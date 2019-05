Liveblog: Aperam

Update 10:00 uur: Aperam

Van een dikke min naar een dikke plus in een uur tijd: het is exemplarisch voor de huidige markt en hoe cyclische fondsen daarin bewegen, hoe Aperam vandaag op haar Q1's reageert. Er is trouwens nog niet één reactie op de cijfers, niet dat ik zie tenminste.

De cijfers zijn niet goed, dat steekt Aperam ook niet onder stoelen of banken, maar de truc zit 'm wellicht in de outlook. Die is vaag. Ik zie nog niks, maar wellicht dat in de conference call...? Nu word ik speculatief. De beweging kan er ook op duiden dat iedereen zich gewoon even geen raad weet met cyclische aandelen.

Daar duidt anders de opgelopen volatiliteit wel op. Hoewel, de huidige standen daarvan verbleken bij wat er op het bord kan komen te staan, als er écht paniek is,

Update 09:45 uur: VS vs China

Wie weet. Wat ik mij steeds afvraag, wat weten Washington en Beijing over de (onderliggende) Chinese economie dat wij niet weten en in hoeverre speelt dit een rol (de toon van het debat enzo) bij de onderhandelingen tussen VS en China? Ik ben bang dat u het antwoord ook niet hebt.

Zo'n probleem wat op pagina 16 sluimert. Als het op pagina 1 staat zit het pas in de koersen verwerkt. Op weg van pag 16 naar pag kan het flink wat schade in de koersen opleveren. https://t.co/tN1846qXfz — Corne van Zeijl (@beursanalist) May 8, 2019

Update 09:30 uur: Hoe goed is de CEO?

Betere managers, betere bedrijven: eureka :-)

Betere managers leiden productievere bedrijven. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het CBS, op aanvraag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees meer op:https://t.co/VYcgL45pEL pic.twitter.com/X6f6cA9tRU — CBS (@statistiekcbs) May 8, 2019

Voor uw informatie en is punt 5 niet punt 2, zoals iemand mij intussen twittert?.