Slot: Deze dag hoort er ook bij

Het is misschien maar beter om Dag van de Arbeid af te schaffen. Deze beursloze dag heeft de AEX (-0,9%) namelijk niet zo goed verteerd. De gehele dag overheersten de rode cijfertjes.

Wall Street sloot gisteren na het rentebesluit in het rood, wat voor ons de aanleiding vormde om ook zuidwaarts te gaan. De inkoopmanagersindices die vanochtend uit Europa langskwamen, waren ook niet echt geweldig. Ok, de Franse PMI voor de industrie viel met een stand van 50 iets mee.

De Duitsers presteren echter nog zeer beroerd. In maart rolde er een cijfer van 44,5 uit voor de Duitse industrie. Dat was al slecht, want alles onder de 50 betekent krimp. Maar het kan altijd nog slechter. Het is weliswaar marginaal, maar in april kwam de PMI uit op 44,4. Een duidelijk signaal dat er nog geen signalen zijn dat de Duitse industrie gaat verbeteren.

De Europese inkoopmanagersindices over april zijn om te huilen, maar verslechteren niet echt verder...? De Duitsers eten nog steeds uit de Nase en de nijvre Zwitsers gooien nu ook het bijltje in de kaasfondue. Gelukkig hebben we Griekenland nog :-) #AEX pic.twitter.com/oIaxG2CJ2g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 2, 2019

Royal Dutch Shell

Aan Royal Dutch Shell (+0,4%) ligt het niet vandaag. Met een nettowinst van $5,3 miljard weet het de bedrijf de marktverwachting ($4,5 miljard) gemakkelijk te verslaan. Maar er is nog een maatstaf waar beleggers altijd naar kijken. Dit is natuurlijk de cashflow. En ook die viel mee.

De operationele kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal maar liefst $8,6 miljard. Dat ondanks een omzet die 6% lager uitviel. In totaal bedroeg deze $84 miljard. Een teken dat Nederlanders nog met alle liefde hun tank willen volgieten met het zwarte goud van Koninklijke Olie.



Royal Dutch Shell heeft deze eeuw met een winst van 170% redelijk gepresteerd, maar niet meer dan dat. Omgerekend is een rendement van 5,1% per jaar inclusief dividend wat aan de magere kant. Één kanttekening: het is een twintigjaarsgrafiek en dan is piekjaar 1999 het startpunt.

Rentes

Weinig spektakel in renteland. De Nederlandse tienjaarsrente stijgt één basispuntje naar 0,19%. Meer is het niet.

Brede markt

De AEX daalt 0,9% en blijft achter ten opzichte van de DAX (-0,0%) en CAC (-0,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 8,2% omhoog en noteert 12,7 punten.

De Amerikaanse indices gaan 0,5 tot 0,7% naar beneden.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,2%) moet u vandaag niet hebben.

Olie: WTI (-3,7%) en Brent (-2,8%) gaan door het putje.

Bitcoin (+2,3%) gaat lekker.

Het Damrak

Het komt niet vaak voor dat ING (-0,5%) redelijk op zijn plek blijft na de cijfers. De bank moest extra geld opzij zetten voor slechte leningen, waardoor de kosten opliepen. De CET1 ratio liep wel met 0,2% op naar 14,7%. Dat is positief. Kortom, een mixed bag. ING worstelt met kosten toezicht #ING https://t.co/xX3EGBnwA7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 2, 2019

(-0,5%) redelijk op zijn plek blijft na de cijfers. De bank moest extra geld opzij zetten voor slechte leningen, waardoor de kosten opliepen. De CET1 ratio liep wel met 0,2% op naar 14,7%. Dat is positief. Kortom, een mixed bag. Unilever (-1,3%) ging vandaag €0,41 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt de koers 0,5%.

(-1,3%) ging vandaag €0,41 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt de koers 0,5%. Ook Relx (-2,8%) ging vandaag ex-dividend. Omgerekend gaat het om €0,35 per aandeel. Vandaag gaat de koers echter €0,58 omlaag, dus resteert er nog een min van ruim 1%.

(-2,8%) ging vandaag ex-dividend. Omgerekend gaat het om €0,35 per aandeel. Vandaag gaat de koers echter €0,58 omlaag, dus resteert er nog een min van ruim 1%. Het komt niet vaak voor dat Aegon (+1,1%) de witte raaf is op een rood Damrak. ASR (-1,6%) kent een slechtere dag.

(+1,1%) de witte raaf is op een rood Damrak. (-1,6%) kent een slechtere dag. ArcelorMittal (-3,7%) krijgt weer eens een pak rammel. Sowieso lagen cyclische aandelen er niet best bij.

(-3,7%) krijgt weer eens een pak rammel. Sowieso lagen cyclische aandelen er niet best bij. Daarvan is AMG (-10,1%) het grootste voorbeeld. Gisteren kwam de metalenspecialist met een lelijke winstwaarschuwing langs. Sowieso presteert het aandeel dit jaar beroerd. Year to date staat er een min van 14% op het bord. AMG: Winstwaarschuwing #AMG https://t.co/ykWd6ueamc — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 1, 2019

(-10,1%) het grootste voorbeeld. Gisteren kwam de metalenspecialist met een lelijke winstwaarschuwing langs. Sowieso presteert het aandeel dit jaar beroerd. Year to date staat er een min van 14% op het bord. Hoe meer handel hoe beter voor Flow Traders (+2,3%).

(+2,3%). Takeaway.com (+3,1%) onttrekt zich zoals zovaak aan het negatieve sentiment. Wederom sluit het aandeel op een all time high.

(+3,1%) onttrekt zich zoals zovaak aan het negatieve sentiment. Wederom sluit het aandeel op een all time high. Oliegerelateerde waarden zoals Fugro (-3,5%) en SBM Offshore (-2,0%) hebben last van de lagere olieprijs.

(-3,5%) en (-2,0%) hebben last van de lagere olieprijs. Ook ForFarmers (-7,5%) gaat onderuit door een winstwaarschuwing. Het veevoederbedrijf rekent in het eerste halfjaar op een daling van de nettowinst van 55 tot 60%. Schrikken met Forfarmers (update) #ForFarmers https://t.co/lETlrBmOcc — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 2, 2019

(-7,5%) gaat onderuit door een winstwaarschuwing. Het veevoederbedrijf rekent in het eerste halfjaar op een daling van de nettowinst van 55 tot 60%. Kiadis (-8,3%) krijgt een flinke trap na. KBC vindt de cashburn van €11 miljoen over het eerste kwartaal aan de hoge kant. Het koopadvies met koersdoel €20,50 blijft echter wel gehandhaafd.

(-8,3%) krijgt een flinke trap na. KBC vindt de cashburn van €11 miljoen over het eerste kwartaal aan de hoge kant. Het koopadvies met koersdoel €20,50 blijft echter wel gehandhaafd. Ajax stijgt 5,1% door de 0-1 overwinning tegen Tottenham Hotspur. Hierdoor staan de Amsterdammers met één been in de finale van de Championsleague/miljardenbal.

Adviezen

Air France-KLM: naar houden en €11,50 - Citigroup

AMG: naar €45 van €54 en kopen - Kempen

Kiadis: naar €16 van €23 en kopen - Jefferies

ING: naar €14 van €15 en kopen - Independent Research

Royal Dutch Shell: naar €30 van €29 en houden - Berenberg

