Liveblog: AMG, Takeaway, Aalberts & Fed

Update 16:05 uur: IS'M dat jammer

Het zat er een beetje in na die Chicago PMI gisteren die zes punten onder de verwachting uit kwam? De moeder aller purchasing mangers indices (PMI's) is uit, de Amerikaanse ISM Index anno 1947. Zie hieronder, onze Nevi PMI komt uit op 52,0. Morgen komt Europa door.

#ISM Manufacturing Index april VS valt behoorlijk tegen. Laagste score sinds lang #AEX pic.twitter.com/8UfyilLbRt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 1, 2019

Update 15:40 uur: Groetjes uit New York

And the saints go marching in. Again.

#Apple +4,6%, #AMD +4% en de S&P 500 opent met een all time high. Die van Dow Jones en de Nasdaqjes zijn niet ver weg. Kortom, de Big Board is wel open. US yield levert basispuntje in op 2,52% en EUR/UDS +0,1% op 1,1122 pic.twitter.com/MHi2DGIcaU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 1, 2019

Update 15:15 uur: Aalberts

Toevallig lees ik het berichtje nog even na over de Aalberts overname. Het valt me ineens op. Dit is op het eerste oog weer zo'n typische acquisitie uit de Jan Aalberts-school. Het is het welbekende kralen rijgen van de holding. Pakt u uw bierviltje er ook maar bij en vink gezellig mee af:

Het is een bedrijf waar u nog nooit van hebt gehoord

Hoogwaardige producten, klanten, technologie en innovatie is een must

Doorgaans gaat het om tientallen miljoen euro's of dollars omzet

Vrijwel altijd werken er enkele tientallen tot honderden mensen

Zoals gebruikelijk wordt er geen overnamesom bekend gemaakt

Nu komt het, zoals altijd draagt de onderneming direct bij aan de winst per aandeel

Voor het bedrijf zelf is het glas, plas en was: alles blijft hetzelfde

U weet het, Aalberts kreeg vorig jaar een heus pak voor de broek, want cyclisch, exposure naar de Duitse auto-industrie, recessiegevaar et cetera. De koers laat dit jaar herstel zien, maar de schade is nog niet uitgepoetst, als u het zo wilt zien.

Eerlijk gezegd verbaast me dit een beetje, want aan de omzet- en winstverwachtingen is weinig cyclisch meer af te lezen. Met de daling is het aandeel eigenlijk vooral goedkoper geworden.

Gelet op het sublieme trackrecord van Aalberts had ik niet verwacht dat het fonds zo hard zou dalen en relatief moeizaam herstellen. Hier vergelijk ik Aalberts herbelegd, geïndexeerd en logaritmisch met de AEX, maar die laatste komt zelfs niet in de buurt.

Hier is nog het dividend per aandeel versus de koers. Zo'n keurig opgaande lijn - de krach en crisis 2008-2009 was de uitzondering die de regel bevestigt dan maar - past amper bij een cyclisch aandeel, maar eerder bij een veilige dividendhaven. Het dividendrendement zou voor zo'n aandeel wel een procentje hoger mogen...?

Update 14:45 uur: Takeaway

De clubkleuren van Takeaway zijn oranje en de topman, oprichter en grootaandeelhouder heet Groen. Net als de grafiek. De koersgrafiek gaat in oranje, maar kleurt knalgroen. Het fonds is al drie keer over de kop in nog geen drie jaar. Zonder dividend, u weet het bij dit groeiaandeel pur sang.

Zo rond een all time high is het leuk voor het aandeel dat de grootste bank ter wereld haar advies nog even in de verf zit. Wellicht koersreactie morgen. U ziet het, waar de groeicijfers in Nederland duidelijk afnemen, ziet Jamie Morgan Chase nog voldoende mogelijkheden. En in Duitsland al helemaal.

Update 14:30 uur: ADP surprise

Dit is een zeldzaam knetterend ADP rapport, zeg.

Wellicht een fraai Payroll Report vrijdag? #ADP arbeidsmarktrapport VS april valt enorm mee (+275K, verwacht +180K) #AEX pic.twitter.com/QjYHM9EjYW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 1, 2019

Verder is het ok rsutig voorbeurs New York, waar ook geen Q1-cijfers van betekenis zijn. Die waren er gisteravond wel. De standen nu pre-market:

S&P 500 future: +0,3%

Nasdaq 100 future: +0,7%

Apple: +5,2%

AMD: +4,7%

EUR/USD: +0,1% (1,123)

US 1- Year Tresurey Yield: 2,52% (minus één basispunt)

Update 09:00 uur: Goedemorgen, AMG en de rest

Ongewoon op 1 mei, op het VK en de VS na zijn alle beurzen dicht, maar er is toch een fonds met Q1's-vandaag. En wel eentje waar het permanent spannend is, AMG. Klik voor groot, het persbericht past precies in één screendump. Helaas, het bedrijf verlaagt de winstverwachting door vooral gedaalde grondstoffenprijzen.

Dit is de hele outlook, de double digits vliegen weer in het rond bij dit hypercyclische aandeel:

AMG's lithium concentrate plant startup is proceeding well: We have reached a 90 ton per hour feed rate (95% of target); a metallurgical recovery rate of 90% of target; we are producing in-spec material; and, most importantly, latest estimates essentially confirm our target cost per ton.

Our EPC contractor expects to achieve 100% of the target capacity by the end of May. Though our Critical Materials business continues to experience strong demand for its products, it is experiencing very high price volatility, with spot prices for vanadium, chrome, silicon, tantalum and spodumene down significantly versus year-end 2018.

To illustrate the unexpected dramatic fall in vanadium prices in recent weeks: the decline from year-end 2018 to the end of Q1 is 41%; and the additional decline to today is 23%. In light of this and similar weaknesses in other materials we have adjusted our EBITDA target to be $150 million.



AMG's confidence in the longer-term trends within its business units remains strong. As such, we are targeting $200 million of EBITDA in 2020.

Of moet ik zelfs van een winstwaarschuwing spreken? Ik kan me voorstellen dat u brandt van nieuwsgierigheid, maar het is nog even een dagje wachten op een koersreactie.

Apple, AMD en Facebook

Apple deed beter gisteravond nabeurs en de Q1's vielen op werkelijk alle punten mee. De val in iPhoneverkopen lijkt tot staan gebracht en de omzet in services, wat wordt gezien als een belangrijke groeipijler, steeg maar liefst 16%. Oh ja, er komt $75 miljard richting aandeelhouders. Wow. De koers steeg er 5% op.

Knap dat dit mammoetbedrijf in een paar maanden tijd zo snel kan omschakelen en minder afhankelijk wordt van die iPhone. Hier de headlines nog even. AMD deed trouwens 0,0% op betere cijfers en outlook.

Uw VAR van dienst meldt zich met de Q1's van #Apple en die vallen mee pic.twitter.com/N1ccYbZtnY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Over flexibel gesproken, dat is bij technologiebedrijven core business. Ooit draaide Microsoft in één nacht van desktop naar web en ook Facebook gaat het anders doen. De koers deed -0,7%:

Damrak

Is er nog meer te doen? Ja, er is zelfs advies:

ABN Amro: naar €27 van €29 - Credit Suisse

Philips: naar €45 van €44 (buy) - HSBC

Philips: naar €41 van €39 - UBS

Takeaway: naar €86 van €79 - JP Morgan

Wat dacht u van de shorts? Wat een waslijst:

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren dan ook nog maar even, er zijn meer cijfers en nieuwtjes:

Bij de Nevi wordt vandaag wel gewon gewerkt, ofwel onze nationale inkoopmanagersindex over april is uit. Niet goed, maar minder slecht dan de rest?

Vergeleken met andere EU-landen draait onze economie nog best goed. Wel minder nieuwe orders en meer overcapaciteit #Nevi #PMI #AEX pic.twitter.com/isQTnJAEBE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 1, 2019

ISM Index en Fed

Als u zich verveelt kan u vanmiddag bij de aandeelhoudersvergadering van AMG terecht. Om 16:00 is er in de VS de ISM Manufacturing Index over april (55,0 verwacht) en dat is toch een tikje spannend na die zeperd van een Chicago PMI gisteren. Om 14:15 uur is er nog het ADP arbeidsmarktrapport over april.

Tot slot is er om 20:00 uur een hamerstuk: de Fed laat de rente op 2,25-2,50%, de consensus met echt geld is 97,5%. Het is wieberen tussen lage inflatie, volledige werkgelegenheid en mee- of tegenvallende groei: voorzitter Jerome Powell geeft tekst en uitleg in de aansluitende persconferentie.

Daar krijgt hij politieke vragen over het benoemingencircus én de president. Ik zie het probleem niet: iedereen tegenaanleuntbemoeit zich met de Fed en waarom zou Donald Trump dat dan niet mogen? De Fed beslist toch zelf. Meld ik nog dat de S&P future nu +0,4% doet en de Nadaq 100 future +0,7% en dat is het.

Prettige dag.