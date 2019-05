Liveblog: +263K!

Update 15:10 uur: Ajax niet te stoppen

De koers van Ajax lijkt alleen maar omhoog te kunnen gaan. Gisteren steeg het aandeel ruim 5% als gevolg van de 0-1 overwinning tegen Tottenham Hotspur. Vandaag komt er op een volume van 65.000 stukken gewoon eventjes 8,3% bij.

Door de goede resultaten van de Amsterdammers draait het geruchtencircuit op volle toeren. De zaakwaarnemer van De Ligt zou vinden dat de jonge aanvoerder meer waard is geworden door zijn sterke optreden tegen de Spurs. Ook Donny van de Beek is onderwerp van gesprek. Ajax zou €60 miljoen voor hem vragen.

Ook geen verkeerd bedrag, als is het logisch dat Ajax de huid duur verkoopt. De blonde middenvelder scoorde immers tegen zowel Tottenham Hotspur als Juventus. Tot slot heeft een bekende van ons nog een nieuwtje over Hakim Ziyech (NK).

Goeie spits idd, Ziyech https://t.co/6nahMKf4k8 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) May 2, 2019

Update 14:30 uur: +263K

Zojuist kwam het belangrijkste cijfer van de maand uit. In de Verenigde Staten zijn er in de maand april 263.000 arbeidsplaatsen bijgekomen. Dat is aanmerkelijk meer dan de 185.000 waarmee de markt rekening hield. De werkloosheid gaat 0,2% omlaag en noteert op het bizar lage niveau van 3,6%.

De lonen stijgen iets minder hard dan verwacht met 0,2% maand op maand. De koersen bewegen nauwelijks op het nieuws. De AEX stijgt 0,8% en de dollar sterkt 0,2% aan ten opzichte van de euro.

Misschien vertelt de onderstaande grafiek wel waarom het banenrapport niet echt meer een hot topic is. Het gaat gewoon al jaren erg goed met de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkloosheid dobbert zo rond het laagste punt in twintig jaar tijd (NK).



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Update 12:30 uur: Amazon & Buffett

Eerst de actualiteit:

Zie vooral die omzet, ik had meer belangstelling voor #Amazon verwacht, nu #BerkshireHathaway (= #WarrenBuffett voor n schappelijke $50mld is ingestapt pic.twitter.com/80Y2l5yTc9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 3, 2019

Dat Warren Buffett fan is van Amazon en CEO Jeff Bezos heeft hij nooit onder stoelen of banken gestolen. Hij kocht alleen nooit de aandelen. Waarom nu wel? Dat zegt hij niet, maar dat hij hiermee komt terwijl morgen de Berkshire Hathaway aandeelhoudersvergadering is, zegt genoeg. Hij geeft vast tekst en uitleg.

Daar loop ik nu op vooruit. Op het eerste gezicht lijkt het veel te laat, dat hij na ruim twintig jaar notering en een duizelingwekkende rit Amazon nu nog een keer oppikt. Alsof hij een argeloze particuliere belegger is - kanonnenvoer. We weten dat hij (uitgekookte) waardebelegger pur sang is. Koersen interesseren hem niet.

Hier moet de truc zitten. Bingo, dit is de winst per aandeel van Amazon. En Buffett rekent erop of weet zelfs - misschien heeft hij met Bezos gebeld en die belletjes gooit de telefonist(e) echt wel door - dat bij Amazon in de (nabije) toekomst aandeelhouders gaan meeprofiteren van de winsten. Boter bij de vis.

Dividend? Aandeleninkoop? Of allebei? Tot dusverre heeft Jeff nog nooit één cent aan zijn aandeelhouders uitgekeerd. Bij Apple stapte Buffett ook pas in vier jaar nadat het bedrijf haar cash aan de aandeelhouders begon uit te keren. Misschien heeft hij wel het erewoord van Bezos, maar dat vraagt u hem morgen zelf maar.

Update 12:00 uur: Adyen

Ja,ruim -4% is veel, maar bij Adyen gaat het altijd hard. De omzet is hoog, maar ook dat komt vaker voor - zelfs zonder nieuws. Excuses dat ik het helemaal over het hoofd heb gezien in mijn morning call - dom, maar Reuters meldde helemaal niks - want gisteravond was er echt wel nieuws. ANP:

Aandeelhouders General Atlantic en Pentavest gaan voor ongeveer 750 miljoen euro aandelen in betalingsdienstverlener Adyen verkopen. Dat komt neer op circa 3,7 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Adyen.



De gezamenlijke verkoop wordt begeleid door de zakenbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley. De stukken zijn bedoeld voor institutionele beleggers. De plaatsing vindt naar verwachting op 7 mei plaats.

Ik ben het met KBC eens, de verkoop is niet verrassend. Dat kan de prijs nog wel worden, maar dat horen we dan wel weer. Alweer ANP:

Volgens KBC is de aandelenverkoop niet verrassend, alhoewel het vrij snel na de voorgaande verkoop komt. Zo'n 15 procent van de uitstaande aandelen is in het bezit van investeringsmaatschappijen zoals General Atlantic en Pentavest die op korte termijn op zoek zijn naar een verkoopmogelijkheid.

Die partijen hadden wellicht nooit op zo'n succes gerekend toen ze instapten. Ze willen ervanaf en op zoek naar een nieuwe parel. De grote klapper upside op korte termijn is er wel uit nu. De stukken zouden ook in uw en mijn zakken branden, als we ooit voor veel minder... Kortom, schrik maar niet van die daling.

Zulke meldingen gaan er ook vaker komen als de koers blijft gaan, let maar op. Omzet- en winstgroei, dat is waar het om gaat bij dit groeiaandeel pur sang. En die zitten voorlopig wel goed, zoals het nu lijkt. Strakke lijntjes ook nog. Bij zulke percentages is de fantasie eindeloos en dat blijkt ook uit de waardering.

Update 11:30 uur: Sif

Op 4 februari was er de AFM-melding dat CEO Fred van Beers van Sif uit eigen zak 10.000 stuks eigen aandeel bijkocht. Een zogenaamde insider trade. Die tellen, want de CEO van willekeurig welk bedrijf weet meer dan wie dan ook. Als het goed is tenminste. Deze insider trades hebben een goed, maar geen perfect trackrecord.

Denk maar aan de Fortisboard die ooit dik bijkocht vlak voor de ondergang. Vandaag met de Q1-update is het duidelijk waarom Sifs Fred het deed. Het gaat beter met de - zeg ik dit goed? - windmolenfunderingspecialist. Kijk aan, outperformance! Hard nodig, dat wel en ik bespaar u maar een langere grafiek.

Update 10:30 uur: Air France-KLM

Misschien was ik voorbeurs een beetje te bruusk met mijn zeg maar was niks, is niks en wordt niks eerste oordeel over de Q1-cijfers van Air France-KLM. Die Q1's zijn inderdaad waardeloos, dat wel. Er zijn echter wel degelijk lichtpunten. Als eerste wijst Martin van onze beleggersdesk op de meevallende vrije kasstroom:

Tegelijk is er niet direct aanleiding tot al te sombere bespiegelingen. De (aangepaste) vrije kasstroom bedroeg €241 miljoen en dat geldt als sterke meevaller. AF-KLM heeft die vrije kasstroom benut om de tamelijke hoge bedrijfsschuld verder af te bouwen tot afgerond €5,8 miljard.

Citi, Bernstein en ING houden zich vast aan de Q2 outlook van het het bedrijf, ik citeer ANP:

Volgens de Bernstein-analisten, die een market perform-advies hebben voor Air France-KLM, bieden de cijfers van de luchtvaartcombinatie beleggers wat rust.

Marktvorsers van Citi wijzen vooral naar personeelskosten voor het missen van de verwachtingen. Zij menen echter dat de resultaten niet veel invloed zullen hebben op de verwachtingen die analisten in doorsnee hebben voor de rest van het jaar.

Ook ING, dat een hold-advies heeft met een koersdoel van 8 euro, wijst op de verwachtingen voor het tweede kwartaal die goed zijn. ING verwacht een lichte verbetering van de omzet, met name bij de langeafstandsvluchten.

Kortom, mijn was niks en is niks mogen misschien kloppen, wellicht wordt het nog iets. Dat wil zeggen, het is voor Air France-KLM nog wel een extra lange langeafstandsvlucht voordat dit aandeel een serieuze belegging wordt. Sinds de fusie in 2003 is er niet veel waarde geschapen. Zeg maar gerust geen cent.

Die alle, behalve de goede kant uitvliegende lijntjes zeggen nog iets over het aandeel en misschien is dat wel het allerbelangrijkste: de neuzen staan bij het bedrijf allemaal een andere kant op. En zolang dat zo is denk ik dat het ook niks wordt, al dan niet met een goed Q2. Intussen kunt u wel heerlijk handelen.

Update 10:00 uur: Advies

Het complete overzicht van vandaag tot dusverre: