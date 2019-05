Fondsenrondje: Cijfergeweld

Op de dag waarop de zwaargewichten Royal Dutch Shell (+1,2%) en ING (+0,3%) de cijfers publiceren, daalt de AEX 0,4%. Hiermee presteren we slechter dan de overige Europese indices.

Koninklijke Olie behaalde in het eerste kwartaal weliswaar een lagere winst ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar, maar deze was wel beter dan verwacht. En daar gaat het bij de cijferpublicatie natuurlijk om. Ook de kasstroom van $8,6 miljard viel mee.

De analisten van ING zeggen dat het bedrijf de verwachtingen verslaat doordat het profiteert van hogere gasprijzen, olievolumes en verbeterde handelsomstandigheden. Ze handhaven het advies echter op neutraal. Het koersdoel blijft stabiel op €30.

ING: meer klanten, maar ook kosten

Ondanks dat ING (+0,3%) afgelopen tijd continu in een negatief daglicht kwam te staan, weet de grootbank het voor elkaar te krijgen om meer klanten aan zich te binden. Toch een teken dat ze daar iets goed doen. Verder stegen de baten met 3% naar €4,58 miljard.

Probleem zit hem echter in de oplopende kosten. Omdat het bedrijf maar liefst €207 miljoen moet wegzetten voor slechte leningen (was in Q1 2018 nog €85 miljoen) daalt de winst met 6%. Positief is wel dat de CET1 ratio, die de financiële degelijkheid van een bank weergeeft, met 0,2% punt oploopt naar 14,7%.

Voor de IEX beleggersdesk is het helaas geen reden om te speculeren op een forse verhoging van het dividend. Maar goed, een dividendrendement van ruim 6% is natuurlijk niet verkeerd.

AMG onderuit

Beleggers zijn de cijfers van AMG (-10,6%) zeker niet vergeten. Op Dag van de Arbeid kwam de metalenspecialist met een winstwaarschuwing langs. Daar waar het bedrijf eerder dit jaar nog rekende op een ebitda van $200 miljoen, is dat nu nog slechts $150 miljoen.

Allemaal het gevolg van lagere prijzen voor vanadium, lithium, silicium en chroom. Het geeft maar weer aan hoe cyclisch het bedrijf is. Dat het management al een uitspraak durft te doen over de ebitda van volgend jaar ($200 miljoen) is gedurfd. De prijzen van de genoemde metalen zijn namelijk niet of nauwelijks te voorspellen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

AMG is echt een boom/bust verhaal. Enorm hoge pieken, maar ook bijzonder diepe dalen. Kortom, alleen geschikt voor beleggers met een sterk hart.

Brede markt

De AEX daalt 0,4% en blijft daarmee achter ten opzichte van de DAX (+0,1%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,1% omhoog en noteert 12,3 punten.

De Amerikaanse futures noteren plusjes tot 0,2%.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,21%) en Duitse (0,03%) rente lopen twee basispunten op.

Goud daalt gevoelig. Minnen van meer dan 1% hebben we de laatste tijd nauwelijks gezien.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,8%) geven wat terrein prijs.

Bitcoin (+1,0%) doet het niet onaardig.

Het Damrak

Unilever (-1,3%) trekt de AEX naar beneden. Maar dat is met een reden. Het aandeel gaat vandaag €0,41 ex-dividend.

Behoorlijke verschillen bij onze verzekeraars. Daar waar Aegon (+2,4%) en NN Group (+0,9%) keurige plussen noteren, staat er bij ASR een min van 1,4% op het bord.

Adyen (-3,0%) krijgt vandaag ook een gevoelige tik, maar staat dit jaar nog altijd meer dan 47% hoger.

Het geplaagde Wereldhave (+2,3%) krabbelt wat op. De gehele vastgoedsector ligt er wel aardig bij.

(+2,3%) krabbelt wat op. De gehele vastgoedsector ligt er wel aardig bij. ForFarmers (-7,7%) kwam met zeer lelijke cijfers langs. Hier leest u de update van de IEX Beleggersdesk. Schrikken met Forfarmers #ForFarmers https://t.co/DMvB6RRbsH — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 2, 2019

Beleggers zijn de 0-1 overwinning van Ajax (+4,6%) tegen de Spurs niet vergeten.

