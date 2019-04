Slot: Beste van Europa

De AEX (+0,6%) is met dank aan Royal Dutch Shell en Unilever de outperformer van de dag. De DAX (-0,2%) en CAC (-0,2%) zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Unilever (+1,4%) en Royal Dutch Shell (+1,2%) hebben samen een weging van 28% en bepalen daardoor grotendeels de richting van de hoofdindex. Op deze manier komt de magische 600-puntengrens een stuk dichter bij. Eind december had ik dit voor onmogelijk gehouden, maar nu zou het zomaar kunnen. Dertig puntjes is niet veel meer.

Komende donderdag presenteert Koninklijke olie de jaarcijfers, net als ING overigens. Het kan niet anders of de AEX gaat die dag in beweging komen. Het wordt ook wel een beetje tijd, want het enige minpuntje van dit fantastische beursjaar is dat de schommelingen zeer beperkt zijn. Leuk voor u als belegger, maar wat minder voor mij als marketwatcher.

Besi

Het zal u niet ontgaan zijn dat Besi (-6,7%) vandaag ex-dividend gaat. De gelukkigen die voor 9.00 uur in het bezit zijn van de aandelen krijgen binnenkort €1,67 per stuk gestort. Helaas wordt dit wel in de koers verwerkt. Het gaat om een winstuitkering van 6%, waardoor de werkelijke schade slechts 0,7% bedraagt.

Eerlijk gezegd valt de koersreactie een beetje tegen, want NXP Semiconductors (+6,8%) kwam langs met een opwaartse bijstelling van de outlook voor het tweede kwartaal. De chipsector wordt hier niet door omhoog getrokken.

Er is alweer een Nederlandse chipper met goed nieuws: #NXPSemiconductors (Nasdaq genoteerd) verhoogt de outlook (+7,1%) pic.twitter.com/HUroEkMSiY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Rentes

De rentemarkt staat in de financiële wereld bekend als het slimme geld. Bovenaan het lijstje staat de Britse rente met een plus van twee basispunten. Misschien een voorbode dat Ajax (+3,2%) vanavond gaat winnen van Tottenham Hotspur:)

Brede markt

De AEX stijgt 0,6% en is daarmee de beste beurs van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,3% omlaag en noteert 12,0 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in het rood. Grootste daler is Nasdaq met een min van 0,9%. Allemaal het gevolg van de tegenvallende cijfers van Alphabet (-8,0%).

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) loopt weer wat op.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (+0,8%) blijven goed liggen.

Hetzelfde geldt voor de Bitcoin (+1,7%).

Het Damrak

Binnen de AEX steelt Philips, net als gisteren, de show met een winst van 2,6%. Koersdoelverhogingen van JPMorgan Cazenove en CFRA helpen een handje.

De staalfondsen ArcelorMittal (-1,3%) en Aperam (-2,1%) hebben het niet.

Voor de rest zijn de uitslagen binnen de hoofdindex beperkt.

Wereldhave (-3,1%) leek aan het begin van de dag een deel van het dividend goed te maken, maar zakte uiteindelijk toch weer weg. Schrale troost is dat beleggers binnenkort €0,64 per aandeel mogen bijschrijven op hun rekening.

Over AMG (-2,4%) kunnen we het maar beter niet hebben.

Enige vastgoedfonds dat aan terrein wint is Eurocommercial Properties (+1,5%). Unibail Rodamco (-0,8%), WDP (-1,5%) en Vastned (-2,3%) moest u vandaag niet hebben.

GrandVision (-0,6%) loopt een aanzienlijk deel van het dividend weer in. De brillenketen ging €0,33 ex-dividend.

Hetzelfde geldt voor ForFarmers (-1,7%). Gecorrigeerd voor het dividend van €0,30 stijgt het aandeel 2,2%.

NIBC (-4,7%) stelt dan weer teleur. Als we de winstuitkering van €0,36 meenemen, resteert er nog altijd een min van zo'n 0,8%.

Alfen (+3,6%) heeft er ineens zin in. Dit jaar is het aandeel van de specialist in energie-oplossingen 5,8% gedaald. Dividend hoeven beleggers de komende jaren niet te verwachten.

Adviezen

Philips: naar €40,90 van €38,90 en houden - JP Morgan Cazenove

Philips: naar €37 van €35 en houden- CFRA

Galapagos: naar €139 van €138 en kopen - Morgan Stanley

Randstad: naar €53 van €55 en houden - BNP Paribas

Signify: naar €26 van €25 en houden - Morgan Stanley

De dag van morgen