Liveblog: Dat was de sell-of?

De VIX heet officieus ook wel paniekindex. Voor onrust geldt een standje 20 en voor paniek 30. Zo ver zijn we nog niet. Zo ver zijn we nog lang niet, durf ik niet te schrijven. Want als de VIX gaat, gaat ie ook hard.

Kijkt u wat langer terug, dan hebben we wel eens hectischer dagen en tijden meegemaakt op de beurs #VIX pic.twitter.com/f48uRr5zxP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

Nog meer teken aan de wand? Er is vandaag een Brits prinsje geboren én het is 82 jaar geleden dat de Hindenburg ten onder ging. Later is er ooit nog eens een technisch Hinderburg Omen verzonnen. Bent u weer helemaal op de hoogte na de twitterende Amerikaanse president van vannacht... #beleggenanno2019 :-)

Update 16:45 uur: Handelsoorlogaandelen en -items

De Trump Tweet schade is nu voor zeg eenderde uit de koersen gelopen. Er zijn echter van die typische handelsoorlog items. Soja:

Soybean futures are tanking today, and the longer term chart is absolutely brutal https://t.co/r29p0gdW9D pic.twitter.com/Gs3lS13dhW — Joe Weisenthal (@TheStalwart) May 6, 2019

Lean Hogs, ofwel mager varkensvlees:

A Chinese pork producer, sometimes considered a proxy for U.S.-China trade tensions, suffers one of its worst trading days on record https://t.co/l3xB7lQCjP — The Wall Street Journal (@WSJ) May 6, 2019

Bij aandelen denkt u vooral aan staal (zie ArcelorMittal en Aperam) auto's (allemaal minnen ze een paar procent), chips (Besi, ASMI, ASML en STMicroelectronics). Via CNBC, HSBC heeft dit lijstje met bedrijven met veel exposure. Allemaal tech en chips.

Verder nog iets? Ja, deze drie aandelen bij ons, die onder meer toeleverancier zijn van de Duitse auto-industrie. Bij Kendrion is dat wellicht terecht.

De exposure bij Aalberts en TKH is beperkt. De winst-en omzetverwachtingen staan bijna lettelrijk op hold. De koersreacties niet.

Update 14:30 uur: SBMO en Corbion

Meest opvallende stijger is vandaag SBMO. Er is geen nieuws, maar onderhuids borrelt er wellicht een en ander. Op het forum wordt hier ook over gespeculeerd, uit Nico's stuk Tijd voor de olieleveranciers van vorige week:

Afgezien van het juridische steekspel is de markt voor FPS's volop in beweging. Een mooie opdracht van ExxonMobil hield de kachel rokende en nu is het wachten op meer grote opdrachten.

Volgens de olie-experts van adviesbureau Rystad staan er de komende drie jaar, 2019-2021, maar liefst 30 FPSO's op de nominatie om vergeven te worden.

Grootste opdrachtgever zou zijn het Braziliaanse Petrobras, waar SBM kind aan huis is en normaal gesproken met het Japanse Modec om de prijzen zal strijden.

Dit soort beslissingen wordt niet overnight genomen, maar de oplopende olieprijs sinds begin dit jaar helpt zeker mee.

Op 16 mei zijn de Q1-cijfers. Misschien dan meer nieuws.

Corbion draait vandaag relatief ook goed en wellicht moet u dat hier zoeken:

Update 14:00: Waldorf en Statler

De heren zijn alweer vrolijk met quotes aan het strooien. Om twee actuele te nemen. Uit de mond van Warren Buffet::

No reasons to sell stock based on headlines

Over Uber: I don't think Berkshire has ever bought a new issue

"There's a lot of lying in modern finance. I don't like lying," Charlie Munger said about investing in the IPO market. https://t.co/zr75jX0hwG pic.twitter.com/AhyVoMk8in — CNBC (@CNBC) May 6, 2019

Update 10:30 uur: Sell-off dus

Valt me tegen, ik had wat herstel verwacht. Op de obligatiemarkt lijken de Trump Tweets, om ze zo maar te noemen, minder indruk te maken. De dollar pendelt zo rond 1,119 sinds de Europese opening.

Op de vastrentende markt is het wel rustig, die lezen nu gewoon de sportpagina's pic.twitter.com/QdHT4vc4xX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

Update 10:20 uur: Olie

Buy the (10%) dip, kent u die nog? Het geldt al bijna voor WTI. U ziet dat Brent een tikje defensiever is. Wat een ritjes! In driekwart jaar nog wel.

Update 10:10 uur: Korting

Tinggg! Krijg net SMSje dat ik net mn vaste maandelijkse #AEX tracker heb bijgekocht (automatische order). Toch mooi met n korting v 1,7% ?? — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

Update 10:05 uur: Inkoopmanagersindices

U wel? Ik lees hier nog geen economisch herstel aan af. Wellicht uitbodeming. Hopelijk. Wachten op het volgende rondje. Over een maand.

De Europese inkoopmanagersindices dienstensector april houden niet over, maar wel veel beter dan industrie #AEX pic.twitter.com/FkfWwgX9E6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

Over uitbodeming gesproken... Zeg het maar, in ieder geval zakt de boel niet verder weg.

Economic activity in the euro area showed signs of stabilization in April https://t.co/XIJCBoFrfx pic.twitter.com/IUhVUXxhOK — Bloomberg Markets (@markets) May 6, 2019

Update 09:45 uur: KPN

Gepikt van Beursblik, inderdaad: nooit meer iets vernomen van die vermeende interesse begin dit jaar van de Canadese investeerder Brookfield. Nog een keer inderdaad: politiek Den Haag heeft een vinger in de pap.

Update 09:30 uur: Advies

Wellicht leest u her en der dat Credit Suisse Unilever verhoogt naar outperform en €59, maar die is al van vrijdag voorbeurs en is daarom al ingeprijsd.

Brunel: naar €17,50 van €17,10 (buy) - ING

Brunel: naar €16,55 van €15,40 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €61 van €59 (hold) - HSBC

Curetis: naar €3 van €10 - Goetz Partners

Update 09:10 uur: Rood

Vertel, leuk weekend gehad? Dan is het nu weer maandagochtend. Vooral op fondsniveau hakt het er bij de usual suspects aardig in, zeg. Even de angsthazen uit de markt rammelen? Zien of er na, zeg, 09:30 uur herstel optreedt.

#AEX #VIX Index opende net +17%, maar daar is alweer 4% bij pic.twitter.com/bN3BjsAQ5Q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 6, 2019

