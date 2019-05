Tarieven omlaag, lonen omhoog: dat kan alleen maar Air France-KLM zijn. Ja, rode cijfers bij én Air France én KLM én Transavia. Alles zat tegen in Q1, alles. De outlook is ook al niet om vrolijk van te worden.

Zucht, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dit een mooie lange termijnbelegging vindt. Dat gaan deze cijfers niet veranderen... Het is wel lekker handelen.

Bij Brunel gaat het wat beter, zeg maar gerust veel beter. Het woord acceleratie valt zelfs en de double digits vliegen in het rond, alsof het een blitse tech is.

Zelfs Sif presteert beter:

Beursdebutant Beyond Meat deed +163% op haar eerste beursdag in New York, zeg maar deed een Adyentje. Alleen verdient de vegaboer geen geld. Adyen wel en hoe. Zo heel veel meer gebeurde en gebeurt er niet, we starten weer met nikserige koersen na een rood dagje. Wachten op het Payroll Report heet het nu.

Dat zal best, maar ik kan met niet herinneren wanneer de koersen hier op reageerden. Verder staat olie wat lager en blijft de dollar stijgen. Verder zijn er wat Europese bedrijfscijfers en is er nog de ISM non-Manufacturing Index. Om 18:30 praten Edin Mujagic en ik u in BNR BeursWatch in een half uur over alles bij.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Genoeg te doen en na Apple is Amazon de tweede tech waar Warren Buffett zijn geld in steekt, $50 miljard. Het verbaast dat hij Microsoft niet heeft? Anyway, morgen is de beroemde Berkshire Hathaway aandeelhoudersvergadering.

08:00 Beleggingsgoeroe Warren Buffett koopt Amazon

07:59 Resultaat BASF stevig gedaald

07:51 Omzetgroei Brunel houdt aan

07:37 Funderingsspecialist Sif krabbelt op

07:31 Nieuwe directeur Arcadis-dochter CallisonRTKL

07:27 Brandstof en prijsdruk tarten Air France-KLM

07:21 Wessanen geeft 190.871 nieuwe aandelen uit

07:21 ForFarmers begint inkopen eigen aandelen

02 mei Biotechnoloog Gilead voert resultaten op

02 mei Verliesdag voor beurzen Wall Street

02 mei 'Verizon bekijkt verkoop bloggingsite Tumblr'

02 mei Beyond Meat schiet omhoog bij beursdebuut

02 mei Beurzen New York in het rood

02 mei Moore ziet af van kandidatuur voor Fed

02 mei Daling nettowinst postbezorger Bpost

02 mei Aandeelhouders Adyen verkopen stukken

02 mei Heineken neemt brouwer Ecuador over

Let op Unilever? Analistenadvies luidt als volgt en er zijn geen short-meldingen.

ING: naar €11,50 van €12 - Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar €32 van €30 - CFRA

Unilever: naar outperform van neutral en naar €59 van €50 - Credit Suisse

De agenda kent nog een paar mooie namen:

08:00 Proximus Q1-cijfers

08:00 SIF Group Q1-cijfers

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 Adidas Q1-cijfers

08:00 BASF Q1-cijfers

08:00 Societe Generale Q1-cijfers

08:00 HSBC Q1-cijfers

09:00 AMG notering €0,30 ex-dividend

14:30 VS Non-Farm Payrolls apr 180K

14:30 VS werkloosheidspercentage apr 3,8%

14:30 VS loongroei apr 0,3% MoM

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI apr 56,8

En dan nog even dit

Het hele verhaal:

