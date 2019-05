Door een tweet van Donald Trump zijn er weer twijfels in de markt gekomen of die handelsdeal er met China gaat komen. Gevolg is een forse daling van 1,9% voor de AEX.

Toch ligt het niet voor de hand dat het helemaal uit de klauwen gaat lopen. Zowel de Amerikanen als de Chinezen hebben hebben er simpelweg belang bij dat de deal er komt. Hoe langer de onzekerheid, hoe groter de kans dat bedrijven hun orders uitstellen.

Helemaal Donald Trump, die volgend jaar herkozen moet worden en zichzelf beoordeelt op de stand van de Dow Jones, is er alles aan gelegen om een deal te sluiten. Aan de andere kant blijft de Amerikaanse president zeer onvoorspelbaar, waardoor het spannend blijft.

Cyclische aandelen onderuit

Het is uiteraard geen verrassing dat juist de cyclische aandelen de hardste klappen krijgen. Bovenaan het rijtje dalers staan ArcelorMittal (-4,9%), ASML (-2,9%) en Aalberts (-2,7%). Eerstgenoemde kwam nog met het nieuws dat het de staalproductie in Europa verlaagt dit jaar.

Dat doet de staalgigant natuurlijk niet omdat het allemaal crescendo gaat in de staalindustrie. Het management geeft aan dat het gewoon last heeft van een afzwakkende vraag naar staal. Een deel van de schuld geven ze aan de Europese Unie, die te weinig maatregelen zou nemen op het gebied van handelsbescherming.



De afgelopen vijf jaar was het kwakkelen geblazen voor ArcelorMittal. In een stijgende beurs daalt de staalgigant meer dan 20%. Dat is nota bene inclusief dividend.

Brede markt

De AEX daalt 1,9% en presteert daarmee in lijn met de DAX (-1,9%) en CAC (-2,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) knalt 27,8% omhoog en noteert 15,5 punten.

De Amerikaanse futures staan fors in de min. De S&P500 lijkt 1,8% lager te openen en de Nasdaq100 doet het met een verlies van 2,2% nog een tikje slechter.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,18%) en Duitse (0,01%) rentes zakken een á twee basispunten.

Goud (+0,3%) is vandaag de veilige haven.

Olie: WTI (-1,8%) en Brent (-1,6%) zakken verder weg.

Bitcoin (-1,8%) ligt er ook beroerd bij.

Het Damrak

Alles kleurt rood binnen de AEX. KPN (-0,6%) houdt het verlies nog het meest beperkt. Kepler Cheuvreux handhaaft het koopadvies met koersdoel €3,10 en zegt dat de Nederlandse telecommer in de overnameplannen van Brookfield past. In het liveblog leest u er meer over.

De verzekeraars Aegon (-3,2%) en ASR (-3,6%) gaan hard onderuit. NN Group (-2,3%) weet de schade iets beter te beperken. Toch valt de daling van de rente nog behoorlijk mee.

Defensieve namen zoals Ahold (-0,8%), Relx (-0,8%) en Wolters Kluwer (-0,7%) blijven aanmerkelijk beter liggen. Vrij logisch allemaal.

Dat geldt ook voor Flow Traders (+1,0%). Hoe meer schommelingen, hoe beter voor het handelshuis.

Voor de rest komen de AMX-fondsen behoorlijk af. Chippers Besi (-3,6%) en ASMI (-3,7%) zijn hiervan het duidelijkste voorbeeld.

Heijmans (-4,9%) lijkt ook niemand meer te willen hebben. Afgelopen weekend hadden we een interview met CEO Ton Hillen.

Ajax (+7,5%) is niet alleen op veld onklopbaar.

