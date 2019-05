Slot: Zeephelling met vele zeperds

Het is een rollercoaster of (reversed) zeephelling deze dagen en de beurzen bewegen nu precies contrair aan gisteren. Her en der mag u zelfs van een sell-off spreken, bijvoorbeeld bij de Bel 20 en de Nasdaq 100.

En wie of wat heeft het gedaan volgens de networks? U raadt het al. Met name technologie, commodity-waarden, cyclicals, financials, bouwers, industrials en dit keer ook oliewaarden krijgen er van langs.

Stocks fall further as trade concerns linger https://t.co/aGbYIhRY0K pic.twitter.com/4HmghNIUKg — Bloomberg Markets (@markets) May 7, 2019

De slechtste beurs in een half jaar, toe maar:

The stock market is on pace for its worst month since December rout—as volatility returns with a vengeance https://t.co/ZskcXZkpZX — MarketWatch (@MarketWatch) May 7, 2019

Niet best allemaal, maar het is nog te vroeg om ook maar érgens van te kunnen spreken.Voorlopig komen de markten van nieuwe toppen en zelfs all time highs af. Zo bezien zijn zulke scores helemaal niet zo raar. Meteen maar over naar het marktbrede overzicht:

Alle Europese beurzen eindigen dik in de min. De Belgische beurs presteert het slechtste, daar wegen AB InBev (dat prima cijfers heeft vandaag en ex-dividend gaat) en Solvay

Zelfde laken en pak in New York, daar waart zelfs het spook van een sell-off rond. Op IEX is dat -2%

De VIX indices (volatiliteit) vliegen omhoog. Die van onze AEX stijgt 15,5% naar 16,5 en de S&P 500 heeft met +28% zelfs de officieuze nervositeitsstand 20 op het bord

De dollar stuitert rond 1,12 rond

Olie is ook in de uitverkoop, goud stijgt amper en bitcoin schurkt met een mooie up tegen $6000 aan

Kijk tot slot de rentes eens, vooral de Duitse. Risk-off heet dit in jargon

Beursplein 5

DSM is het feestvarken vandaag op het Damrak. Zo'n mooie stijging op zo'n slechte beursdag telt. Nieuwe all time high en verbeterde outlook. Het bedrijf levert gewoon bij ieder cijferrondje en dat wordt beloond. Het aandeel wordt wel gestaag duurder en dan heb ik het niet zozeer over de koers, maar de waarde.

Bij PostNL is het precies andersom. Tegenvallende cijfers in een dalende markt wil nog wel eens een afstraffing opleveren en het pakketjesbedrijf laat dit helaas inderdaad zien. Op lange termijn moet dit een mooi, rustig nationaal post- of pakketbedrijf worden met een mooi dividend, maar zo ver is het nog niet.

Liefst -11%, is dit niet overdreven? U zou het bijna nog blind oppikken. Laagste stand sinds die vreselijke kerstdagen onder €2

Kendrion krijgt er ook van langs met haar Q1-cijfers, die inderdaad bevestigen dat het concern last heeft van handelsoorlog en Europese industriële malaise. Er is één lichtpuntje: China.

Hunter Douglas reageert bijna niet op de redelijke Q1's:

Dan waren er vandaag nog deze adviezen:

DSM: naar €110 van €100 (accumulate) - KBC

DSM: naar €115 van €105 - CFRA

ING: naar €14 van €15 euro - Deutsche Bank

Unilever: naar €59 van €53,50 - Kepler Cheuvreux

Air France-KLM: naar €9,40 van €9,70 - Barclays

Air France-KLM: naar €13,50 van €15 - HSBC

ASMI: naar €68 van €49 (buy) - NIBC

SBM Offshore: naar over weight van equal weight en naar €25 van €23 - Barclays

Stern: naar €25,30 van €27 (buy) - NIBC

Verder nog iets? Zeker op fondsniveau zijn er veel fondsen - ik noemde marktbreed al technologie, cyclicals, financials, industrials, bouw en oliewaarden - die gevoelige schade hebben, met name in de welbekende AMX.