De Koninklijke meldt zich net met Q1's, die, hoewel ze minder zijn, toch veel beter zijn dan verwacht. Het dividend blijft $0,47 en het concern handhaaft de outlook.

ING meldt over Q1 meer klanten, meer omzet, maar minder winst (consensus gemist) door vooral gestegen kosten. Meer klanten is opvallend, want iedereen ging toch overstappen? Inderdaad, maar dan contrair. Publieke opinie is eens te meer wat anders dan stemmen met de eigen portemonnee?

Er zijn nog nakomertjes:

Het zijn geen beste tijden voor ForFarmers. Eigenlijk staat alles onder druk, of zit tegen. De winst krijgt dan ook een beuk. U ziet de percentages.

Marktbreed speelt er nu dit. De Fed weet niet wat ze de rest van het jaar met de rente doe en dat werd gisteravond wat haviks opgevat, de koersen daalden.

-Hong Kong, Korean stocks ?

-Australian stocks retreat

-Fed comments draw mixed response in markets

-Oil holds declines https://t.co/1gVDHSSvwK pic.twitter.com/P34fazp63o — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2019

Het zijn weer de bekende nikserige openingskoersen van de laatste tijd, nadat Wall Street gisteren een tikje kreeg. Ik weet niet of u de neutrale Fed daarvoor de schuld moet geven, want het venijn zat 'm in de staart. De VIX deed wel eventjes +12,8% naar 14,8. Verder ziet u een sterke dollar, olie daalt en China is dicht.

Qualcomm had gisteravond nog meevallende cijfers, zegt $4,5 miljard van Apple te krijgen, maar ging nabeurs toch -3,5%. De outlook waarschijnlijk? Verder is het spannend hoe bij ons AMG reageert op de winstwaarschuwing van gisteren.

De agenda kent cijfers en Europese inkoopmanagersindices. Let op Frankrijk en vooral Duitsland.

08:00 Kasbank Q1-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q1-cijfers

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 ForFarmers trading update Q1

08:00 BNP Paribas Q1-cijfers

08:00 Volkswagen Q1-cijfers

08:00 Carlsberg Q1-cijfers

09:00 Relx notering 0,30GBP ex-dividend

09:45 Italië manufacturing PMI apr 47,8

09:50 Frankrijk manufacturing PMI apr 49,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr 44,5

10:00 EU manufacturing PMI apr 47,8

13:00 Alibaba Q1-cijfers

13:00 BoE rentebesluit 0,75%

14:30 VS wekelijkse jobless claims 214K

16:00 VS fabrieksorders mrt

18:00 Bpost Q1-cijfers

U.S. Fed sees no strong case for hiking or cutting rates pic.twitter.com/qTfWtCl1gh — Reuters Business (@ReutersBiz) May 1, 2019

Weer een dagje comedy capers headlines uit het VK? Gisteren wieberde al de mindef:

The Bank of England looks set to take a cautious approach to interest-rate changes during the U.K.’s Brexit delay https://t.co/HCOuEt0rtA — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2019

Alles nog even op een rij:

Zou het?

Asia factory activity 'bottoming out' but policy support still needed https://t.co/mwITtY8Iam pic.twitter.com/H3xyT97Y7u — Reuters Business (@ReutersBiz) May 2, 2019

Oh:

China relaxes financial sector rules. Here are the key changes you need to watch: https://t.co/zjNdvKzFQe pic.twitter.com/Omzv7eYo1E — Bloomberg Markets (@markets) May 2, 2019

Uw dagelijkse DB soap, het blijft prutsen:

Good Morning from Germany where Deutsche Bank is in danger of failing US stress tests. European regulators fear Germany's biggest lender could flunk again after 2015, 2016 & 2018. A repeat would cause a bigger dent in confidence among customers & partners. https://t.co/EyAdnpUtSA pic.twitter.com/nruOWs2Kr1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 2, 2019

Tot slot nog deze, weet u ?

Ik zit r ook nog op te kauwen, hier leggen de auteurs het uit op Bloomberg TV. Ik wil weten of r extra risico is voor houders ETF's, omdat aandelen toch 24-48 uur in andere handen zijn. Of zie ik dat verkeerd? https://t.co/2C3b1rYEa8 pic.twitter.com/suGnuHWvfS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 1, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.