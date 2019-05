Liveblog: AMG, Shell en ForFarmers

Update 10:45 uur: Europese PMI's

Zeg het maar: is de Europese economie aan het bodemen, of niet. Gisteren kwam onze Nevi PMI uit over april en met 52,2 zijn wij het beste, of minste slechte jongetje van de EU-klas. Oh nee, de Grieken doen beter. Veel beter zelfs :-)

De Europese inkoopmanagersindices over april zijn om te huilen, maar verslechteren niet echt verder...? De Duitsers eten nog steeds uit de Nase en de nijvre Zwitsers gooien nu ook het bijltje in de kaasfondue. Gelukkig hebben we Griekenland nog :-) #AEX pic.twitter.com/oIaxG2CJ2g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 2, 2019

Update 10:00 uur: Royal Dutch Shell

Keurige outperformance van Royal Duch Shell vandaag op Q1-cijfers, die wel minder, maar toch beter dan verwacht zijn. Jaren geleden was er veel kritiek op vooral CEO Ben van Beurden die voor veel geld - én temidden van kelderende olieprijzen - BG Group kocht. Het was de grootste Nederlandse overname ooit: €64 miljard.

Nederland mag dan van het gas af willen, de rest van de wereld (iets groter en ook wat meer inwoners) gaat aan het gas. Die dobbel lijkt zich te gaan uit uitbetalen? Het geldt vandaag in ieder geval dat hierdoor Olies in Q1 beter presteerde dan haar zusjes als ExxonMobil, Chevron, BP en Total.

Shell's big drive toward natural gas is paying off https://t.co/M46YKAtn7Y — Bloomberg (@business) May 2, 2019

Verder is dit alles wat u moet weten bij deze veredelde weduwen en wezen high yield bond? En dat is positief bedoeld!

Update 10:00 uur: AMG en ForFamers

AMG beweegt net zoals grondstoffen zelf: boom & bust en dan een hele tijd niks. Nou ja, niks? de dagelijkse uitslagen mogen er ook dan zijn, maar er is dan geen wat langere, duidelijke op- of neergaande trend. Gelet op de zeg maar -25% winstwaarschuwing van gisteren is de double digit daling nu niet raar. Maar...

Het is AMG en dat heeft een verhaal.

Het is hypercyclisch zoals u ziet

Het bedrijf waarschuwt voor 2019, maar handhaaft de outlook 2020. Ofwel, het denkt dat zijn grondstoffenmarkten bodemen

Het fonds koopt 3 miljoen eigen aandelen in en dat voor maximaal €100 miljoen. Gelet op het dalingstempo nu is AMG heel wat minder kwijt

Er staat nu 17,9% netto-short uit: gaan die vooral hedge funds coveren of niet, ofwel denken ze dat de gifbeker leeg is of niet?

Ik zou ze zelf - en dan vertrouw ik vooral op die uitgenaaste, gepokte en gemazelde CEO Heinz Schimmelbusch - nu wel durven dobbelen. Daar voeg ik aan toe dat ik niet in individuele aandelen beleg of handel en ik zeg dobbelen en niet beleggen. Weet u meteen wat mijn Aktienfingerspitzengefühl waard is.

Het is te nat of te droog, te warm of te koud en de prijzen zijn nooit goed. ForFarmers is zelf net een boer. Dat de Q1's niet goed zouden zijn, voelde iedereen op zijn klompen aankomen. Maar zo slecht... Dikke halvering winst en vooral een outlook die weinig regen belooft. Of is het juist weer te droog?

Toen het bedrijf naar de beurs ging, dacht ik: dit is een nobrainer. Depressie of hoogstconjunctuur, de dieren eten en drinken er niet minder om, ofwel defensief. Hoe kon ik zo dom zijn... Grondstofprijzen, valutarisico, concurrentie, krimpende veestapel, brexit en inderdaad, ook het weer. Het speelt allemaal een rol.

Tja, achteraf kan het nu een mooi instapmoment zijn - want wat kan er nog meer fout gaan? - maar die flauwe outlook vind ik zelf een veeg teken. En het aandeel is nu wel even een vallend mes. Kepler Cheuvreux verlaagt in ieder geval haar koersdoel al naar €8,50 van €9.

Update 09:30 uur: Lege winkels, volle webshops

Die lege winkelstraten komen niet uit de lucht vallen: