Fondsenrondje: Duitse verrassing

De AEX is de dag begonnen met een keurige plus van 0,1%. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,1%). Een meevallende Duitse industriële productie helpt een handje.

We waren de laatste tijd juist beroerde cijfers gewend van onze oosterburen. Keer op keer waren de inkoopmanagersindices voor de Duitse industrie ronduit beroerd. Toch steeg de industriële productie in maart met 0,5% ten opzichte van februari.

Dat terwijl de markt uitging van een daling van 0,5%. Ok, wat meehelpt is dat het februari-cijfer met 0,3% neerwaarts werd bijgesteld. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om deze te overtreffen. Toch blijft het een lichtpuntje dat de Duitsers wel kunnen gebruiken.

Voor de rest staan er geen macro's op de agenda. Saai is het overigens niet, want de kwartaalcijfers vliegen ons om de oren. Gek genoeg laat Boskalis nog niet van zich horen, maar het valt niet uit te sluiten dat het bedrijf in de loop van de handelsdag nog langskomt.

Ahold: iets minder dan verwacht

Op het eerste oog is een omzetgroei van 6,3% uitstekend voor een supermarktketen als Ahold Delhaize (-0,7%). Enige probleem is dat deze stijging grotendeels wordt veroorzaakt door een sterkere dollar. Op eigen kracht groeide het bedrijf met 1,5%.

Dat is overigens ook niet verkeerd. Zeker het plusje van 1,1% (constante valuta) in de zeer concurrerende Amerikaanse markt is best knap. Daarentegen is de omzetstijging van 3,5% in Nederland wat aan de zwakke kant. De afgelopen kwartalen lag het groeitempo hier juist wat hoger.

Onderaan de streep verwacht Ahold dit jaar €1,60-1,62 te verdienen. Dan rolt er een K/W uit van 13. De IEX Beleggersdesk kan zich daar wel in vinden.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en presteert in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,2% en noteert 17,3 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,4% in de plus.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,15%) en Duitse (-0,03%) stijgen een basispuntje.

Goud (+0,1%) doet het niet onaardig.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,4%) pakken de stijgende lijn weer op.

Bitcoin (-1,0%) koelt wat af.

