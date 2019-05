Bijna niemand wordt vrolijk van een min van 0,9% voor de AEX, maar bij opening zag het een stuk slechter uit. Een duidelijk signaal dat beleggers toch nog durven te vertrouwen op een deal tussen de VS en China.

Daar zijn natuurlijk de nodige redenen voor te bedenken. Allereerst is een uit de hand gelopen handelsoorlog slecht voor beide economieën en dat is precies waar Donald Trump en Xi Jinping niet op zitten te wacht. Daar komt bij dat de Amerikaanse President het inmiddels bekende tweetje verstuurde, omdat hij het zat is dat de Chinezen continu willen heronderhandelen.

Het is algemeen bekend dat beide partijen zeer ver gevorderd waren omtrent het sluiten van een deal. Op het moment de Chinezen eieren voor hun geld kiezen en akkoord gaan, zijn die nieuwe tarieven van tafel. Het kan dus zomaar zijn dat die tweet er juist voor zorgt dat de overeenkomst er sneller komt. Wordt vervolgd.

Meevallende inkoopmanagersindices

Door het tweetje van Trump zijn we de inkoopmanagersindices bijna vergeten. Met name die voor de dienstensector vielen niet tegen. Opvallend is de hoge PMI voor de Duitse dienstensector. Een stand van 55,7 is bijzonder hoog. Zeker omdat het cijfer voor de industrie onder de 45 dobbert. Zo vaak komen dit soort grote verschillen toch niet voor.

De Europese inkoopmanagersindices dienstensector april houden niet over, maar wel veel beter dan industrie #AEX pic.twitter.com/FkfWwgX9E6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

Rentes

Zoals verwacht dalende tienjaarsrentes. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten terug naar 0,18%. De Duitse yield dobbert zo rond het nulpunt.

Brede markt

De AEX daalt 0,9% en presteert in lijn met de DAX (-1,1%) en CAC (-1,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 17,9% omhoog en noteert 14,3 punten. Kijkt u wat langer terug, dan hebben we wel eens hectischer dagen en tijden meegemaakt op de beurs #VIX pic.twitter.com/f48uRr5zxP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

De Amerikaanse indices gaan ongeveer 0,9% omlaag.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,1%) blijft aardig liggen.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,1%) zijn goed bezig het verlies weer goed te maken.

Bitcoin (-0,4%) blijft uiteindelijk dicht bij huis.

Het Damrak

Het bekende beeld. Defensieve aandelen zoals KPN (+0,0%), Wolters Kluwer (+0,2%) en Ahold (-0,1%) zijn de veilige havens.

ArcelorMittal (-2,9%), AMG (-2,7%) en Besi (-3,4%) gaan het stevigst omlaag. Aan de andere kant waren de verliezen vanochtend een stuk groter.

Een opvallende min voor ASR (-2,9%). Groot nieuws kunnen we niet vinden en zo hard dalen de rentes nou toch ook weer niet.

Wie had gedacht dat Aperam (+0,7%) in het groen zou sluiten? Komende woensdag zijn de eerstekwartaalcijfers.

Morgen is het de beurt aan PostNL (+0,7%). Beleggers lijken vertrouwen te hebben in wat topvrouw Herna Verhagen te zeggen heeft.

Flow Traders (+1,4%) heeft juist baat bij dit soort beursdagen. Hoe meer handel hoe meer geld in het laatje voor het handelshuis.

SBM Offshore (+1,7%) gaat aan kop op het Damrak. In het liveblog is een poging gedaan om deze stijging te verklaren.

Over de ASCX-fondsen kunnen we kort zijn. Alles ging omlaag.

De gekte bij Ajax (+5,7%) gaat gewoon door.

Adviezen

Brunel: naar €17,50 van €17,10 en kopen - ING

Brunel: naar €16,55 van €15,40 - Kepler Cheuvreux

Curetis: naar €3 van €10 - Goetz Partners

Euronext: naar €61 van €59 en houden - HSBC

Takeaway.com: naar €70 van €59 en houden - Jefferies

Van onze reporter in Omaha

In het onderstaande filmpje vertelt Peter Paul de Vries over de opvolging van Warren Buffett en Charlie Munger.

De dag van morgen