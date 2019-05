Fondsenrondje: Serene rust

Met dank aan het goede bericht dat de Chinese vicepremier Liu He toch afreist naar de Verenigde Staten voor handelsoverleg, zet de AEX (+0,01%) een marginale plus op het bord. Ook de goede cijfers van DSM (+5,1%) helpen mee.

Tot gistermiddag daalden de beurzen met zo'n 2%, omdat het bezoek van Liu He op losse schroeven zou staan. In de loop van de middag sijpelde het nieuws al door dat de soep toch niet zo heet gegeten wordt. Of er de komende dagen ook echt een deal komt, is echter allerminst zeker.

Misschien mogen we de handelsbesprekingen een beetje vergelijken met de Brexit. Veel kabaal van politici, lange vermoeiende gesprekken, maar op het eind wordt dan bekend dat we op de oude voet verder gaan. Dan blijkt dat we ons voor niets zorgen hebben gemaakt. Wie weet. Vast blijft staan dat niemand zit te wachten op een uit de hand gelopen handelsoorlog.

DSM straalt

Het is jammer dat DSM (+5,1%) slechts een weging kent van 3,1% binnen de AEX, want anders was de hoofdindex een stuk harder omhoog gegaan. Zoals zo vaak kwam het chemieconcern met prima kwartaalcijfers langs.

De omzet steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 3% tot €2,3 miljard. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de voedingstak. De ebitda ging nog harder omhoog en pluste jaar op jaar 10,5% naar €412 miljoen.

De outlook wordt iets aangescherpt. Zo verwacht DSM dat de ebitda dit jaar een hoge enkelcijferige groei laat zien. Beleggers zagen de goede resultaten waarschijnlijk al een beetje aankomen, want year tot date is de koers maar liefst 46% gestegen.

Dit maakt DSM voorlopig het beste AEX-fonds van 2019. De waardering is inmiddels opgelopen naar ruim 19 keer de verwachte winst voor dit jaar. Dit maakt dat IEX Beleggersdesk iets minder optimistisch is over het aandeel.

PostNL

Daar waar winnaars zijn, zijn er uiteraard ook verliezers. PostNL (-6,0%) presenteerde sobere resultaten, die in lijn lagen met de verwachtingen. Zoals bekend krimpt de postmarkt. In het eerste kwartaal kwam de volumedaling uit op 9,1%.

Met de pakketten gaat het een stuk beter. Zo werden er 16% meer pakketjes afgeleverd. Probleem is echter dat dit percentage weleens hoger heeft gelegen. Misschien is de belangrijkste reden voor deze koersdaling dat topvrouw Herna Verhagen weinig zegt over de inlijving van concurrent Sandd en de verkoop van de Duitse en Italiaanse activiteiten.

Meer dan woorden zoals 'verloopt conform verwachting' en 'in lijn met het gecommuniceerde tijdspad' komt ze niet. Aan de andere kant hadden we er ook niet veel meer van mogen verwachten. Het is simpelweg afwachten geblazen voor beleggers.







De afgelopen vijf jaar was het niet veel soeps met PostNL. Gecorrigeerd voor het dividend is het aandeel 10% gedaald. Daarentegen steeg de AEX in diezelfde periode met bijna 70%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,01% en presteert beduidend beter dan de DAX (-0,3%) en CAC (-0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,4% en noteert 13,8 punten.

De Amerikaanse futures staan zo'n 0,5% in de min.

De euro blijft stabiel en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,16%) en Duitse (-0,02%) rentes zakken twee basispunten.

Goud (+0,2%) doet het niet onaardig.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,5%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+3,2%) kiest haar eigen weg. Dit keer is het omhoog.

Het Damrak

Geen extreme uitslagen onder de hoofdfondsen, al is ArcelorMittal (-1,7%) wederom de grootste daler. Ook branchegenoot Aperam (-3,3%) staat ook onder druk. De gehele sector ligt er vandaag gewoon beroerd bij.

Lagere rentes zijn goed voor het vastgoed. Alleen Wereldhave (-0,2%) is de vreemde eend in de bijt.

Verdeelde uitslagen binnen de chipsector. ASMI (+2,0%) is gewild daar waar Besi (-1,2%) wat terrein prijs moet geven.

Aegon (-1,6%) trok gisteren bij het slot goed bij, maar gaat nu weer gevoelig omlaag.

Het cyclische spul is vandaag niet geliefd. AMG (-1,7%) is daarvan het voorbeeld.

Sligro (+1,4%) neemt de levensmiddelengroothandel De Kweker over. De analisten van KBC zijn enthousiast.

