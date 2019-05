Technisch worden nieuwe all-time-highs neergezet. Aandelen willen opwaarts uitbreken, na prima kwartaalresultaten en uitstekende banencijfers.

Maar nieuwe dreigementen van Trump om aanstaande vrijdag de importtarieven op producten uit China te verhogen, kunnen flink wat roet in het eten gooien. De Amerikaanse president wil de druk op China in de handelsbesprekingen verhogen.

Toch zijn de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt dominant. Uit het maandelijks banenrapport kwam naar voren dat de werkloosheid in de VS naar het laagste punt in bijna 50 jaar is gezakt. Dit geeft aan dat de economie van de VS op volle snelheid is gekomen.

Voor het technisch verloop van de aandelenbeurzen zal de komende week blijken of de uitstekende arbeidsmarktcijfers de markten kunnen redden.

Ex-dividend

Verder gingen op onze beurs enkele grote fondsen ex-dividend, zoals Unilever en Relx. Technisch doet de AEX-herbeleggingsindex het nog prima. Over heel 2019 is de AEX Total Return index (de AEX inclusief dividend) ruim 18% opgelopen.

De opwaartse trend van deze index is intact, waarbij onlangs zelfs nieuwe all-time-highs zijn gemaakt. Zonder dividend doet de AEX het overigens ook prima, met een jaarwinst tot nu toe van ruim 16,5%.

Nipte records op Wall Street

Op Wall Street hebben enkele indices nieuwe all-time-highs neergezet, zij het nipt. De S&P500, die het koersverloop van de 500 belangrijkste bedrijven weergeeft, prikt een fractie boven het oude koersrecord van september.



De brede Amerikaanse technologie-index, de Nasdaq Composite, kruipt ook net naar een nieuw all-time-high. De kleine Nasdaq100 ging het grote technologiebroertje al voor. Ook de SOX-index, die het koersverloop van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, zet de laatste weken voortdurend nieuwe koersrecords neer.

Overtuiging

Deze keer bekijk ik de indices die op of rond een all-time-high noteren. De technische plaatjes zullen pas gematerialiseerd worden indien de uitbraken doorzetten.

Desondanks houd ik voor de komende maanden rekening met een voortzetting van de bullmarkt op de aandelenbeurzen.

Nederlandse herbeleggingsindex breekt door

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) is boven de top van medio 2018 gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. We houden rekening met verdere koersstijgingen.



De AEX Total Return index kan verder omhoog richting 2.100,00 punten (het berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 1.774,85 euro (de bodem van 8 maart) intact blijft.





Dow Jones flirt met haar all-time-high

De Dow Jones Industrial index heeft nog geen nieuw all-time-high gemaakt, maar wel het vorige oude record van 26.951,81 punten (gevormd op 3 oktober 2018) genaderd.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden.



De steun van de Dow ligt er pas rond 21.712,53 punten (de bodem van 28 december 2018). Na een uitbraak boven de weerstand van 26.951,81 punten wordt 32.072,65 het volgende opwaartse koersdoel.







S&P500 maakt nipt nieuw all-time-high

De S&P500 index breekt nipt boven de weerstand van 2.940,91 punten (gevormd op 21 september 2018). De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen, wat op een verbetering duidt.



Het technische beeld trekt pas echt aan indien het all-time-high uit 2018 overtuigend wordt gebroken.

Na een uitbraak boven de weerstand van 2.940,91 punten wordt 3.300,00 het volgende opwaartse koersdoel.

Steun voor de US 500 index ligt rond 2.322,25 punten (de bodem van 31 maart 2017).





Nasdaq 100 index zet nieuwe records neer

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft de vroegere weerstand net gebroken. Deze doorbraak is nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de Nasdaq 100 index er in slaagt om boven deze oude horde te blijven. In dat geval mag een positief koersverloop verwacht worden richting de weerstand van 8.800,00 punten (het berekend koersdoel).

Steun ligt op 6.940,72 punten (de bodem van 8 maart).





Nasdaq Composite breekt nipt door top van augustus 2018

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, kruipt boven de top rond 8.133,30 punten (gevormd op 31 augustus 2018) en zet nipt een nieuw all-time-high meer.

Deze index lijkt technisch goed te verbeteren. De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.



Het technische beeld klaart echt op indien de top van medio vorig jaar overtuigend wordt gebroken. Na een uitbraak wordt 9.678,63 het volgende opwaartse koersdoel.

Steun voor de Nasdaq Composite index ligt rond 6.177,19 punten (de bodem van 25 augustus 2017).





Amerikaanse halfgeleiderindustrie op rozen

De SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft de horde gevormd door de serie toppen van 2018 overtuigend gebroken.



Hiermee is een technische verbetering is opgetreden, die ruimte biedt tot de weerstand van 1.850,00 punten (het berekend koersdoel).

Steun ligt er rond 1.292,76 punten (de bodem van 8 maart).