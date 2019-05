Liveblog: Sell-off Wall Street

Update 21:05 uur: Wall Street in mineur

De oplaaiende handesloorlog krijgt nog steeds de schuld van de networks. Pittige scores, zie de Nasty 100. Verder is er geen nieuws. Toch frappant hoe we nu al twee dagen op en neer gaan op eigenlijk nog steeds dezelfde feiten: vrijdag in principe tariefsverhogingen van 10% naar 25% op Chinese export naar de VS.

Altijd lastig, dit kan het begin van veel grotere ellende zijn. Het kan ook zijn dat we over een week of wat constateren dat New York even van haar all time highs af kwam. De reden daarvoor zijn we dan al weer lang vergeten.

Geen nieuwe feiten, maar koersen blijven maar dalen op Wall Street #AEX pic.twitter.com/axizHjgJn2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Veel meer dan de rommel opvegen weet ik nu ook even niet te verzinnen:

De ergste dalers in de #Nasty100 zijn vooral chippers pic.twitter.com/Yuwfh2QX5H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Update 15:35 uur: AEX'je lacht, AEX'je huilt

Handelsoorlogangst heet het. Het zal. Niettemin zag het er vanochtend nog wel aardig uit en nu niet meer. Grootste boosdoener is Royal Dutch Shell met haar 15% indexweging. Ik weet niet waarom het aandeel zo daalt, maar het misstaat tussen die cyclische fondsen en financials.

Ik spreek liever van risk-off. De rentemarkten bewijzen het.

Update 15:35 uur: Zeg es EU

De laatste schattingen. De vonken vliegen er niet echt vanaf.

??GDP is forecast to grow by 1.4% in the EU this year and 1.2% in the #euroarea



??GDP growth next year is forecast to strengthen slightly to 1.6% in the EU and 1.5% in the euro area



????Spring #ECForecast ??https://t.co/okSpfqFYfk pic.twitter.com/3ztE7GJPbb — EU Economy & Finance (@ecfin) May 7, 2019

Update 14:45 uur: Huis kopen per app

Gewoon even op een opwelling en hooguit een uurtje tijd uw huis verkopen en nieuwe kopen: wie weet is er binnenkort een appje voor. U kunt zelfs uw huis aan zo'n appje verkopen. Dat maakt de markt weer wat meer liquide. De fantasie is eindeloos. Eén keer raden wat er dan ook met de nu nog torenhoge fees gebeurt.

Lach hier niet te hard om, 25 jaar geleden kostte het u ook nog een dag(deel) om een paar aandelen te kopen. In ieder geval zou ik maar even meelezen als u makelaar, taxateur bent, of op een andere manier uw brood verdient in de huizennmarkt.

In a digital world, selling a house remains stubbornly analog. Silicon Valley wants to change that. https://t.co/GQjP2NQhuO — Ben Casselman (@bencasselman) May 7, 2019

Update 14:20 uur: Elektrisch rijden

Misschien moet we er nog een paar miljard subsidie tegenaan gooien, want we hebben het Eurostat lijstje niet eens gehaald. Als dat maar geen slecht voorteken is voor het Euro Songfestival. Hoe dan ook, het blijven bescheiden percentages.

How many electric cars or hybrid electric cars are in your country ? ??



?? For more information: https://t.co/JamMnU4mns pic.twitter.com/Ot3VJ7JgWS — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 7, 2019

Full disclosure, ik ben zelf een hardcore benzinerijder. Bieden mag :-)

Mijn Saab 900 turbo (1993), de mooiste die er nog in 020 rond rijdt, aldus Garage Artis, staat ook te huilen op zn onbetaalbare parkeerplekje https://t.co/rkm4uALLrF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Update 14:15 uur: Overnamemachine Apple?!

Wat?! Verrassing. Inderdaad, kralen rijgen. Vooral voor talent en intellectueel eigendom, zegt CEO Tim Cook.

Apple buys a company every few weeks, says CEO Tim Cook https://t.co/ouezSFkfhZ — CNBC (@CNBC) May 7, 2019

Update 13:45 uur: ETF's

Zelf heb ik net ondertekend, opdat wat mij betreft iedereen kan beleggen in het Vanguard World Stock Fund, waarmee u eigenlijk niet kan timen en handelen. Messcherp stuk trouwens van Marcel, aanbevolen.

Steeds meer professionals in de branche roepen op tot het tekenen van de petitie 'Amerikaanse ETF's moeten weer beschikbaar komen voor EU-burgers'! https://t.co/SYznVOPVIj — Karel Mercx (@KarelMercx) May 7, 2019

Update 11:00 uur: Amazon

Misschien is opsplitsing de grootste zegen die u als aandeelhouder van Amazon ten deel kan vallen. Legendarisch is het verhaal van Standard Oil. Oprichter, CEO en grootaandeelhouder John D. Rockefeller stak nooit onder stoelen of banken dat dividend en het opknippen van zijn Standard Oil in 1914 hem pas echt stinkend rijk maakten.

Er zijn geen quotes van hem over koersen bekend, maar dit terzijde. Om kort te gaan: bij giganten als Standard Oil (ooit 100% oliemonopolist) en Amazon (bijna helft online retailmarkt VS) is de som der delen vaak veel meer waard dan het geheel. Het is ook de reden waarom General Electric en Siemens onderdelen afsplitsten.

Enfin, het mogelijk opdelen van Amazon zingt al langer rond, maar is hooguit een lange put voor u. Zoiets duurt wel even. Het concern is nu in het tegenoffensief (en geloof maar dat het blij is met ene Warren B. als grootaandeelhouder):

Om r swingend wedstrijdaffiche van te maken: Jeff Bezos vs - wat n geweldige naam - Buffy Wicks, ofwel "Buffy the Walmart Slayer" #Amazon https://t.co/0y2ZXiNVSq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Citaatje en vrijdag komt als het goed is nog zo'n disruptor naar de beurs: Uber. Scheppen zulke bedrijven nou waarde, of vernietigen ze het, openen ze inderdaad nieuwe deuren (voor anderen), ofwel zijn ze een zegen? Zeg het maar. Een beetje van beide, denk ik. In ieder geval drukken ze inflatie.

Still, the company’s message is likely to be a tough sell in Washington and U.S. state capitals. Amazon will capture nearly half of the $600 billion U.S. shoppers spend online this year, according to EMarketer Inc. Chief Executive Officer Jeff Bezos has become the world’s wealthiest man, making his company a target for a variety of social movements decrying income inequality and the outsized power of tech platforms.

Senator and Democratic presidential hopeful Elizabeth Warren has promised to break up giants like Amazon, and labor protests led the company to cancel a planned new headquarters location in New York City.

Update 09:30 uur: Q1's DSM, PostNL en Kendrion

Het lichtpuntje bij Kendrion is dat de omzet in China steeg met 20%. Verder bevestigen de Q1's dat het bedrijf in de hoek zit waar de (handelsoorlogs- en industriële krimp)klappen vallen. Koersreactie valt mee...? Misschien ben ik door de all time high iets te enthousiast, want DSM verhoogt de outlook niet, maar scherpt die aan.

DSM sprak eerder van een range van 5% à 10% ebitda-groei en heeft het nu over hoog enkelcijferig. verder kunt u alles groen afvinken. Laat het bedrijf maar rollen en als het niet meer rolt, klinkt vanzelf de roep om opsplitsing.

De intussen bekende drietrapsraket bij cijfers #DSM: meevallende Q1's, verhoogde outlook en all time high pic.twitter.com/iqYMymZE16 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Gelet op de forse daling van PostNL had u daar meer van verwacht. Maar wat dan? Duidelijkheid over Sandd? Zeg het maar. En ieder antwoord op deze vraag met het woord hopen of hoop er in telt niet #hopenisverkopen

Q1's #PostNL zijn niet goed, niet slecht. Wel outlook 2019 bevestigd. Geduld vereist, eerst #Sandd overnemen (in Q4, verder geen nieuws) en dan moet bedrijf vanaf 2020 winstgevender worden pic.twitter.com/XIAplbwmCu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Komt deze er nog even achteraan:

En De Kneet flikt #PostNL nog ff zoals alleen hij dat kon: -6% nu op kwartaalcijfers https://t.co/HoEgLF1pbT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Update 09:30 uur: Advies

De verzamelde adviezen luiden als volgt: