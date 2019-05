Beleggers duiken dieper in de min

April was een prima beursmaand waarin de AEX-index met zo’n 4% in waarde steeg. Dat zien we helaas niet terug in de resultaten van de deelnemers aan de Turbocompetitie, zo blijkt uit de maandelijkse tussenstand.

Vorige maand stonden deelnemers al behoorlijk onder water. Vrouwen stonden bijna 2% in de min en mannen gemiddeld 0,6%. Inmiddels is het verlies van de mannen opgelopen tot bijna 1,2% en staan vrouwen 3,6% in het rood.

Inhaalslag voor SGP-stemmers

Kijken we naar de verschillende leeftijdscategorieën dan doen beleggers van 40 tot 45 jaar het het best met een rendement van 1,6%. Vorige maand was dat nog 1,5%. Verdelen we beleggers op basis van de politieke voorkeur, dan staan ChristenUnie-stemmers bovenaan met een plus van 5,1%, tegenover 4,8% vorige maand.

SGP-stemmers maakten afgelopen maand een flinke inhaalslag. Zij eindigen deze maand met een rendement van 4,3% op de tweede plaats. De derde plaats is met een winst van 1,2% voor D66- stemmers. Een maand terug stonden D66-stemmers nog op de tweede plaats (+1,8%) en aanhangers van de PVV op de derde plaats (+1,5%).

Als we beleggers onderverdelen op basis van de sport die ze beoefenen dan staan hockeyende beleggers met +5,4% op een mooie eerste plek. Op ruime afstand vinden we op de tweede plaats de tennissers (+1,4%).

Maandwinnaar april

De beste presterende belegger van afgelopen maand was deelnemer GvW. Hij wist in april een rendement van ruim 46% te realiseren. Met deze mooie prestatie wint hij een iPad.

Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!