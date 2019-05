Slot: Spanning en nog eens spanning

Het was een kabbelende beursdag die de AEX (+0,4%) uiteindelijk met een keurige plus afsluit. Het lijkt erop dat de handelsbesprekingen bepalen hoe we de week afsluiten.

Officieel gaan de nieuwe importheffingen op Chinese producten vrijdag in. Maar de Amerikaanse President kennende, kan hij zomaar weer van gedachten veranderen. Vanmiddag liet Donald Trump middels een tweet weten dat de Chinese vicepresident morgen op bezoek komt voor een deal. Oja, daarnaast maakt hij even duidelijk hoe blij hij is met die nieuwe handelstarieven.

....Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers...great for U.S., not good for China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019

Niet de teksten waaruit blijkt dat hij echt staat te popelen om een akkoord te sluiten. Maar goed, we kennen de heer Trump inmiddels wat langer, dus lijkt het puur bedoeld als onderhandelingstactiek. Als het uit de klauwen loopt, kunnen we ons bergen. Laten we hopen op het beste. Het beloven in ieder geval een paar spannende dagen te worden.

Ajax

Het gesprek van de dag gaat natuurlijk over Ajax (-4,9%). Gaat het de Amsterdammers lukken om voor het eerst sinds 1996 in de finale van de Champions League te staan?

Puur kijkend naar het koersverloop vandaag, hebben beleggers er geen vertrouwen in. Vanochtend stond de koers nog een paar procent in de plus, maar vlak voor het slot kreeg een aantal aandeelhouders de bibbers.

Tottenham Hotspur heeft veel scorend vermogen in de ploeg, waardoor die 1-0 voorsprong zomaar kan worden weggepoetst. Vergeet niet dat de koers van Ajax de afgelopen paar dagen is geëxplodeerd. Dan is winst nemen zo gek nog niet.



Bij een koers van €23,50 is Ajax maar liefst €430 miljoen waard op de beurs. Niet verkeerd voor een voetbalclub zonder winstoogmerk en ronduit beroerd dividend trackrecord, waar u ook nog niets over te vertellen heeft.

Misschien verwoordt deze cynische ondertoon wel dat ik niet de grootste Ajax fan ter wereld ben. Toch zou het voor Nederland geweldig zijn als ze de cup met de grote oren weten te winnen. En voor de zittende aandeelhouders natuurlijk.

Rentes

Geen extreme bewegingen in renteland. De Italiaanse rente loopt drie basispunten op daar waar de Duitse yield één basispuntje daalt. Inmiddels moet u 0,05% betalen om uw geld uit te lenen aan onze oosterburen. Er zijn aantrekkelijkere beleggingen.

Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en presteert in lijn met de DAX (+0,7%) en CAC (+0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,9% omlaag en noteert 15,8 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal 0,1% in de plus.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+0,8%) hebben de ochtendwinst weten uit te breiden.

Bitcoin (-0,4%) weet net niet boven de $6000-grens te komen.

Het Damrak

Prachtige groeicijfers van IMCD (+2,9%). De omzet steeg gecorrigeerd voor valuta-effecten met 24%. Met name overnames droegen daar aan bij. De niet-abonnees kunnen hierover meer vinden in het liveblog. Voor de premiumleden heb ik hier een update. IMCD: Hoge groei dankzij overnames #IMCD https://t.co/G2AS9yst33 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 8, 2019

(+2,9%). De omzet steeg gecorrigeerd voor valuta-effecten met 24%. Met name overnames droegen daar aan bij. De niet-abonnees kunnen hierover meer vinden in het liveblog. Voor de premiumleden heb ik hier een update. De cijfers van Ahold (-1,3%) lagen iets beneden de verwachting, al gaat het in de VS beter dan gevreesd. Ahold: Moeilijker #AholdDelhaize https://t.co/Z8op2YKm3I — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 8, 2019

(-1,3%) lagen iets beneden de verwachting, al gaat het in de VS beter dan gevreesd. Galapagos (+2,3%) corrigeerde de laatste paar weken, maar heeft de smaak nu weer goed te pakken.

(+2,3%) corrigeerde de laatste paar weken, maar heeft de smaak nu weer goed te pakken. Adyen (+2,4%) profiteert van de goede cijfers van branchegenoot Wirecard (+6,2%)

(+2,4%) profiteert van de goede cijfers van branchegenoot Wirecard (+6,2%) Vastgoed is weer om te huilen. Vastned (-2,1%) zag de bezettingsgraad in Frankrijk fors dalen. Een groot pand in hartje Parijs staat leeg. Het fonds heeft hiervoor nog geen nieuwe huurder weten te vinden.

(-2,1%) zag de bezettingsgraad in Frankrijk fors dalen. Een groot pand in hartje Parijs staat leeg. Het fonds heeft hiervoor nog geen nieuwe huurder weten te vinden. Beleggers hadden geen idee wat ze met de cijfers van Aperam (-2,3%) aan moesten. 3% dalen bij opening, vervolgens 3% stijgen en tot slot weer een paar procent dalen.

(-2,3%) aan moesten. 3% dalen bij opening, vervolgens 3% stijgen en tot slot weer een paar procent dalen. Air France-KLM (-2,8%) is het voorbeeld waarom de overheid maar beter niet moet beleggen.

PostNL (-5,2%) doet pijn aan de ogen. ING haalde het aandeel van de favorietenlijst. Toch ligt het koersdoel ruim 100% boven de slotkoers.

(-5,2%) doet pijn aan de ogen. ING haalde het aandeel van de favorietenlijst. Toch ligt het koersdoel ruim 100% boven de slotkoers. Boskalis (+0,2%) herbenoemd topman Berdowski.

(+0,2%) herbenoemd topman Berdowski. Fugro (+5,7%) spuit omhoog, omdat Berdowski in het FD zegt dat een overname van de maritiem dienstverlener niet volledig is uitgesloten.

(+5,7%) spuit omhoog, omdat Berdowski in het FD zegt dat een overname van de maritiem dienstverlener niet volledig is uitgesloten. TKH (-2,4%) gaat vandaag €1,40 ex-dividend.

(-2,4%) gaat vandaag €1,40 ex-dividend. Alfen (-3,3%) kent een off-day, al mag het wel een stroomnetwerk én laadpalen leveren aan Caparis. Dit is een sociale werkplaats.

Adviezen

Ahold: naar €18,60 van €19,90 en verkopen - DZ Bank

Besi: naar €24 van €21 en houden - Kepler Cheuvreux

DSM: naar €113 van €100 en kopen - UBS

PostNL: van favorietenlijst, maar koopadvies en koersdoel van €4 blijven gehandhaafd.

