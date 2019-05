Liveblog: DSM en PostNL

Update 09:30 uur: Q1's DSM, PostNL en Kendrion

Het lichtpuntje bij Kendrion is dat de omzet in China met 20%. Verder bevestigen de Q1's dat het bedrijf in de hoek zit, waar de (handelsoorlog en industriële krimp) klappen vallen. Koersreactie valt mee...? Misschien ben ik door de all time high iets te enthousiast, want DSM verhoogt de outlook niet, maar scherpt die aan.

DSM sprak eerder van een range van 5% à 10% ebitda groei en heeft het nu over hoog enkelcijferig. verder kunt u alles groen afvinken. Laat het bedrijf maar rollen en als het niet meer rolt, klinkt vanzelf de roep om opsplitsing.

De intussen bekende drietrapsraket bij cijfers #DSM: meevallende Q1's, verhoogde outlook en all time high pic.twitter.com/iqYMymZE16 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

Gelet op de forse daling van PostNL had u daar meer van verwacht. Maar wat dan? Duidelijk over Sandd? Zeg het maar. En ieder antwoord op deze vraag met het woord hopen of hoop er in telt niet #hopenisverkopen

Q1's #PostNL zijn niet goed, niet slecht. Wel outlook 2019 bevestigd. Geduld vereist, eerst #Sandd overnemen (in Q4, verder geen nieuws) en dan moet bedrijf vanaf 2020 winstgevender worden pic.twitter.com/XIAplbwmCu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 7, 2019

