Ajax: Erin of eruit

Het gesprek bij het koffiezetapparaat gaat vandaag uiteraard over Ajax (+2,1%). De grote vraag is of de Amsterdammers in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur een goede uitgangspositie weten te bewerkstelligen om de finale van de Champions League te behalen.

Niet alleen voetbal minnend Nederland hoopt op een grootse overwinning van een frivool Ajax, maar ook voor de aandeelhouders van de club staat er het nodige op het spel. Door het Europees avontuur hebben de Amsterdammers €88 miljoen kunnen bijschrijven. Het gevolg is dat de koers een enorme rit omhoog heeft gemaakt.



Op de dag het sterrenensemble van Real Madrid in Santiago Bernabeu met 4-1 werd verslagen, knalde de koers 7,8% omhoog. Toen ook Juventus eraan moest geloven kwam er een koerssprong van ruim 9%. Dit waren clubs van formaat, waar niemand er rekening mee hield dat Ajax ze kon verslaan.

Dat is met Tottenham Hotspur helemaal anders. Als we de gemiddelde Amsterdammer moeten geloven, wordt het kat in het bakkie. In hoeverre het optimisme in de aandelenkoers zit verwerkt, is altijd lastig te zeggen.

Er staan op dit moment 18,33 miljoen aandelen Ajax uit en bij een koers van €19,40 bedraagt de beurswaarde €356 miljoen. Voor een deel komt dit door de waarde van de spelersgroep. Hieronder ziet u de marktwaarde van de tien meest waardevolle Ajax-spelers.

Tien meest waardevolle spelers Ajax Bedrag Matthijs de Ligt €70 miljoen Andre Onana €35 miljoen Hakim Ziyech €35 miljoen David Neres €32 miljoen Nicolas Tagliafico €25 miljoen Donny van de Beek €25 miljoen Kasper Dolberg €22 miljoen Dusan Tadic €20 miljoen Daley Blind €18 miljoen Noussair Mazraoui €12 miljoen Totaal €294 miljoen

Bron: Transfermarkt.nl

Daar komt bij dat Ajax een nettokaspositie heeft van €60 miljoen. Dan zijn we er al. De voetbalclub kan met het behalen van de finale nog €15 miljoen extra bijschreven en op het moment het onmogelijk wordt behaald nog eens €7,5 miljoen.

Het winnen van de Champions League levert naast alle prestige dus €22,5 miljoen op, omgerekend €1,23 per aandeel. Misschien geen enorme vetpot, maar houd er rekening mee dat de spelers ook weer verder in waarde stijgen.

