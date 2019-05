Liveblog: PostNL, Fugro en IMCD

Update 13:20 uur: 3,3% voor Grieks staatspapier

Wie durft het aan? (NK)

Remember the panic over Greek bond yields? The last few weeks have seen the lowest yields on 10y bonds in more than a decade pic.twitter.com/LjRjHFmMgh — David Schawel (@DavidSchawel) May 7, 2019

Update 12:50 uur: Puike prestatie IMCD

IMCD (+1,9%) is een wereldwijde distributeur van chemicaliën en timmert met dank aan overnames hard aan de weg. Sinds de beursgang eind juni 2014 stijgt de omzet continu meer dan 10%. Sinds 2018 zien we een groeiversnelling en in het eerste kwartaal zet dit door.

Een omzetstijging van 24% is namelijk niet verkeerd. Overnames hebben afgelopen kwartaal een positieve impact van 20% gehad en organisch is er een plusje van 4% waar te nemen. Positief is dat dit veel beter is dan verwacht.

In de onderstaande grafiek ziet u dat analisten voor geheel 2019 uitgingen van een groei van 17,9%. In de eerste drie maanden van dit jaar ligt de groei dus beduidend hoger.



Houd er wel rekening mee dat topman Piet van der Slikke waarschuwt voor een groeivertraging in Europa. Misschien dat dit de resultaten in het komende kwartaal negatief beïnvloedt. Als een grote verrassing komt dit echter niet.

De groeitaxaties van analisten liggen de komende twee jaar namelijk beduidend lager dan voor 2019. Aan de andere kant moeten we niet gek opkijken als het bedrijf ineens een prima overname uit de hoge hoed tovert. Kijkende naar het koersverloop sinds de beursgang heeft IMCD wel vaker verrast.



Met een plus van 240% weet IMCD de AEX ruim te verslaan. Een ongekende prestatie, want zo slecht heeft onze eigen hoofdindex het namelijk niet gedaan. Ik denk dat bijna iedereen direct tekent voor een plus van 60% binnen vijf jaar (NK).

Update 11:20 uur: Rentes

Ik begrijp niet waarom er in ons land hier niet al jaren #ophef en #schande over is. Ja, wel over dat die rentes zo laag zijn. ECB-president Mario Draghi kan u alles over scheldpartijen vertellen. Dat bij onze overheid door de monetaire verruiming van de ECB het geld gratis de ramen inwaait door de lage rente, hoor ik niemand over.

Terwijl een en ander onlosmakelijk verbonden is met elkaar.

Rentedraadje (1/3), want waarom is er in NL geen discussie dat al die miljarden die onze minfin al jaren uitspaart niet richting bijv pensionado’s en spaarders gaan, die ze in feite betalen. Intussen dalen de rentes weer #riksoff Onze tienjaars doet nog maar +0,13% pic.twitter.com/QlhxBJN7Rg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 8, 2019

Deze horen er ook nog bij:

Waardoor onze minfin spekkoper is. Terwijl hij Berlijn speechte… 3/3https://t.co/Ijrus5oyZ1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 8, 2019

Update 11:00 uur: Fugro

Fugro draait lekker. Beter zelfs dan haar peers. Is dit het? Meer heb en weet ik niet. Het zou kunnen dat Credit Suisse een goed woordje doet voor de bodemonderzoeker, maar dit is puur speculatief.

08 May - 08:44:28 [RTRS] - CREDIT SUISSE INITIATES COVERAGE OF EUROPEAN OIL SERVICES SECTOR WITH A POSITIVE VIEW

Update 10:50 uur: Google of Alphabet (of andersom)

Excuses, helemaal gemist. In ieder geval komt Alphabet/Google ook met een nieuwe telefoon à $399 die hetzelfde zou kunnen als een Apple XR ofzo van $1000 en zet het bedrijf vol in op haar assistant. En dan die privacy... Google weet nu dat u dit stukje leest. En waar u bent. Met wie. Enzovoorts.

Google is trying hard to convince consumers that it's safe to trust them, an issue it put front and center at its developer conference https://t.co/KWXykFGgGD $GOOGL pic.twitter.com/gnnCivaLTI — Reuters Business (@ReutersBiz) May 8, 2019

Update 10:45 uur: PostNL

PostNL weer onder €2.

Dit zijn de adviezen van vanaag. ING wijzigt PostNL niet, maar ik pik een quotje mee van ABM-DJ (helaas heb ik geen link). Het verklaart misschien (mede) waarom de koers zó slecht reageert op die Q1's gisteren. Het gaat om analist Marc Zwartsenburg van ING. Passeren door overname Sandd was al bekend, maar:

Een tegenvaller noemde Zwartsenburg dat ook 2020 een transitiejaar zal zijn, waaruit kan worden opgemaakt dat een dividend volgend jaar vermoedelijk uitblijft vanwege een piek in de investeringen.

PostNL: buy en €4 - ING /li>

DSM: naar €113 van €109 - UBS

DSM: naar €99 van €92 - Credit Suisse

DSM: naar €110 van €105 - Berenberg

ASMI: naar hold van buy en naar €60 van €54 - Kepler Cheuvreux

Besi: naar €24 van €21 - Kepler Cheuvreux

Takeaway: naar €90 van €70 - RBC

Update 10:00 uur: Aperam

Van een dikke min naar een dikke plus in een uur tijd... Het is exemplarisch voor de huidige markt en hoe cyclische fondsen daarin bewegen, hoe Aperam vandaag op haar Q1's reageert. Er is trouwens nog niet één reactie op de cijfers, niet dat ik zie tenminste.

De cijfers zijn niet goed, dat steekt Aperam ook niet onder stoelen of banken. Maar de truc zit 'm wellicht in de outlook. Die is vaag. Ik zie nog niks, maar wellicht dat in de conference call...?

Nu word ik speculatief. De beweging kan er ook op duiden dat iedereen zich gewoon even geen raad weet met cyclische aandelen.

Daar duidt anders de opgelopen volatiliteit wel op. Hoewel, de huidige standen daarvan verbleken bij wat er op het bord kan komen te staan als er écht paniek is,

Update 09:45 uur: VS vs China

Wie weet. Wat ik mij steeds afvraag, wat weten Washington en Beijing over de (onderliggende) Chinese economie dat wij niet weten? En in hoeverre speelt dit een rol (de toon van het debat enzo) bij de onderhandelingen tussen VS en China? Ik ben bang dat u het antwoord ook niet heeft.

Zo'n probleem wat op pagina 16 sluimert. Als het op pagina 1 staat zit het pas in de koersen verwerkt. Op weg van pag 16 naar pag kan het flink wat schade in de koersen opleveren. https://t.co/tN1846qXfz — Corne van Zeijl (@beursanalist) May 8, 2019

Update 09:30 uur: Hoe goed is de CEO?

Betere managers, betere bedrijven: eureka :-)

Betere managers leiden productievere bedrijven. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het CBS, op aanvraag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees meer op:https://t.co/VYcgL45pEL pic.twitter.com/X6f6cA9tRU — CBS (@statistiekcbs) May 8, 2019

