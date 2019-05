Beleggers zien het zonnig in Categorie: Overig

Beleggers zijn deze maand weer een stukje positiever gestemd dan vorige maand en zijn daarbij binnen de AEX het meest enthousiast over Galapagos. Andere aandelen waar ze positieve koersprestaties van voorzien, zijn ING en Royal Dutch Shell. Adyen wordt daarentegen juist de flopper van mei, zo verwachten ze. Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van mei. Bull/Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gestegen van 51,2 in april naar 52,6 in mei. De indicator bevindt zich daarmee nog altijd op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Deze maand hebben 411 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor mei is als volgt (tussen haakjes de score voor april): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 7,8% (was 5,5%)

Optimistisch: 40,9% (was 35,0%)

Neutraal: 30,4% (was 30,9%)

Pessimistisch: 17,3% (was 25,0%)

Zeer pessimistisch: 3,6% (was 3,6%)

Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 8,3% (was 5,0%)

Optimistisch: 41,6% (was 34,6%)

Neutraal: 27,0% (was 34,6%)

Pessimistisch: 19,7% (was 22,7%)

Zeer pessimistisch: 3,4% (was 3,2%)

AEX komende zes maanden Omhoog: 41,6% (was 33,2%)

Neutraal: 34,3% (was 37,7%)

Omlaag: 24,1% (was 29,1%) AEX komende maand Omhoog: 40,9% (was 34,1%)

Neutraal: 32,1% (was 39,1%)

Omlaag: 27,0% (was 26,8%)

Aandelenkeuzes mei: Galapagos wordt topper Nieuwkomer Galapagos prijkt bovenaan de lijst met toppers voor mei en stoot daarmee ING van de eerste plaats naar de tweede. De top vier wordt afgemaakt door Royal Dutch Shell en ASML. Beleggers verwachten dus dat deze aandelen het relatief goed gaan doen in deze mei-maand. Bovenaan de floplijst staat deze maand Adyen. Voor april zetten beleggers Randstad nog bovenaan deze lijst, maar deze maand vinden we het aandeel daar helemaal niet meer terug. Na Adyen zijn beleggers ook somber gestemd over Relx, AkzoNobel en Ahold Delhaize. Toppers mei Stemmen Floppers mei Stemmen Galapagos +49 Adyen -20 ING +27 Relx -17 Royal Dutch Shell +23 AkzoNobel -15 ASML +21 Ahold Delhaize -15

