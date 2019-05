DSM heeft goed nieuws. Wat een jargon eigenlijk.

DSM increases its full year outlook 2019 and now expects to deliver a full year 2019 high single digit increase in Adjusted EBITDA compared to prior year Underlying Adjusted EBITDA (pre-temporary vitamin effect), together with an improvement in Adjusted Net Operating Free Cash Flow in line with its Strategy 2021 targets.

Meer omzet dan verwacht, maar minder winst is er voor PostNL, dat intussen meer dan de helft van haar omzet uit e-commerce haalt.

Kendrion (hier en de Q1's zijn niet goed) is er ook en marktbreed staan we er er zo bij na een opvallende herstelsessie op Wall Street. China komt deze week toch naar de VS om over een handelsverdrag te onderhandelen, het is wat.

-China, Hong Kong stocks recover some of Monday’s losses

-Japan stocks post modest drop after markets shut for 6 trading days

-Yuan dips, U.S. futures fall after U.S. tariff threat

-Lira slumps after Turkey orders re-run of Istanbul mayoral electionshttps://t.co/Ov8r6n36Ue pic.twitter.com/lPdqr3hFE6 — Bloomberg Markets (@markets) May 7, 2019

Valt allemaal toch een beetje tegen na die mooie rally gisteravond? Bitcoin is de enige die lekker draait.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Adecco dat stabilisatie in Europa ziet en AB InBev met keurige groei:

08:01 Meer klanten en verlies voor HelloFresh

07:55 Sligro neemt moederbedrijf De Kweker over

07:50 Zwakte op automarkt achtervolgt Kendrion

07:46 Adecco ziet groei in Europa stabiliseren

07:39 Hogere omzet moederbedrijf Schwarzkopf

07:37 VolkerWessels krijgt klus in Den Haag

07:29 AB InBev verkoopt meer bier

07:26 PostNL haalt ruim helft omzet via webwinkels

07:21 DSM verhoogt winstverwachting

06:40 Vliegtickets stuwen consumentenprijzen

06 mei Wall Street poetst verliezen bijna weg

06 mei Fed waarschuwt voor bedrijfsschulden

06 mei Wall Street beperkt verliezen in middaghandel

06 mei Tik voor Turkse lira na besluit verkiezingen

06 mei Euronext verlengt aanmelding bod Oslo Børs

Analistenadvies luidt:

ING: naar €14 van €15 euro - Deutsche bank

Air France-KLM: naar €9,40 van €9,70 - Barclays

Air France-KLM: naar €13,50 van €15 - HSBC

SBM Offshore: naar over weight van eqaul weight en naar €25 van €23 - Barclays

De AFM meldt deze shorts, hoe usual supect wilt u de usual suspect hebben?

De agenda kent heel veel cijfers en de Duitse fabrieksorders vallen alvast tegen 0,6%:

06:30 Nederland inflatie CPI apr

08:00 AB InBev Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

08:00 Henkel Q1-cijfers

08:00 Adecco Q1-cijfers

08:00 Infineon Q1-cijfers

08:00 PostNL Q1-cijfers

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders mrt 1,6% MoM

09:00 AB InBev notering €1,00 ex-dividend

09:00 Sif notering €0,10 ex-dividend

09:00 KBC notering €2,50 ex-dividend

11:00 Aperam AvA

18:00 Vastned Retail Q1-cijfers

En dan nog even dit

2,9%?! Mario doe iets daar in Frankfort en Air France-KLM heeft het gedaan :-)

De stijging van de consumentenprijzen op jaarbasis was in april hoger dan in maart. Dit kwam vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets en een verblijf in bungalowparken.https://t.co/nGF3fNx3Jc pic.twitter.com/J83B48jWwL — CBS (@statistiekcbs) May 7, 2019

Zo dus:

China would still have room to 'maneuver around' increased US tariffs, expert says https://t.co/CeZYr7JSIf — CNBC (@CNBC) May 7, 2019

Nog meer:

Trump is likely to erect trade barriers targeting electric cars in the form of stiff new tariffs that will have staying power https://t.co/gB9RFMXTUr — Bloomberg Economics (@economics) May 7, 2019

Het meest politieke item inderdaad:

Oil holds gains above $62 a barrel as heightened tensions in the Middle East overshadow a U.S. plan to raise tariffs on Chinese goods https://t.co/BSy9Hi7VTK pic.twitter.com/bQzzZvzUJu — Bloomberg Markets (@markets) May 7, 2019

Voor de geïnteresseerden:

Buy the Trump Tweet bekt niet lekker. Iemand een betere?

Trump's trade tweets become just another dip for you to buy https://t.co/QkGHseyCZs — Bloomberg Markets (@markets) May 7, 2019

Dit is wel heel rigoreus:

Joseph Stiglitz: ‘We should shut down the cryptocurrencies https://t.co/bON9GRKKmr — CNBC (@CNBC) May 7, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.