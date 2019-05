Vooruitblik: Grote namen, hoge koersen

Bevrijdingsdag. Uit een blog van mij van vier jaar geleden over onze beurs en economie in oorlogstijd. Die plaatjes laten niets aan duidelijkheid te wensen over...

Koester uw vrijheid, welvaart én de vrije markt die onze generaties gratis en voor niks hebben gekregen. Wij hebben geen verdienste wat dat betreft. Ik wens u veel plezier vandaag op alle festivals.

Over tot de orde van deze week. Even een screendump maken van alle Warren Buffett quotes in mijn Reuters en klaar ben ik, dacht ik. U weet het, gisteren was de beroemde aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway met weer zo'n 30.000 aandeelhouders. Aan quotes geen gebrek. Ik geef u ze allemaal.

Het zijn alleen drie screendumps geworden, want het zijn er veel, heel veel. Over Amazon, Apple, Alphabet en technologie, Wells Fargo, Kraft Heinz en wat al niet meer. De meest opvallende quote vind ik die van klokslag 21:00 uur: zijn opvolger mag van Buffett alle cash van Berkshire Hathaway in indextrackers beleggen.

Huh?! Dit verbaast mij, want waarom doet hij het zelf niet en dit betekent toch extra risico? Buffett houdt van ondergewaardeerde aandelen. Die zijn er vooral als de markten dalen en zijn gezakt. Ik hoef u niet uit te leggen dat hij dan niet het geld heeft om ze te kopen, omdat zijn S&P 500 trackers dan ook lager staan.

Enfin, veel scroll plezier. De hele portfolio van Berkshire Hathaway vindt u overal, bijvoorbeeld hier. Niks bijzonder eigenlijk: halve Dow Jones, veel financials, veel waarde-aandelen en relatief weinig technologie. De laatste melding is van 14 februari, ofwel bijvoorbeeld Amazon staat er nog niet bij.

De waarde van Buffett

Het grappige is dat het eigenlijk nooit over Buffett's eigen presteren gaat. Bij deze dan, maar helaas niet helemaal. Hij staat vanaf 1964 aan het roer van Berkshire Hathaway. De herbelegde S&P 500 versus de FC Buffett heb ik echter niet verder terug dan 1988. Het is wel een nobrainer.

Deze van Business Insider gaat wel terug tot 1964, maar is twee jaar oud en dit is versus de S&P 500 prijsindex. Herbelegd loopt die echt wel op, maar beter kan ik even niet vinden. In ieder geval heeft Warren het leuk gedaan, zo veel is duidelijk.

Buffett beaamde het laatst tegen Financial Times. In the long run gaat ook Berkshire Hathaway terug naar de benchmark. U ziet het aan zijn huis-, tuin- en keukenportfolio, die in feite redelijk de S&P 500 trackt. Daar gaat hij echt geen schrikbarende outperformance meer mee halen, zoals hij in het verleden deed.

De laatste tien jaar blijft hij zelfs achter op de index. Met $523 miljard waarde is zijn fonds gewoon te groot voor outperformance. Zijn onderweging in technologie is ook een reden, denk ik. En ook Buffett blijven zeperds niet bespaard: Tesco was een ramp, Kraft Heinz is het en ook Wells Fargo viel wat tegen.

Meer dan zijn presteren vind ik zelf de (lange termijn)beleggingsfilosofie van Buffett waar het om draait. Focus op waarde en kwaliteit en niet op koers, heb (jáááren) geduld en blijf bescheiden. Gelet op de haantjescultuur op de beurs waren u en ik véél grotere brallers geweest dan hij met zo'n performance en rijkdom.

Nog even een commentaartje om het af te sluiten:

Warren Buffett - Berkshire discloses enough about itself https://t.co/9lBzoE2kfm pic.twitter.com/Xsss3tLBg2 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 5, 2019

Agenda

Over naar deze week met alweer een volle agenda. Het zwaartepunt van het Q1-cijferseizoen zit er op. De grote en zwaarwegende namen zijn door, maar nog een hele rits fondsen moet nog rapporteren. Bij ons mag u deze week dit verwachten en daarna houden we vooral nog de financials over als interessantste namen.

Ahold Delhaize

ArcelorMittal

DSM

IMCD

Wolters Kluwer

Aperam

BAM

Eurocommercial Properties

PostNL

Heijmans

Vastned

In het buitenland zijn dit de namen:

AB Inbev

BMW

Commerzbank

Siemens

Walt Disney

Verder zijn er deze week inflatiecijfers en morgen de Chinese en Europese inkoopmanagersindices over de dienstensectoren. Zie de prima consensus, wat een verschil met die druipende inkoopmanagersindices over de industrie van vorige week. Verder zijn er weer ex-dividenden en jaarvergaderingen.

Nog iets, als het goed is gaat vrijdag Uber eindelijk naar de beurs. Er gaan 180 miljoen aandelen voor $44 à $50 dollar in de verkoop en zo hoopt de disruptor op een waarde van $90 miljard. Standen en sentiment kunnen niet beter dan nu, maar wordt een Lyftje (dikke min) of een Beyond Meatje (sky high)?

We gaan het beleven.

6 mei

03:45 China Caixin services PMI apr 54,3

09:15 Spanje services PMI apr 54,9

09:45 Italië services PMI apr 54,4

09:50 Frankrijk services PMI apr 50,5

09:55 Duitsland services PMI apr 55,6

10:00 EU services PMI apr 52,5

14:30 TKH AvA



7 mei

06:30 Nederland inflatie CPI apr

08:00 AB Inbev Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

08:00 Henkel Q1-cijfers

08:00 PostNL Q1-cijfers

08:00 DSM Q1-cijfers

08:00 Kendrion Q1-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders mrt 0,8% MoM

09:00 AB Inbev notering €1,00 ex-dividend

09:00 Sif notering €0,10 ex-dividend

09:00 KBC notering €2,50 ex-dividend

11:00 Aperam AvA

18:00 Vastned Retail Q1-cijfers



8 mei

08:00 Ahold Delhaize Q1-cijfers

08:00 Boskalis Q1-cijfers

08:00 IMCD Q1-cijfers

08:00 Ontex Q1-cijfers

08:00 Bekaert Q1-cijfers

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 Commerzbank Q1-cijfers

08:00 Siemens Q1-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie mrt -0,7% MoM

09:00 TKH notering €1,40 ex-dividend

18:00 GBL Q1-cijfers

22:00 Walt Disney Q1-cijfers



9 mei

03:30 China inflatie PPI apr 0,6%

03:30 China inflatie CPI apr 2,5%

08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q1-cijfers

08:00 Stern Groep trading update Q1

08:00 Deutsche Telekom Q1-cijfers

08:00 Telefonica Deutschland Q1-cijfers

10:30 Euronav AvA

14:30 Philips AvA

14:30 VS handelsbalans mrt -51,1B

14:30 VS wekelijkse jobless claims



10 mei

06:30 Nederland industriële productie mrt

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers april

08:00 Heijmans Q1-cijfers

08:00 Eurocommercial Properties Q1-cijfers

09:00 Flow Traders notering €1 ex-dividend

09:00 Boskalis notering €0,50 ex-dividend

09:00 DSM notering €1,53 ex-dividend

10:30 VK BBP Q1 0,5% QoQ

14:00 Biocartis AvA

14:30 VS inflatie CPI apr 0,4% MoM

Ahold Delhaize

Onze spannendste fondsen met cijfers deze week loop ik weer even bij langs. Ahold Delhaize is dit jaar met -3,3% het slechtste AEX (+16,6%) fonds dit jaar. De omzet- en winstverwachting neemt inderdaad wat af, maar het fonds wordt vooral goedkoper en behaagt u met dividend en aandeleninkoop.

U denkt echter aan Amazon en of andere bedreigingen?

Winst per aandeel Q1: €0,39

Omzet Q1: €16,0 miljard

Winst per aandeel Q2: €0,37

Omzet Q2: €16,4 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 14,0

Huidige dividendrendement: 3,3%

Netto short 1,2%

ArcelorMittal

Het zou prettig zijn als deze week CEO Lakshmi Mittal himself de bodem van de cyclus afkondigt. Daar rekenen de analisten nog niet echt op, als ik het zo zie. Omzet stabiliseert wel volgens hen. Er is echter ook nog zoiets als een handelsoorlog, maar aan de andere kant is het aandeel weer spotgoedkoop.

Bovendien staat er geen short uit.

Winst per aandeel Q1: €0,60

Omzet Q1: €18,8 miljard

Winst per aandeel Q2: €0,68

Omzet Q2: €19,4 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 4,2 (!)

Huidige dividendrendement: 0,9%

Netto short: -

DSM

De winst- en omzetverwachting loopt weer keurig op bij het officieel cyclische en prima presterende DSM. De koers gaat dit jaar echter nog harder, waardoor het aandeel flink duurder is geworden. De lange termijn put onder het bedrijf is dat als het niet meer presteert, opsplitsing een optie is.

Winst per aandeel Q1: €1,16

Omzet Q1: €2,27 miljard

Winst per aandeel Q2: €1,30

Omzet Q2: €2,31 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 16,4

Huidige dividendrendement: 2,3%

Netto short: -

Aperam

Bij Aperam geldt hetzelfde als ArcelorMittal: is de bodem van de cyclus al bereikt? Gelet op waardering en yield bent u misschien geneigd te gaan graaien. Als de bodem nog niet is bereikt kan er op papier nog veel af en die shorters zijn natuurlijk ook niet gek.

Winst per aandeel Q1: €0,32

Omzet Q1: €1,12 miljard

Winst per aandeel Q2: €0,67

Omzet Q2: €1,14 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 8,7

Huidige dividendrendement: 6,6%

Netto short: 2,5%

BAM

Helaas heb ik voor BAM alleen jaarcijfers. Bij Hoevelaken rechtsomkeert, het belangrijkste bij BAM is wellicht dat ze voortaan nee zegt tegen te risicovolle, grote overheidsprojecten. Dat scheelt bleeders in de toekomst en in met name de Nederlandse woningbouw valt ook de komende jaren genoeg te verdienen?

Het gaat de goed kant uit met de omzet- en winstverwachting, maar de koers is al hard opgelopen. Duim wel voor de geldwegsluis IJmuiden (en de Afsluitdijk).

Winst per aandeel 2019: €0,48

Omzet 2019: €,7,0 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 8,8

Huidige dividendrendement: 3,3%

Netto-short: 1,6

PostNL

Hopelijk horen we deze week van CEO La Herna van PostNL hoe het nou staat met de overname van Sandd en of dit nou of een of twee jaar dividend kost. verder is het weer het gebruikelijke verhaal: met hoeveel is de postmarkt nu weer gekrompen en met hoeveel is de pakjesmarkt nu weer gegroeid.

Hoewel op papier het dividend het enige is waarom u nog dood met dit aandeel wilt worden gevonden, ziet u aan alle cijfers en grafiek hoe speculatief PostNL is. Winst en omzet is een moeilijk verhaal, het dividend kan dus twee jaar sneuvelen, er staat een bak short uit, maar het aandeel is wel goedkoop.

Winst per aandeel Q1: €0,05

Omzet Q1: €692,2 miljoen

Winst per aandeel Q2: €0,03

Omzet Q2: €695,2 miljoen

Huidige koerswinstverhouding: 8,5

Huidige dividendrendement: 10,4%

Netto short: 7,5%

Heijmans

Net als bij BAM heb ik ook van Heijmans alleen een jaarschatting. Het verhaal is vergelijkbaar als bij BAM. Langzaam maar zeker herrijst het fonds uit de as. Er hangt echter geen direct afschrijvingszwaard van Damocles meer boven het aandeel en wellicht dat het daarom duurder is dan BAM en VolkerWessels.

Dividend is echter nog even niet aan de orde.

Winst per aandeel Q1: €1,38

Omzet Q1: €1,62 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 10,6

Huidig dividendrendement: -

Netto-short: 0,8%

AB InBev

Na dramajaar 2018 mag in België AB InBev met mooie cijfers en zinderende outlook komen? Met haar vrije kasstroom moet de schuld van rond €100 miljard prima te behappen zijn. Dat lijkt de koers dit jaar ook te denken en het fonds is intussen bijna net zo duur als het onkreukbare Heineken.

Winst per aandeel Q1: €1,27

Omzet Q1: €12,7 miljard

Winst per aandeel Q2: €1,23

Omzet Q2: €13,7 miljard

Huidige koerswinstverhouding: 18,4

Huidig dividendrendement: 2,2%

Netto-short: ???

Wat verder nog ter tafel komt

Succes deze week en het kan weer niet op! De AEX heeft 576,90, de hoogste stand van vorig jaar en die van de bull market sinds begin 2009, nog altijd in het vizier. Zonder alle ex-dividenden had de index hier al lang gestaan en de AEX herbeleggingsindex staat dan ook wel op een all time high.

Ik pak echter de waarderingsgrafiek van de AEX er bij. Die omzet- en winstverwachting moet toch echt omhoog om de stijgende index niet duurder te laten worden. De vergelijking van het dividend met de rente is er nog altijd geen.

Intussen is het weer party in New York. Op de Dow Jones (met de groetjes van vooral Boeing) en de Russell 2000 na staan de indices weer op een all time high.

Ook hier geldt, leuk, maar de omzet-en winstverwachting mag best omhoog. Al met al concludeer ik voorzichtig dat de markten daarom anticiperen op economisch herstel en hogere wins groei. Voorzichtig, want anders gingen de(afgestrafte) cyclische fondsen wel harder? Zie ArcelorMittal maar hierboven.

Hier nog de Amerikaanse en Duitse tienjaars, de rentes duiden er ook niet op dat de markten een goldilocks economie verwachten. Uiteraard speelt hier ook een rol dat de central banken bij het minste of geringste spatje regen al de pluu opsteken, zeker in Europa.. Er zit geen risico op en dus is er geen rendement.

Intussen stijgt het dollartje langzaam maar gestaag door. Dit is weer goed voor de AEX-bedrijven.

Verder is er niet zoveel nieuws dit weekend en laat ik u alleen met Corné. En de banken.

Nog één ding, vrijdagavond zat ik in BNR Beurswatch. Deze quote is niet van mij. Ik zei dat het altijd tijd is om aandelen te beleggen, als je tenminste heel lang maandelijks belegt, zoals ik dat zelf doe. Ik probeer never nooit de markt te timen. Bij deze en bovendien had ik maar tien seconden om mijn tipjes te geven.

Ik noemde alleen AMG, maar ik wilde Besi ook tippen voor een rjtje. Waarom? Bodem cyclus gok ik, twee prima bedrijven met uitgekookte CEO's en als de orders en prijzen eenmaal aantrekken, gaat het snel bij deze aandelen, heel snel. Wie dan draalt, ziet de koerswinst dan bliksemsnel vervliegen.

Uiteraard is dit hoogrisico en voor de thrillsekeers, niet voor saaie buy & hold dude(tte)s als ik. Vandaar en bij deze. Let wel, full disclosure, ik speel dit zelf niet. Wens ik u nog een fijne zondag en tot morgen, tot voorbeurs.