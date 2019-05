TA: Europese banken prima belegging?

Kunnen we al in banken beleggen? Technisch wel: de Europese sector begint al heel voorzichtig te bodemen. Er lijken dus weer kansen in de Europese bankensector aan te komen, in elk geval op basis van de korte termijn grafieken.

Technisch heeft de Europese banken sector index de korte dalende trend in elk geval al doorbroken en zien we de eerste hogere bodems. Op korte termijn betekent dit we dat Europese banken gemiddeld zo'n 13% tot 17% kunnen oplopen. Vanuit een lange termijn perspectief kijken we de ontwikkelingen nog even aan.

Selectief kansen

Fundamenteel is het plaatje anders, want volgens het Kames Global Diversified Income Fund (onderdeel Aegon Asset Management) zijn Europese banken nog niet interessant. Vanwege nieuwe regelgeving, onderlinge concurrentie, opkomst van fintech en druk op rentemarges hoeven beleggers voorlopig niet te rekenen op rendementen in de banken sector.

Overigens acht ook het beleggingsfonds dat er selectief wel kansen in de sector zijn. Lees hier het volledige interview van het beleggingsfonds met Belegger.nl.

Indien we individuele aandelen technisch bekijken, dus op selectieve basis, kan het rendement prima zijn. Vanuit de korte termijn en puur speculatief zijn aandelen als BNP Paribas, Credit Agricole, ING, Commerzbank, UBS, Credit Suisse en Deutsche Bank interessant om eens nader te bekijken. Ik let dan met name op de kracht van de trends, het potentieel en de risk/reward ratio.

Hieronder de korte termijn technische beoordelingen. Ik begin met de AEX en de Europese Banken index.

Nederlandse beurs stabiliseert boven voorgaande koerstop



In de recente terugval lijkt de AEX-index een hogere bodem achter te laten, boven de top van medio april. De Nederlandse beurs ligt er technisch niet slecht bij. Zolang we in het korte termijn verloop hogere bodems zien, blijven de kopers actief. Dus zijn de opwaartse kansen intact.

Mocht ook het laatste topje gebroken worden, dan mag een verdere koersstijging verwacht worden, richting ongeveer 576,90 punten (de top van 27 juli 2018). Het eerste vangnet ligt rond de steun op 558,88 punten (de bodem van 11 april).





Eurostoxx Bank index breekt uit

De Europese banken sector is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de sector Banks ook boven de toppen van begin 2019 (96 en 99) gebroken.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt minimaal richting de weerstand van 113,28 punten (gevormd in september 2018), mogelijk zelfs richting 117,58 punten (de toppen van medio 2018).

Steun ligt rond 87,98 punten (de bodem van 8 februari).

In de afgelopen week heb ik een Turbo Long in Europese banken sector getipt voor opname in de Tostrams Turboportefeuille.







BNP Paribas vindt steun op de voorliggende koerstoppen



De recente correctie brengt BNP Paribas terug naar de voorliggende koerstoppen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Weerstand ligt op 55,34 euro (de top van 21 september 2018). Steun hanteren we op 43,93 euro (de bodem van 11 april).









Credit Agricole maakt een fraaie draai naar boven



Credit Agricole heeft de oude weerstand gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje.



Opwaarts heeft Credit Agricole ruimte tot de weerstand van 13,86 euro (de top van 13 maart 2018). De steun ligt op 11,93 euro (de bodem van 25 april).









ING stabiliseert boven de steun 11,22



De recente correctie brengt ING terug naar de voorliggende koerstoppen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.



Weerstand bij ING ligt op 13,28 euro (gevormd op 2 augustus 2018). Steun hanteren we op 11,22 euro (de bodem van 10 april).









Commerzbank veert op binnen uptrend



In de recente terugval heeft Commerzbank een hogere bodem achter gelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

Er ligt steun op 7,06 euro (de bodem van 11 april). Weerstand ligt rond 9,66 euro (de top van 25 september 2018).







Société Générale veert op vanaf onderkant stijgende trendkanaal



Société Générale zet de uptrend voort. De kansen liggen nog steeds in opwaartse richting. Het koersdoel binnen de uptrend handhaven we rond de weerstand van 33,53 euro (de top van 26 november 2018).

Bij een eventuele terugval onder de steun van 27,14 euro (de bodem van 25 april) zou een technische verzwakking optreden.









UBS breekt vorige koerstoppen



UBS heeft het neutrale koerspatroon opwaarts afgerond. De voormalige weerstand rond de toppen van begin 2019 zijn gebroken, hetgeen een technische verbetering oplevert.

Aan de bovenkant komt er ruimte vrij richting de weerstand van 16,11 Zwitserse frank (de top van 21 september 2018). De steun ligt op 12,80 Zwitserse frank (de bodem van 4 maart).









Deutsche Bank veert op vanaf de steun 7,10



Deutsche Bank beweegt in zijwaartse richting tussen de steun van 7,10 euro (de bodem van 8 februari) en de weerstand van 8,32 euro (gevormd op 28 januari). Deze neutrale bandbreedte is voor speculanten ruim genoeg om te traden.

Meer zit er voorlopig niet in. Behoudende beleggers wachten op de uitbraak buiten de neutrale bandbreedte.







Credit Suisse Group vormt mogelijke hogere bodem



Credit Suisse Group heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. Het aandeel heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.



Ons eerste koersdoel ligt op 15,44 Zwitserse frank (gevormd op 21 september 2018). Zolang de steun op 12,55 Zwitserse frank (de toppen van maart) intact blijft, handhaven we een positieve visie.