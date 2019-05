PostNL in lijn met verwachtingen'

dinsdag 7 mei 2019 09:53

AMSTERDAM (AFN) - PostNL presteerde in het eerste kwartaal min of meer in lijn met de verwachtingen. Analisten van ING en KBC Securities halen verder een aantal bemoedigende punten uit de beleggersdagpresentaties van het bezorgbedrijf. Hun advies aan beleggers blijft mede daarom staan op buy, met koersdoelen van respectievelijk 4 en 4,50 euro.



Bij ING vinden de marktvorsers het vooral positief dat PostNL voor de middellange termijn blijft uitgaan van een stevige groei bij de pakkettentak. De kenners van KBC wijzen erop dat de cashaanwas en de nettoschuldpositie volgens PostNL na 2020 waarschijnlijk significant zullen verbeteren. Het bedrijf meldde overigens later met meer nauwkeurige verwachtingen te kunnen komen voor de komende jaren.



PostNL boekte afgelopen kwartaal meer omzet, maar minder winst. Uit de cijfers kwam verder naar voren dat de onderneming voor het eerst meer dan de helft van haar opbrengsten heeft gehaald uit e-commerce. Voor de toekomst is het belangrijk dat PostNL erin slaagt om rivaliserend postbedrijf Sandd over te nemen. PostNL kondigde die deal in februari aan, maar toezichthouders moeten nog akkoord gaan.



Deal met Sandd



Het bedrijf gaat er vooralsnog vanuit in het vierde kwartaal van dit jaar groen licht te krijgen voor de deal met Sandd. De verwachtingen waarop de marktvorsers van KBC en ING zich baseren gaan eveneens uit van goedkeuring van de transactie.