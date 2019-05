Per saldo deed de AEX (+0,3%) deze week niet zo veel. Toch was het beslist niet saai. De kwartaalcijfers en macro's vlogen ons om de oren.

Wat vooral opvalt, is hoe goed het gaat met de Amerikaanse arbeidsmarkt. In de onderstaande grafiek ziet u dat de werkloosheid in een vrije val is geraakt. In april daalde het werkloosheidspercentage naar 3,6%. De loongroei van 3,2% is echter magertjes. Een signaal dat Joe Sixpack niet volledig meeprofiteert.



Daar waar het crescendo gaat in de Verenigde Staten, valt het in Duitsland allemaal een beetje tegen. Ok, de werkloosheid is ook daar laag, maar de vooruitzichten voor de industrie zijn ronduit beroerd. Een inkoopmanagersindex van 44,4 voor de Duitse industrie is niet iets om trots op te zijn.

Kortom, het is een mixed bag en dan is het niet onlogisch dat de beurzen op hun plek blijven. Vergeet ook het dividend niet. Deze week gingen zwaargewichten Unilever, Royal Dutch Shell en Relx ex-dividend. Hierdoor deed de AEX-herbeleggingsindex het met een plus van 0,6% een tikje beter.

Winstwaarschuwingen

Het was ook de week waar twee bedrijven met lelijke winstwaarschuwingen langskwamen. AMG (-7,9%) en ForFarmers (-3,6%) hadden de twijfelachtige eer. De Metalenspecialist kwam op Dag van de Arbeid met het bericht dat de ebitda dit jaar op $150 miljoen uitkwam, in plaats van de eerder verwachte $200 miljoen.

Lagere prijzen voor vanadium, lithium en chroom vormden de belangrijkste oorzaak. Reden voor beleggers om het aandeel opnieuw in de uitverkoop te doen. AMG was al één van de slechtst presterende aandelen op het Damrak, maar gisteren ging er nog eens 10% van de koers af.

De onderstaande grafiek geeft prachtig weer dat het een aandeel is voor mensen met een sterk hart.



ForFarmers is wat minder lang genoteerd aan het Damrak en is tot op heden ook een magere belegging gebleken. Dan helpt het bericht dat de nettowinst in het eerste halfjaar met 55 tot 60% daalt niet mee.



Beperkte uitslagen

De bewegingen zijn dusdanig klein dat het bijna de moeite niet loont om ze langs te gaan. Alleen de olieprijs gaat onderuit. Voor de rest geen schokkende uitslagen. Ok, de bitcoin (+5,1%) loopt hard op. Maar dat kunnen we natuurlijk geen serieuze beleggingscategorie noemen.

Rentes

Net als gisteren zijn de bewegingen in renteland zeer beperkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt één basispuntje naar 0,19%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +0,3%

AEX deze maand -0,5%

AEX dit jaar +16,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +18,5%

AEX

Philips (+4,4%) is inmiddels veranderd in een leverancier van vooral medische apparatuur. Dat gaat het bedrijf niet slecht af. De winstgevendheid verbetert en de langetermijndoelstellingen voor dit jaar zijn bevestigd. Niet voor niets gaat het aandeel deze week aan kop binnen de AEX.

Ook Royal Dutch Shell (+2,1%) kwam met cijfers die boven de verwachtingen van analisten lagen. Een nettowinst van $5,3 miljard is toch wel indrukwekkend. Dat nota bene binnen één kwartaal. Unilever (+1,4%) ging deze ex-dividend, maar staat gewoon in de top 3.

AMX

Altice knalt 8,9% omhoog, al beoordeelt Moodys de kabelaar met een Caa1-rating. Voor de gewone Nederlanders: dit betekent zeer zwak. Besi ging maandag 6% ex-dividend dus mag u die min van 4,9% vergeten. Dat geldt voor Air France-KLM (-7,5%) absoluut niet. De cijfers waren ronduit beroerd.

ASCX

Sif (+7,2%) had lange tijd last van de dip in de offshore markt, maar uit de trading update kunnen we vernemen dat er een voorzichtige draai komt. Reden voor een mooie koerssprong, al staat er year to date nog een min van 2,6% op het bord. Kiadis (-7,1%) is de grote bleeder binnen de ASCX.

