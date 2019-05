Update 10:30 uur: Air France-KLM

Misschien was ik voorbeurs een beetje te bruusk met mijn zeg maar was niks, is niks en wordt niks eerste oordeel over de Q1-cijfers van Air France-KLM. Die Q1's zijn inderdaad waardeloos, dat wel. Er zijn echter wel degelijk lichtpunten. Als eerste wijst Martin van onze beleggersdesk op de meevallende vrije kasstroom:

Tegelijk is er niet direct aanleiding tot al te sombere bespiegelingen. De (aangepaste) vrije kasstroom bedroeg €241 miljoen en dat geldt als sterke meevaller. AF-KLM heeft die vrije kasstroom benut om de tamelijke hoge bedrijfsschuld verder af te bouwen tot afgerond €5,8 miljard.

Citi, Bernstein en ING houden zich vast aan de Q2 outlook van het het bedrijf,ik citeer ANP:

Volgens de Bernstein-analisten, die een market perform-advies hebben voor Air France-KLM, bieden de cijfers van de luchtvaartcombinatie beleggers wat rust.

Marktvorsers van Citi wijzen vooral naar personeelskosten voor het missen van de verwachtingen. Zij menen echter dat de resultaten niet veel invloed zullen hebben op de verwachtingen die analisten in doorsnee hebben voor de rest van het jaar.

Ook ING, dat een hold-advies heeft met een koersdoel van 8 euro, wijst op de verwachtingen voor het tweede kwartaal die goed zijn. ING verwacht een lichte verbetering van de omzet, met name bij de langeafstandsvluchten.

Kortom, mijn was niks en is niks mogen misschien kloppen, wellicht wordt het nog iets. Dat wil zeggen, het is voor Air France-KLM nog wel een extra lange langeafstandsvlucht voordat dit aandeel een serieuze belegging wordt. Sinds de fusie in 2003 is er niet veel waarde geschapen. Zeg maar gerust geen cent.

Die alle, behalve de goede kant uitvliegende lijntjes zeggen nog iets over het aandeel en misschien is dat wel het allerbelangrijkste: de neuzen staan bij het bedrijf allemaal een andere kant op. En zolang dat zo is denk ik dat het ook niks wordt, al dan niet met een goed Q2. Intussen kunt u wel heerlijk handelen.

Update 10:00 uur: Advies

