 million

JP Morgan: $1.4 million

Berkshire Hathaway: $1.3 million

Walmart: $130k — Charlie Bilello (@charliebilello) May 8, 2019

Hm:

Global bond market just sent disturbing message: demand at the 10y US Treasury auction collapsed to lowest since 2009. Poor demand sparked lot of questions, incl whether this was sign that investors finally had enough of govt’s profligate spending & borrowing, BBG‘s Burgess says. pic.twitter.com/QpHOAYsFj7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 8, 2019

